Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима - 03.08.2024 Украина.ру
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Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима
Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима - 03.08.2024 Украина.ру
Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима
Справедливое завершение конфликта является главной потребностью Украины на сегодня, боевые действия должны быть закончены как можно скорее, заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
2024-08-03T13:18
2024-08-03T13:22
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В последнее время Зеленский все чаще заявляет о необходимости завершить конфликт, и если ранее он отвергал саму возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, накануне в интервью британскому телевидению он допустил обратное.Готовность к диалогу спустя два года после эскалации конфликта выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в ходе командировки в Китай в конце июля, заявил, что Киев желает справедливого и прочного мира.Накануне в Совфеде напомнили, что Москва готова к переговорам с Киевом без территориальных уступокПодробнее о том, как осенью Россию попытаются затянуть в переговоры ради "позорного мира" смотрите в интервью депутата Государственной Думы РФ, главы Союза добровольцев Донбасса, командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александра Бородая в эфире Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, сво, переговоры
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, переговоры

Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима

13:18 03.08.2024 (обновлено: 13:22 03.08.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Справедливое завершение конфликта является главной потребностью Украины на сегодня, боевые действия должны быть закончены как можно скорее, заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
"Это те возможности, которые оставляют Украину в фокусе мирового внимания, которые увеличивают поддержку для нашего государства, для наших людей, которые по-настоящему эффективно обеспечивают украинские потребности и главную потребность — как можно скорее справедливо закончить войну", сказал он.
В последнее время Зеленский все чаще заявляет о необходимости завершить конфликт, и если ранее он отвергал саму возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, накануне в интервью британскому телевидению он допустил обратное.
Готовность к диалогу спустя два года после эскалации конфликта выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в ходе командировки в Китай в конце июля, заявил, что Киев желает справедливого и прочного мира.
Накануне в Совфеде напомнили, что Москва готова к переговорам с Киевом без территориальных уступок
Подробнее о том, как осенью Россию попытаются затянуть в переговоры ради "позорного мира" смотрите в интервью депутата Государственной Думы РФ, главы Союза добровольцев Донбасса, командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александра Бородая в эфире Украина.ру.
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