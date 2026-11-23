https://ukraina.ru/20261123/fsb-zaderzhala-v-krymu-rossiyanina-po-podozreniyu-v-shpionazhe-v-polzu-ukrainy-1084682596.html
ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Украины
ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Украины - 23.11.2026 Украина.ру
ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Украины
В Крыму задержан гражданин России, которого подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой. По версии следствия, мужчина передавал представителям ГУР Минобороны Украины сведения о бывшем сотруднике Министерства государственной безопасности ДНР, в том числе адрес его проживания. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2026-11-23T16:27
2026-11-23T16:27
2026-11-23T16:27
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По данным ведомства, подозреваемый 1990 года рождения через иностранный мессенджер сам вышел на связь с представителем украинской разведки и согласился выполнять его поручения.В дальнейшем мужчина собрал и передал информацию о местонахождении бывшего сотрудника МГБ ДНР на территории Крыма. Полученные сведения украинская сторона планировала использовать для организации его убийства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1990 г. р., причастного к государственной измене в форме шпионажа", — говорится в сообщении ведомства.После проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Следственное управление ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о государственной измене. Суд отправил подозреваемого под стражу.Ранее ФСБ сообщала о задержании в Крыму 21-летнего россиянина, работавшего на украинскую спецслужбу. По данным ведомства, подозреваемый в шпионаже житель Евпатории передавал представителю иностранной разведки фото и видео с местами дислокации частей ВС РФ на полуострове.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, россия, украина, фсб
Новости, Крым, Россия, Украина, ФСБ
ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Украины
В Крыму задержан гражданин России, которого подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой. По версии следствия, мужчина передавал представителям ГУР Минобороны Украины сведения о бывшем сотруднике Министерства государственной безопасности ДНР, в том числе адрес его проживания. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
По данным ведомства, подозреваемый 1990 года рождения через иностранный мессенджер сам вышел на связь с представителем украинской разведки и согласился выполнять его поручения.
В дальнейшем мужчина собрал и передал информацию о местонахождении бывшего сотрудника МГБ ДНР на территории Крыма. Полученные сведения украинская сторона планировала использовать для организации его убийства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1990 г. р., причастного к государственной измене в форме шпионажа", — говорится в сообщении ведомства.
После проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Следственное управление ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о государственной измене. Суд отправил подозреваемого под стражу.
Ранее ФСБ сообщала о задержании в Крыму 21-летнего россиянина, работавшего на украинскую спецслужбу. По данным ведомства, подозреваемый в шпионаже житель Евпатории
передавал представителю иностранной разведки фото и видео с местами дислокации частей ВС РФ на полуострове.