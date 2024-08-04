Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия - 04.08.2024 Украина.ру
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Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия
Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия - 04.08.2024 Украина.ру
Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия
Недавний обмен заключенными состоялся в пользу России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-08-04T12:07
2024-08-04T12:24
обмен
дмитрий медведев
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Он назвал этот обмен самым масштабным в новейшей истории.Он оценил "качественный состав" обмена.По его словам, в РФ вернулись люди, которые преданно трудились, способствуя интересам России."Вне всякого сомнения, возвращенные граждане – патриоты нашего отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал В.В.Путин", - написал политик.Он добавил, что РФ взамен отдала иностранцев, совершивших уголовные преступления, и граждан России, "которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны"."Они – экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они – сервильная обслуга наших врагов. Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России", - объяснил Медведев.Подробнее об обмене - в материале Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.
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обмен, дмитрий медведев, новости, россия, сша, вс рф
обмен, Дмитрий Медведев, Новости, Россия, США, ВС РФ

Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия

12:07 04.08.2024 (обновлено: 12:24 04.08.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Недавний обмен заключенными состоялся в пользу России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
Он назвал этот обмен самым масштабным в новейшей истории.
"Он – результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных "партнёров". Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг. Нужно было настаивать на наших целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик. <...> Было трудно, но тем не менее всё состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чём уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей", - отметил Медведев.
Он оценил "качественный состав" обмена.
По его словам, в РФ вернулись люди, которые преданно трудились, способствуя интересам России.
"Вне всякого сомнения, возвращенные граждане – патриоты нашего отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал В.В.Путин", - написал политик.
Он добавил, что РФ взамен отдала иностранцев, совершивших уголовные преступления, и граждан России, "которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны".
"Они – экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они – сервильная обслуга наших врагов. Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России", - объяснил Медведев.
Подробнее об обмене - в материале Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.
 
обменДмитрий МедведевНовостиРоссияСШАВС РФ
 
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