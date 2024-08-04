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Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия

Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия - 04.08.2024 Украина.ру

Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия

Недавний обмен заключенными состоялся в пользу России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-08-04T12:07

2024-08-04T12:07

2024-08-04T12:24

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Он назвал этот обмен самым масштабным в новейшей истории.Он оценил "качественный состав" обмена.По его словам, в РФ вернулись люди, которые преданно трудились, способствуя интересам России."Вне всякого сомнения, возвращенные граждане – патриоты нашего отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал В.В.Путин", - написал политик.Он добавил, что РФ взамен отдала иностранцев, совершивших уголовные преступления, и граждан России, "которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны"."Они – экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они – сервильная обслуга наших врагов. Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России", - объяснил Медведев.Подробнее об обмене - в материале Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.

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обмен, дмитрий медведев, новости, россия, сша, вс рф