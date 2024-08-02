Обмен века: кого и почему вчера обменяли в Анкаре - 02.08.2024 Украина.ру
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Обмен века: кого и почему вчера обменяли в Анкаре
Обмен века: кого и почему вчера обменяли в Анкаре - 02.08.2024 Украина.ру
Обмен века: кого и почему вчера обменяли в Анкаре
Вчера состоялся исторический обмен заключенными между Россией и странами НАТО, в том числе США и Германией. При содействии турецкой стороны обмен состоялся в Анкаре
2024-08-02T17:13
2024-08-02T18:16
эксклюзив
россия
сша
ближний восток
дональд трамп
владимир путин
нато
хамас
александр лукашенко
обмен
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Это событие было настолько историческим, настолько же и засекреченным. Многим не известны имена тех, за кого Россия отдала 16 заключенных, вернув домой восьмерых. Большую роль в этой операции сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Самолет с освобожденными россиянами, в том числе двумя детьми, встречал с цветами у трапа лично президент России Владимир Путин. Почему это событие можно считать беспрецедентным со времён холодной войны, означает ли оно способность противоборствующих сторон договариваться и кто вернулся на Родину? Различные мнения по данному вопросу представили эксперты на своих страницах в соцсетях.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакЧто бы ни говорил советник Белого дома о том, что обмен не связан с переговорами по Украине, все понимают, что "процесс пошёл"… Такие сделки готовятся не один месяц, и в этих переговорах в качестве доверенных лиц и посредников участвуют очень разные персонажи. Руперт Мёрдок и Абрамович — это лишь вершина айсберга. Думаю, что главы спецслужб давно в плотном контакте. А посему все понимают, что стороны начали "официальный диалог". По разным вопросам. В том числе по ситуации на Ближнем Востоке, где в ближайшие пару дней может начаться большая война, и по европейской безопасности, и по Ирану… Что в результате получится, сказать трудно. Слишком разные позиции. Но поиск компромиссов перед угрозой потери какого-либо контроля над ситуацией начался… И думаю, что есть определённые силы, которые ведут к Большой Сделке до выборов в ноябре. Многие заинтересованы именно в таком алгоритме. И то, насколько негативно отреагировал Дональд Трамп на обменную операцию, лишь подтверждает эту логику.Украинский народный депутат Макс БужанскийЭтим обменом, который все зачем то пафосно называют историческим, Запад подал всем сотрудникам ФСБ прозрачный сигнал: приезжайте, убивайте кого угодно, через пять лет ваши вас вытащат.Политический и экономический аналитик Алексей АнтоновВ таких обменах случайных людей не бывает. Сам процесс, я полагаю, это результат длительного торга. Каждый освобожденный человек на счету. Вытаскивать своих людей очень важно, чтобы другие твои люди, которых пока не поймали, точно знали — их не на самоубийственные миссии отправляют, а будут за них кусаться и пытаться всеми силами вернуть, если их поймают. Это очень важный сигнал для всей агентуры. Агент должен быть уверен — нельзя сдавать все пароли и явки, жизнь не закончилась, сдавай левую легенду (после двух дней давления и пыток, само собой), а реальную не сдавай. Тебя вытащат. Таким образом, все прочие агенты на годы вперед знают, что ты (США, Россия) СВОих не бросаешь. Подобный обмен — это вин-вин абсолютно для всех: конкретные люди увидели свободу и родных, спецслужбы достали свою агентуру, все пропиарились, а нам еще плюс, что мы теперь знаем наверняка: всякие кара-мурзилки и яшины это assets противника.Политтехнолог Алексей ЧеснаковВсему свое время.Некоторые "публичные эксперты" в связи с наличием у них твердой убежденности в глубоком понимании сути переговорных процессов взялись пенять властям, что Россия поспешила с обменом. Дескать, куда лучше было бы нам сначала дождаться победы Трампа, и тогда выгод от сделки было бы больше. Думаю, что эти оценки не слишком глубоки. По крайней мере, есть убедительные аргументы, почему обмен лучше было бы проводить прямо сейчас. Попытаюсь привести некоторые из них.Во-первых, Трамп еще не победил. И яйца нужно складывать в разные корзины. Все так делают.Во-вторых, ожиданий действий в пользу России от Трампа гораздо больше, чем он сможет потянуть. И в случае его победы появятся дела поважнее обменов. Вполне возможно, что обмен после победы Трампа стал бы фактором, ухудшающим возможности для решения других, более важных проблем. В-третьих, прошедший обмен будет трудно использовать в пользу Харрис. Ее роль в этой сделке была чисто техническая. Как бы ни пытались сейчас технологи кампании "пришить" ее к этому процессу. В-четвертых, в случае победы Трампа вероятность того, что переговорный процесс по обмену пришлось бы начинать заново, оказывалась довольно высокой. Слишком много новых лиц нужно вводить в курс дела, слишком много несущественных на первый взгляд мелочей пришлось бы обговаривать заново. Ну и, наконец, в-пятых. Как будет складываться ситуация после ноябрьских выборов, мы не знаем. Вполне возможно, появятся еще какие-то чрезвычайные ситуации и неприятные вопросы, способные оказать негативное влияние на отношения между двумя странами. Например, с размещением ракет в Европе. А еще ведь и "черные лебеди" могут за оставшиеся месяцы прилететь.