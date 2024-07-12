"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ - 12.07.2024 Украина.ру
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"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ
"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ - 12.07.2024 Украина.ру
"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ
Хотелось бы надеяться, что ВС РФ способны за летнюю кампанию найти слабое место в обороне ВСУ и пробить эту брешь. Таков оптимистичный прогноз. Но есть и пессимистичный прогноз, когда украинская армия может выдержать такой удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-07-12T06:00
2024-07-12T06:00
новости
россия
украина
вс рф
всу
наступление
сво
удары
оборона
ракетный удар
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Мы ожидаем серьезного удара армии РФ уже с мая, когда установилась хорошая погода. Были ожидания, что вот-вот начнется крупная наступательная операция и на карте боевых действий появятся жирные стрелы, отметил эксперт.Июль, август и начало сентября — это то временное окно, когда на Украине возможны маневренные боевые действия с использованием бронетанковой техники и моторизованных соединений, всего того, в чем мы сейчас сильны, добавил он.Все это может быть поддержано господством российских ВКС в воздухе и ударами из различных ракетных систем, указал Корнев.Есть и пессимистичный прогноз: ВСУ выдержат наши нынешние удары. Да, сейчас российские силы наносят удары по всей линии соприкосновения, но противник "не бежит, а только пятится". Если они и бегут, то только на небольшое расстояние, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, почему более половины жителей Украины все еще верят в "победу" над Россией - в интервью Ростислава Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут — они пойдут
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новости, россия, украина, вс рф, всу, наступление, сво, удары, оборона, ракетный удар
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, наступление, СВО, удары, оборона, ракетный удар

"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ

06:00 12.07.2024
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Хотелось бы надеяться, что ВС РФ способны за летнюю кампанию найти слабое место в обороне ВСУ и пробить эту брешь. Таков оптимистичный прогноз. Но есть и пессимистичный прогноз, когда украинская армия может выдержать такой удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Мы ожидаем серьезного удара армии РФ уже с мая, когда установилась хорошая погода. Были ожидания, что вот-вот начнется крупная наступательная операция и на карте боевых действий появятся жирные стрелы, отметил эксперт.
Июль, август и начало сентября — это то временное окно, когда на Украине возможны маневренные боевые действия с использованием бронетанковой техники и моторизованных соединений, всего того, в чем мы сейчас сильны, добавил он.
Все это может быть поддержано господством российских ВКС в воздухе и ударами из различных ракетных систем, указал Корнев.
"Главное — чтобы нашли слабое место в обороне ВСУ, пробили эту брешь и нанесли такой удар. Хотелось бы надеяться, что можно одним таким ударом завершить СВО за летнюю кампанию. Таков оптимистичный прогноз", - подчеркнул он.
Есть и пессимистичный прогноз: ВСУ выдержат наши нынешние удары. Да, сейчас российские силы наносят удары по всей линии соприкосновения, но противник "не бежит, а только пятится". Если они и бегут, то только на небольшое расстояние, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
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