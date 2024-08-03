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Александр Перенджиев: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть

Александр Перенджиев: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть - 03.08.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть

Мы не можем отойти от темы СВО. Наше продвижение и разгром ВСУ как составляющей военной системы НАТО определит наши позиции в геоэкономике. Грубо говоря, битва за Арктику уже идет на Украине

2024-08-03T09:54

2024-08-03T09:54

2024-08-03T09:54

интервью

f-16

россия

украина

сша

сво

нато

вооруженные силы украины

ес

владимир путин

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Мы не вхолостую там расходуем ресурсы. Ведя боевые действия, мы достигаем конкретных геоэкономических целей, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.За последнее время произошло несколько событий, которые свидетельствуют о серьезной подготовке США к борьбе за арктические ресурсы и транспортные коридоры. Причем подготовка к ней ведется и на севере, и на западе, и на востоке.Первое. Пентагон опубликовал обновленную арктическую стратегию на фоне претензий Вашингтона увеличить его континентальный шельф примерно на один миллион квадратных километров.Второе. В МИД РФ сообщили, что США и Япония под мнимым предлогом защиты от угроз со стороны России и КНДР ведут подготовку к масштабному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Третье. Владимир Путин заявил, что в ответ на размещение в Германии высокоточных дальнобойных ракет США Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности.- Александр Николаевич, насколько противнику удается на данном этапе подготовиться к этому конфликту? Все ли мы делаем, чтобы сорвать эти приготовления?- Для начала я бы хотел пояснить читателям одну деталь. Еще в 2014 году я говорил, что конфликт на Украине не закончится сам по себе, потому что он является прелюдией к борьбе за арктические ресурсы. Я по этому поводу дал четыре интервью газете "Красная звезда" (официальному печатному органу Минобороны). И мой этот прогноз сегодня сбывается.Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. Предыдущая стратегия была принята в 2022 году, когда началась СВО. А сегодня они приняли еще более новую концепцию.План Штатов простой. Они пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все свои силы, чтобы выйти к борьбе за арктические ресурсы ослабленными.Вы упомянули американские ракеты в Германии. Дело в том, что США уже разместили свои ракеты на Филиппинах. В противостояние с Россией и Китаем втягивается не только блок AUKUS, но и Япония с Южной Кореей. Потому что речь идет о Севморпути – мощном транспортном коридоре.США и Запад пытаются оттянуть наши силы от Арктики не только на Украине. Они пытаются столкнуть Россию с Европой. Мощная группировка польской армии не просто сконцентрирована у границы с Белоруссией. Она проводит активные маневры под предлогом учений или охраны от мигрантов. Понятно, что России придется тратить силы для защиты РБ – союзного с нами государства. При этом постоянно идут разговоры о прямой войне России и НАТО.В основном этим занимаются британцы. Но они делают так, чтобы остаться в стороне, подталкивая к этому Германию и Францию.Запад также пытается открыть нам еще один фронт, чтобы заполучить контроль над транспортным коридором "Север-Юг". Не надо никому объяснять, что сейчас происходит вокруг Армении и Грузии.Но пазл складывается так, что нам еще и с Северной Европой создают проблемы. Запад создает мощные группировки на финляндско-российской и норвежско-российской границах. Швеция туда тоже подтягивается.Короче говоря, США и Запад пытаются с обоих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана, чтобы туда было трудно входить и выходить. То есть они хотят его обнулить.Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он и задергался с новой арктической стратегией. Штаты думали, что в схватку за Севморпуть и арктические ресурсы им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал нашим реальным союзником. Пекин не готов вмешиваться в украинский конфликт, предпочитая стоять над схваткой. Но в том, что касается Севера, китайцы проявляют решимость. Это подтверждает наше с ними последнее взаимодействие в воздушном пространстве возле Кольского полуострова и Аляски.Все это привело Вашингтон в замешательство.- А Северная Корея каким образом может помочь нам в борьбе за арктические ресурсы?- Северная Корея – это наш надежный товарищ и друг. К тому же, она союзник Китая. Мы можем действовать треугольником (Россия, Китай, КНДР), чтобы обеспечить безопасность судоходства на Севморпути в Тихом океане. Противостояние в этом регионе еще не раскрылось во всей красе, но постепенно нарастает.Для нас это не сюрприз. Еще до СВО мы и Китай проводили совместные учения в Тихом океане. Также вместе с КНР мы проводим учения на Балтике. Кроме того, мы проводили учения в Красном море с привлечением Ирана, а также учения Россия-КНР-ЮАР. То есть к такому серьезному противостоянию мы готовились давно.На днях в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Все обратили внимание, корабли каких государств приняли в нем участие: Китай, Индия и Алжир. Это говорит о том, что мы создаем систему защиты судоходства в мировом океане. Потому что Запад пытается перекрыть коридоры России, которые она выстраивает вместе с дружественными ей странами.