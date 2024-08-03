https://ukraina.ru/20240803/1056660020.html

Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима

Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима - 03.08.2024 Украина.ру

Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима

Справедливое завершение конфликта является главной потребностью Украины на сегодня, боевые действия должны быть закончены как можно скорее, заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале

2024-08-03T13:18

2024-08-03T13:18

2024-08-03T13:22

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В последнее время Зеленский все чаще заявляет о необходимости завершить конфликт, и если ранее он отвергал саму возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, накануне в интервью британскому телевидению он допустил обратное.Готовность к диалогу спустя два года после эскалации конфликта выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в ходе командировки в Китай в конце июля, заявил, что Киев желает справедливого и прочного мира.Накануне в Совфеде напомнили, что Москва готова к переговорам с Киевом без территориальных уступокПодробнее о том, как осенью Россию попытаются затянуть в переговоры ради "позорного мира" смотрите в интервью депутата Государственной Думы РФ, главы Союза добровольцев Донбасса, командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александра Бородая в эфире Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, сво, переговоры