https://ukraina.ru/20240806/1056679301.html

Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска

Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска - 06.08.2024 Украина.ру

Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска

В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). И делают это вдоль водораздела, то есть наиболее высокой части рельефа, где была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Это грозит работающим там бригадам ВСУ новым статусом

2024-08-06T04:50

2024-08-06T04:50

2024-08-06T04:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что противник уже даже не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наступающий клин ВС РФ. И происходит это потому, что у Украины попросту нет достаточных механизированных резервов и артиллерии."Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию. У противника там работают части, которые много раз звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это те бригады, которые участвовали в прорыве под Работино, где потеряли много западной техники. Потом они же участвовали в обороне Авдеевки, где тоже потеряли много техники. Потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", она превратится в простое пехотное подразделение, которое будет устойчиво в обороне, но явно будет неспособно к ответным действиям", - отметил Анпилогов.Он резюмировал, что освобождение Красноармейска и Димитрова станет клином, который рассечет две части Донецкий фронт ВСУ, что крайне затруднит им снабжение, а для российские силы тогда смогут наступать в любую сторону.Что это может быть за сторона, Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.

https://ukraina.ru/20240709/1056150096.html

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