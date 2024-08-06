https://ukraina.ru/20240806/1056706421.html

Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области

Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области - 06.08.2024 Украина.ру

Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области

Попытки Вооруженных сил Украины атаковать территорию РФ носят бессмысленный характер из-за отсутствия результатов и высоких потерь. Сегодня на подходе к государственной границе в Курской области было ликвидировано около 200 солдат противника, сообщил военный обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко

2024-08-06T14:29

2024-08-06T14:29

2024-08-06T14:29

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россия

запад

владимир зеленский

сергей шойгу

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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Очередная попытка ВСУ не стала неожиданностью для пограничников и военнослужащих российской армии, а была пресечена еще на подходе к госгранице, уточнил собеседник.Помимо Курской области, украинские диверсанты в ночь на 6 августа попытались высадить десант на Тендровской косе в Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, 12 быстроходных катеров, восемь из которых были загружены диверсантами, а четыре - обеспечивали огневую поддержку, были уничтожены российскими морскими пехотинцами. Противник отступил.При этом накануне Владимир Зеленский заявил о цели в этом году подготовить базу для окончания конфликта, а до того назвал завершение боевых действий главной потребностью киевского режима.На вопрос о том, как происходящее можно на российской госгранице связать с так называемыми мирными инициативами представителей киевского режима военный обозреватель напомнил о нелегитимном статусе Зеленского и указал на то, что верить искренность его стремлений к завершению конфликта нельзя."Что вы называете официальными лицами? Просроченного Зеленского? Я не вижу официальных заявлений, к которым можно было бы серьезно доверять и рассматривать. Недавно министр иностранных дел России подчеркнул тот факт, что на сегодня на Украине не с кем говорить", - напомнил Хроленко.Комментируя методы урегулирования ситуации на Украине, эксперт указал на недавний обмен заключенными с Западом – трудной шахматной партией, которую выиграла Россия. Напомним, в результате переговоров со странами Запада на Родину удалось вернуть восьмерых российских разведчиков, а взамен РФ отдала 16 "недосидентов".Сегодня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что окно переговоров с Украиной становится уже из-за того, что киевский режим и его покровители не отреагировали на условия президента России Владимира Путина своевременно. Глава государства, напомнил Шойгу, обозначил еще два месяца назад четкие требования Москвы для завершения боевых действий."Если говорить сухим языком, то это вывод войск Украины с территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и невступление в НАТО, тогда мы прекращаем все боевые действия и садимся за стол переговоров по обсуждению всех остальных пунктов… С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет. Я не упоминаю формулы мира Зеленского, говорить об этом бессмысленно. Переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно. За неполные два месяца окно стало еще уже", - сказал он.Помимо этого, секретарь Совбеза предостерег: если Запад полагает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается.Читайте подробнее о том, как Россия сможет завершить спецоперацию одним ударом в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.

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https://ukraina.ru/20240806/1056702248.html

https://ukraina.ru/20240517/1055128142.html

https://ukraina.ru/20240806/1056688254.html

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Анастасия Градинарова

украина, россия, запад, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, сво, эксклюзив