Надо еще напомнить, что Владимир Путин, выступая в июле на одном из форумов, упомянул термин Азовско-Черноморский коридор. То есть мы выстраиваем систему коридоров, которую не контролируют англосаксы. Особенно Великобритания, у которой сейчас свои проблемы.Возьмем ту же Испанию. Казалось бы, это страна НАТО. Но дружба дружбой, а табачок врозь. У Лондона и Мадрида давний конфликт вокруг Гибралтарского пролива, который омывает берега Испании, но контролируется англичанами. Более того, у британцев просел Суэцкий канал из-за хуситов. Они уже снова идут по старому пути, огибая Африку, неся огромные убытки.Поэтому Британия сейчас пытается влезть на Южный Кавказ. Все это давление против Ирана и Азербайджана ведется с одной целью – помешать формированию международного транспортного коридора "Север-Юг" и помешать его функционированию.- Прямо "Большая Игра" времен Киплинга.- Да, да.То, что мы сейчас наблюдаем – это не борьба между Россией и Западом. Речь идет о геоэкономическом противостоянии, которое выливается в битву транспортных коридоров. Туда вовлекаются Китай, Индия, Иран и даже Азербайджан. Баку приходится делать выбор, из-за чего по-другому будут складываться отношения между Россией и Турцией.Контуры мирового противостояния меняются, потому что речь уже идет не о геополитике, а о геоэкономике. Геоэкономика – это когда применяются экономические инструменты для достижения политических целей. Самый яркий пример этого геоэкономического противостояния – взрывы на "Северных потоках", когда военными средствами идет борьба с транспортными коридорами. Штаты нанесли ущерб политическим и экономическим интересам России.Мы, конечно, надеялись на здравомыслие Германии в этом вопросе, но немцы просто прогнулись под США и умылись.- Как сейчас нам нейтрализовать Германию? Речь же идет не только об американских ракетах. Она избавляется от комплекса вины за развязывание Второй мировой и восстанавливает свою оборонную мощь.- Я тут не скажу ничего нового.Когда США в 1980-е годы попытались разместить на территории ФРГ ракеты "Першинг-2", Советский Союз обратился за поддержкой к западногерманскому обществу, которое выступило против этого. И американцы их оттуда убрали. Сейчас тоже есть смысл идти по этому пути. Тем более, противник не стесняется воздействовать на наше общество, чтобы продавить свои интересы.Мы должны объяснить немцам, что им жить и страдать в случае боевых действий.Тем не менее, мы не можем отойти от темы СВО. Наше продвижение и разгром ВСУ как составляющей военной системы НАТО определит наши позиции в геоэкономике. Грубо говоря, битва за Арктику уже идет на Украине. Мы не вхолостую там расходуем ресурсы. Видя боевые действия, мы достигаем конкретных геоэкономических целей.Кстати, в Европе есть государства, которые прямо страдают из-за антироссийских санкций. Я имею в виду Венгрию и Словакию. Евросоюз говорит им: "Ничего не знаю, сами решайте свои проблемы". Будапешт и Братислава это слушают и думают: "А зачем нам Евросоюз, если от него одни убытки".У меня вообще складывается ощущение, что Евросоюз действует по принципу "Бей своих, чтобы другие свои боялись", чтобы страны этого объединения не вели самостоятельной политики.- Чем, на ваш взгляд, закончится история с F-16 (размещать на Украине – бессмысленно, размещать в Молдавии – негде, а размещать на территории стран НАТО – риск ядерной войны с Россией).- Западные СМИ утверждают, что Украина уже начала применять F-16. Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу. Попахивает какой-то ловушкой. "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались".Если бы армия России засекла эти самолеты, наши официальные источники сообщили бы об этом.То есть Запад пытается запугать наше общество и армию. Чтобы мы были в рассеянном состоянии и не знали, какое решение принимать.Конечно, нам бы не хотелось доводить дело до ядерной войны. Вряд ли мы сразу же будем бить по территории НАТО. Поэтому мы должны отслеживать F-16, которые взлетают с румынских или польских аэродромов, и сбивать их, как только они залетят на территорию Украины."Леопарды" и "Абрамсы" уже горят. Ждем, когда с неба упадут обломки первых F-16. У нас же были охотники за натовскими танками. Вот теперь появятся охотники за самолетами: как среди зенитчиков (на земле), так и среди летчиков (в воздухе).- В зоне СВО наши войска наступают на Красноармейск (Покровск). Военное его значение понятно: важный транспортный узел, взятие которого разрубит фронт ВСУ в Донбассе пополам. А каково будет политическое значение его освобождения?- Это будет нашей большой моральной победой.Более того, мы сможем выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях. Чем больше путей снабжения мы перережем, тем сложнее киевскому режиму будет обеспечивать свои войска всем необходимым. Я вообще считаю, что в этом случае мы сможем подумать о десантных операциях в тылу противника.Украина и Запад это понимает. Только они не понимают, что они еще могут сделать, чтобы помешать нам. Деньги дали, оружие дали, специалистов дали, а Россия все равно продвигается. Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20240802/1056623283.html

https://ukraina.ru/20240801/1056604756.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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