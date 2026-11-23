https://ukraina.ru/20261123/salvini-potrebuet-ot-kieva-zakryt-mirotvorets-1084683058.html

Сальвини потребует от Киева закрыть "Миротворец"

Сальвини потребует от Киева закрыть "Миротворец" - 23.11.2026 Украина.ру

Сальвини потребует от Киева закрыть "Миротворец"

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини намерен добиваться исключения всех граждан своей страны из базы украинского сайта "Миротворец", а также его полного закрытия, сообщает газета Il Fatto Quotidiano

2026-11-23T16:46

2026-11-23T16:46

2026-11-23T16:46

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Сальвини подчеркнул, что намерен поставить перед украинской стороной вопрос о судьбе остальных итальянцев, чьи данные размещены на этом ресурсе."Я знаю, что моё имя убрали из списка на этом террористическом сайте, но этого недостаточно", — заявил вице-премьер.Он намерен добиваться не только удаления персональных данных граждан Италии, но и прекращения работы самого сайта.Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи представителей "коалиции желающих" в Берлине потребовала от Зеленского объяснений по поводу включения Маттео Сальвини в базу "Миротвореца". Сам вице-премьер предупредил о возможном пересмотре итальянской военной поддержки Украины, если вопрос не будет урегулирован. К вечеру его имя исчезло из списка.

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новости, италия, киев, берлин, сальвини, джорджи мелони, владимир зеленский