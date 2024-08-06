Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Попытки Вооруженных сил Украины атаковать территорию РФ носят бессмысленный характер из-за отсутствия результатов и высоких потерь. Сегодня на подходе к государственной границе в Курской области было ликвидировано около 200 солдат противника, сообщил военный обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко
"Насколько известно из открытых источников, около четырех рот личного состава ВСУ пытались пройти из Сумской области в сопредельный российский регион и были рассеяны огнем. Примерно 50% уничтожено огнем пограничников ФСБ и российских войск с подключением артиллерии. Четыре роты – это около 400, максимум 500 военнослужащих", - сказал он Украине.ру .
Очередная попытка ВСУ не стала неожиданностью для пограничников и военнослужащих российской армии, а была пресечена еще на подходе к госгранице, уточнил собеседник.
10:25Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, их остановили бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил, сообщил утром, 6 августа, губернатор региона Алексей Смирнов
Помимо Курской области, украинские диверсанты в ночь на 6 августа попытались высадить десант на Тендровской косе в Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, 12 быстроходных катеров, восемь из которых были загружены диверсантами, а четыре - обеспечивали огневую поддержку, были уничтожены российскими морскими пехотинцами. Противник отступил.
При этом накануне Владимир Зеленский заявил о цели в этом году подготовить базу для окончания конфликта, а до того назвал завершение боевых действий главной потребностью киевского режима.
На вопрос о том, как происходящее можно на российской госгранице связать с так называемыми мирными инициативами представителей киевского режима военный обозреватель напомнил о нелегитимном статусе Зеленского и указал на то, что верить искренность его стремлений к завершению конфликта нельзя.
"Что вы называете официальными лицами? Просроченного Зеленского? Я не вижу официальных заявлений, к которым можно было бы серьезно доверять и рассматривать. Недавно министр иностранных дел России подчеркнул тот факт, что на сегодня на Украине не с кем говорить", - напомнил Хроленко.
Комментируя методы урегулирования ситуации на Украине, эксперт указал на недавний обмен заключенными с Западом – трудной шахматной партией, которую выиграла Россия. Напомним, в результате переговоров со странами Запада на Родину удалось вернуть восьмерых российских разведчиков, а взамен РФ отдала 16 "недосидентов".
"Ситуация с обменом российских разведчиков показательная и это лучший способ урегулирования (конфликта на Украине – Ред.). Надо решать вопросы войны и мира с реальными действующими лицами, не с прокси киевским режимом, а с реальными людьми, которые руководят всем этим процессом – финансируют и снабжают Украину. Рано или поздно Запад в лице США и НАТО вынужден будет договариваться с Россией, потому что другого выхода у них нет", - добавил Хроленко.
Сегодня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что окно переговоров с Украиной становится уже из-за того, что киевский режим и его покровители не отреагировали на условия президента России Владимира Путина своевременно. Глава государства, напомнил Шойгу, обозначил еще два месяца назад четкие требования Москвы для завершения боевых действий.
"Если говорить сухим языком, то это вывод войск Украины с территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и невступление в НАТО, тогда мы прекращаем все боевые действия и садимся за стол переговоров по обсуждению всех остальных пунктов… С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет. Я не упоминаю формулы мира Зеленского, говорить об этом бессмысленно. Переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно. За неполные два месяца окно стало еще уже", - сказал он.
Помимо этого, секретарь Совбеза предостерег: если Запад полагает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается.
03:30Эксперт: украинцы проговорились о своей реальной позиции по СВОНа Украине наблюдаются массовые поджоги автомобилей военкомов, которые занимаются насильным рекрутом. Фактически это демонстрация двоемыслия, когда вслух люди говорят, что нужно сражаться до конца, но умирать за киевский режим не хотят