Так что время для обмена выбрано, по-моему, вполне разумное и удобное. Политика, ведь, как известно, искусство не только возможного, но и своевременного.Публицист Андрей МедведевВот наши люди. Они уже дома. А туда улетели те, кто и нашими не был никогда, и Россию домом не считал. Кстати сказать, один из самых ярких обменов, когда мы вытащили наших из плена, и домой летели наши разведчики, а туда улетели шпионы и предатели, был произведён в 2010 году. На Родину вернулись разведчики из США, которых сдал перебежчик, кадровик из ФСБ. А туда уехали четверо россиян, которые занимались шпионажем в пользу западных стран.Судьба их сложилась по-разному. Кадровик Потеев, который сдал наших офицеров, умер в США. Там же живёт Александр Запорожский, предатель из ГРУ. Игорь Сутягин тихонько живёт в Британии, вроде бы работает против России, но не сильно светится. А вот Сергей Скрипаль, которого тоже поменяли в 2010 году, как известно, уехал жить в Новую Зеландию. Видимо, подземную, потому что известий от него нет никаких. Так вот, для всех россиян с иностранными паспортами и ВНЖ, которых вчера поменяли на наших героев, судьба Скрипаля должна служить пугающим и убедительным напоминанием о том, что обмен - это не выход на свободу. Это просто переход в другую систему контроля. Где совершенно не стоит шагать вправо или влево, пока не разрешат кураторы. Вроде как и не в камере, но это только вроде.Если Яшин* или Кара-Мурза* думают, что говорить и делать они будут то, что им кажется правильным, то они заблуждаются. Хотя вряд ли они так думают. Системные люди же, давно встроенные в западные схемы. Певчих* натужно изображает радость от встречи, хотя понимает, что приезд Яшина означает передел влияние внутри беглой оппозиции (из Яшина определенно будут лепить нового Навального**) и точно пересмотр финансирования оппозиции. Но улыбается же. Тень Скрипаля шепчет им всем из новозеландской хтонической мглы: "улыбайтесь, идиоты, шире же, шире".* - признан в РФ иноагентом** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовЕщё на эту тему: Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами?
https://ukraina.ru/20240802/1056642334.html
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сша
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, нато, хамас, александр лукашенко, обмен, эксперты, соцсети
Эксклюзив, Россия, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ХАМАС, Александр Лукашенко, обмен, эксперты, соцсети

Обмен века: кого и почему вчера обменяли в Анкаре

17:13 02.08.2024 (обновлено: 18:16 02.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРоссия и США провели обмен 26 заключенными
Россия и США провели обмен 26 заключенными
© POOL
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вчера состоялся исторический обмен заключенными между Россией и странами НАТО, в том числе США и Германией. При содействии турецкой стороны обмен состоялся в Анкаре
Это событие было настолько историческим, настолько же и засекреченным. Многим не известны имена тех, за кого Россия отдала 16 заключенных, вернув домой восьмерых. Большую роль в этой операции сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Самолет с освобожденными россиянами, в том числе двумя детьми, встречал с цветами у трапа лично президент России Владимир Путин.
Почему это событие можно считать беспрецедентным со времён холодной войны, означает ли оно способность противоборствующих сторон договариваться и кто вернулся на Родину? Различные мнения по данному вопросу представили эксперты на своих страницах в соцсетях.
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак
Что бы ни говорил советник Белого дома о том, что обмен не связан с переговорами по Украине, все понимают, что "процесс пошёл"…
Такие сделки готовятся не один месяц, и в этих переговорах в качестве доверенных лиц и посредников участвуют очень разные персонажи. Руперт Мёрдок и Абрамович — это лишь вершина айсберга. Думаю, что главы спецслужб давно в плотном контакте. А посему все понимают, что стороны начали "официальный диалог". По разным вопросам. В том числе по ситуации на Ближнем Востоке, где в ближайшие пару дней может начаться большая война, и по европейской безопасности, и по Ирану
Что в результате получится, сказать трудно. Слишком разные позиции. Но поиск компромиссов перед угрозой потери какого-либо контроля над ситуацией начался… И думаю, что есть определённые силы, которые ведут к Большой Сделке до выборов в ноябре. Многие заинтересованы именно в таком алгоритме. И то, насколько негативно отреагировал Дональд Трамп на обменную операцию, лишь подтверждает эту логику.
Президент Владимир Путин встретил в аэропорту граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Украинский народный депутат Макс Бужанский
Этим обменом, который все зачем то пафосно называют историческим, Запад подал всем сотрудникам ФСБ прозрачный сигнал: приезжайте, убивайте кого угодно, через пять лет ваши вас вытащат.
Политический и экономический аналитик Алексей Антонов
В таких обменах случайных людей не бывает.
Сам процесс, я полагаю, это результат длительного торга. Каждый освобожденный человек на счету. Вытаскивать своих людей очень важно, чтобы другие твои люди, которых пока не поймали, точно знали — их не на самоубийственные миссии отправляют, а будут за них кусаться и пытаться всеми силами вернуть, если их поймают.
