https://ukraina.ru/20261123/fsb-zaderzhala-v-krymu-rossiyanina-po-podozreniyu-v-shpionazhe-v-polzu-ukrainy-1084682596.html

ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Украины - 23.11.2026 Украина.ру

ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Крыму задержан гражданин России, которого подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой. По версии следствия, мужчина передавал представителям ГУР Минобороны Украины сведения о бывшем сотруднике Министерства государственной безопасности ДНР, в том числе адрес его проживания. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

2026-11-23T16:27

2026-11-23T16:27

2026-11-23T16:27

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По данным ведомства, подозреваемый 1990 года рождения через иностранный мессенджер сам вышел на связь с представителем украинской разведки и согласился выполнять его поручения.В дальнейшем мужчина собрал и передал информацию о местонахождении бывшего сотрудника МГБ ДНР на территории Крыма. Полученные сведения украинская сторона планировала использовать для организации его убийства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1990 г. р., причастного к государственной измене в форме шпионажа", — говорится в сообщении ведомства.После проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Следственное управление ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о государственной измене. Суд отправил подозреваемого под стражу.Ранее ФСБ сообщала о задержании в Крыму 21-летнего россиянина, работавшего на украинскую спецслужбу. По данным ведомства, подозреваемый в шпионаже житель Евпатории передавал представителю иностранной разведки фото и видео с местами дислокации частей ВС РФ на полуострове.

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