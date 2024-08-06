https://ukraina.ru/20240806/1056679301.html
Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска
Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска - 06.08.2024 Украина.ру
Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска
В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). И делают это вдоль водораздела, то есть наиболее высокой части рельефа, где была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Это грозит работающим там бригадам ВСУ новым статусом
2024-08-06T04:50
2024-08-06T04:50
2024-08-06T04:50
новости
россия
украина
алексей анпилогов
украина.ру
всу
пехота
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0a/1053803587_0:35:656:404_1920x0_80_0_0_51a07ef3c143bfda844d2f53ff46e0b1.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что противник уже даже не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наступающий клин ВС РФ. И происходит это потому, что у Украины попросту нет достаточных механизированных резервов и артиллерии."Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию. У противника там работают части, которые много раз звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это те бригады, которые участвовали в прорыве под Работино, где потеряли много западной техники. Потом они же участвовали в обороне Авдеевки, где тоже потеряли много техники. Потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", она превратится в простое пехотное подразделение, которое будет устойчиво в обороне, но явно будет неспособно к ответным действиям", - отметил Анпилогов.Он резюмировал, что освобождение Красноармейска и Димитрова станет клином, который рассечет две части Донецкий фронт ВСУ, что крайне затруднит им снабжение, а для российские силы тогда смогут наступать в любую сторону.Что это может быть за сторона, Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
https://ukraina.ru/20240709/1056150096.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0a/1053803587_37:0:620:437_1920x0_80_0_0_8763f3fb95b8a6aaa964dce4f1dea0a4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, алексей анпилогов, украина.ру, всу, пехота
Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска
В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). И делают это вдоль водораздела, то есть наиболее высокой части рельефа, где была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Это грозит работающим там бригадам ВСУ новым статусом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Он отметил, что противник уже даже не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наступающий клин ВС РФ. И происходит это потому, что у Украины попросту нет достаточных механизированных резервов и артиллерии.
"Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию. У противника там работают части, которые много раз звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это те бригады, которые участвовали в прорыве под Работино, где потеряли много западной техники. Потом они же участвовали в обороне Авдеевки, где тоже потеряли много техники. Потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", она превратится в простое пехотное подразделение, которое будет устойчиво в обороне, но явно будет неспособно к ответным действиям", - отметил Анпилогов.
Он резюмировал, что освобождение Красноармейска и Димитрова станет клином, который рассечет две части Донецкий фронт ВСУ, что крайне затруднит им снабжение, а для российские силы тогда смогут наступать в любую сторону.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях.
"Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал
Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.