Это очень важный сигнал для всей агентуры. Агент должен быть уверен — нельзя сдавать все пароли и явки, жизнь не закончилась, сдавай левую легенду (после двух дней давления и пыток, само собой), а реальную не сдавай. Тебя вытащат. Таким образом, все прочие агенты на годы вперед знают, что ты (США, Россия) СВОих не бросаешь.
Подобный обмен — это вин-вин абсолютно для всех: конкретные люди увидели свободу и родных, спецслужбы достали свою агентуру, все пропиарились, а нам еще плюс, что мы теперь знаем наверняка: всякие кара-мурзилки и яшины это assets противника.
Политтехнолог Алексей Чеснаков
Всему свое время.
Некоторые "публичные эксперты" в связи с наличием у них твердой убежденности в глубоком понимании сути переговорных процессов взялись пенять властям, что Россия поспешила с обменом. Дескать, куда лучше было бы нам сначала дождаться победы Трампа, и тогда выгод от сделки было бы больше.
Думаю, что эти оценки не слишком глубоки. По крайней мере, есть убедительные аргументы, почему обмен лучше было бы проводить прямо сейчас. Попытаюсь привести некоторые из них.
Во-первых, Трамп еще не победил. И яйца нужно складывать в разные корзины. Все так делают.
Во-вторых, ожиданий действий в пользу России от Трампа гораздо больше, чем он сможет потянуть. И в случае его победы появятся дела поважнее обменов. Вполне возможно, что обмен после победы Трампа стал бы фактором, ухудшающим возможности для решения других, более важных проблем.
В-третьих, прошедший обмен будет трудно использовать в пользу Харрис. Ее роль в этой сделке была чисто техническая. Как бы ни пытались сейчас технологи кампании "пришить" ее к этому процессу.
В-четвертых, в случае победы Трампа вероятность того, что переговорный процесс по обмену пришлось бы начинать заново, оказывалась довольно высокой. Слишком много новых лиц нужно вводить в курс дела, слишком много несущественных на первый взгляд мелочей пришлось бы обговаривать заново.
Ну и, наконец, в-пятых. Как будет складываться ситуация после ноябрьских выборов, мы не знаем. Вполне возможно, появятся еще какие-то чрезвычайные ситуации и неприятные вопросы, способные оказать негативное влияние на отношения между двумя странами. Например, с размещением ракет в Европе. А еще ведь и "черные лебеди" могут за оставшиеся месяцы прилететь.
Так что время для обмена выбрано, по-моему, вполне разумное и удобное. Политика, ведь, как известно, искусство не только возможного, но и своевременного.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Вчера, 17:44
Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны? Турецкая разведка стала посредником в самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенных из семи стран. Об этом информировала 1 августа телерадиокомпания Турции TRT и телеканал NTV, который также опубликовал в сети кадры прибытия борта
Публицист Андрей Медведев
Вот наши люди. Они уже дома. А туда улетели те, кто и нашими не был никогда, и Россию домом не считал.
Кстати сказать, один из самых ярких обменов, когда мы вытащили наших из плена, и домой летели наши разведчики, а туда улетели шпионы и предатели, был произведён в 2010 году. На Родину вернулись разведчики из США, которых сдал перебежчик, кадровик из ФСБ. А туда уехали четверо россиян, которые занимались шпионажем в пользу западных стран.
Судьба их сложилась по-разному. Кадровик Потеев, который сдал наших офицеров, умер в США. Там же живёт Александр Запорожский, предатель из ГРУ. Игорь Сутягин тихонько живёт в Британии, вроде бы работает против России, но не сильно светится. А вот Сергей Скрипаль, которого тоже поменяли в 2010 году, как известно, уехал жить в Новую Зеландию. Видимо, подземную, потому что известий от него нет никаких.
Так вот, для всех россиян с иностранными паспортами и ВНЖ, которых вчера поменяли на наших героев, судьба Скрипаля должна служить пугающим и убедительным напоминанием о том, что обмен - это не выход на свободу. Это просто переход в другую систему контроля. Где совершенно не стоит шагать вправо или влево, пока не разрешат кураторы. Вроде как и не в камере, но это только вроде.
Если Яшин* или Кара-Мурза* думают, что говорить и делать они будут то, что им кажется правильным, то они заблуждаются. Хотя вряд ли они так думают. Системные люди же, давно встроенные в западные схемы. Певчих* натужно изображает радость от встречи, хотя понимает, что приезд Яшина означает передел влияние внутри беглой оппозиции (из Яшина определенно будут лепить нового Навального**) и точно пересмотр финансирования оппозиции.
Но улыбается же. Тень Скрипаля шепчет им всем из новозеландской хтонической мглы: "улыбайтесь, идиоты, шире же, шире".
* - признан в РФ иноагентом
** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Ещё на эту тему: Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами?
 
ЭксклюзивРоссияСШАБлижний ВостокДональд ТрампВладимир ПутинНАТОХАМАСАлександр Лукашенкообменэкспертысоцсети
 
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