Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля - 27.07.2024 Украина.ру
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Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля
Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля - 27.07.2024 Украина.ру
Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля
В Кремле ответили на вопрос мобилизации. Украинские СМИ сообщили о том, как Запад блокирует демобилизацию на Украине
2024-07-27T09:40
2024-07-27T09:40
эксклюзив
хроники
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации в России речи не идёт."О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идёт", - заявил Песков.Так он ответил на вопрос, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.Слухи о том, что осенью в России проведут небывалую по масштабу мобилизацию распространяют СМИ-иноагенты.Ранее, 11 июля в комментарии RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что не располагает данными о якобы разрабатываемом министерством обороны плане ротации, мобилизации и демобилизации российских военнослужащих осенью 2024 года."Я слухи, которые распространяются, не комментирую. Это все равно что посетить базар и пообщаться с теми, кто продает различную продукцию на этом базаре — вот такого рода эта информация", — отметил Красов.Он напомнил, что в июле заканчивается весенняя призывная кампания, а осенью начнется новый призыв срочников, но "данная категория военнослужащих не принимает участия в специальной военной операции".Красов напомнил, что в СВО участвуют три категории граждан, напомнил парламентарий: мобилизованные, контрактники и добровольцы."Что касается отпусков, увольнений, то тут лучше обратиться к первоисточнику, то есть к Министерству обороны. &lt;…&gt; А про то, что вы называете "ротацией", у меня такой информации нет", — сообщил Красов.За несколько часов до этого в российском сегменте Telegram стала распространяться информация о том, что Минобороны РФ якобы разрабатывает план по ротации, мобилизации и демобилизации на осень 2024 года.Тогда же волонтёр (ныне — советник врио губернатора Курской области) Роман Алёхин призвал не верить слухам о мобилизации."По поводу мобилизации и демобилизации. Друзья, не верьте вбросам - они создаются для нагнетания чувств. Дело в том, что психология работает так, что если у человека кто-то создал надежду на что-то, даже если ничего не обещал напрямую, то вы будете чувствовать себя обманутыми, а это вызовет негативные эмоции. Пример: "Дай в долг" "Я посмотрю, что можно сделать" (дал надежду). На следующий день: "Слушай, у меня не получается..." Всё, человек чувствует себя обманутым, потому что вроде не обманули по поводу денег, так как не обещали, но обманули надежду. Это так работает. И именно эти пользуются те анонимные каналы, которые якобы пообщались с кем-то анонимным из Минобороны, кто им рассказал про сценарии (вселили надежду). Инструмент простой и рабочий", - отметил он.Алёхин отметил, что судя по агрессивной риторике НАТО мобилизация может потребоваться."Так что, лучше все же как-то готовиться. Как и всё же благотворителям прямо сейчас начать не только помогать больше фронту, но и начать делать это умней и эффективней, чтобы не дал и отвязался, а подумал - как реально усилить подразделения", - отметил он.Что же до демобилизации, то её, по мнению Алёхина, не будет."Что касается надежд на демобилизацию, то я выскажу не то, что я хочу, а свои предположения о том, что будет. Демобилизации не будет. Фронт стабилизирован и идет аккуратное наступление. Не везде хватает личного состава, а значит, просто выдернуть сто тысяч бойцов - это обвалить фронт. Заменить равноценно на мобилизованных можно будет после длительного и качественного обучения, да и то это будет не равноценно. Опыт мы мобилизации мы помним. Я не вижу сценарием демобилизации. Как и остаюсь при своём, что и мобилизация должна проводиться под другое командование, которое будет более эффективно и более сберегающим личный состав. Сначала повысить качество командиров, а потом мобилизация. Хотя, опять же, настаиваю на том, что смена командиров и стиля командования/управления повысит количество желающих пойти служить. Идут к командирам, которые будут показывать уважение к подчиненным и результат. Уверен, что это прекрасно понимает и министр Андрей Белоусов", - указывал Алёхин.Он призвал население России не поддаваться манипуляциям."Так что, друзья, не давайте вами манипулировать и создавать беспочвенные надежды! Это делается умышленно, в том числе каналами, причастность к ЦИПСО, которых, доказана давно, еще с начала СВО. Это игра против вас и армии. Исходите из реалий и все же готовьтесь к сценарию, который может быть более сложным для вас. Это полезней для жизни, чем надеяться безосновательно, а потом разочаровываться и переживать", - подытожил волонтёр.В начале июня президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что никакой необходимости в проведении мобилизации в России нет, она не планируется.По словам Путина, нынешнего контингента было бы недостаточно, если бы Россия хотела просто максимально быстро достичь целей военной операции, однако страна придерживается тактики выдавливания украинских сил в Донбассе."Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", — указал президент России.По словам президента, в 2023 году без мобилизации свыше 300 тыс. россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными силами РФ. А с начала 2024 года к началу июня контракт подписали более 160 тыс. человек Каждый день, отметил Путин, "где-то тысяча с лишним [человек]приходят в военкоматы добровольно".Никакого дембеляУкраинские СМИ сообщили о том, как Запад диктует Украине, что делать с мобилизованными."Наш источник сообщал, что Зеленский лично пообещал западным партнерам не проводить демобилизацию до конца войны", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Он также процитировал заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука."Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?" - заявил Стефанчук в эфире телеканала "Рада".Также спикер отметил, что нынешним властям Украины важно "не повторить ошибки Центральной рады"."Отметим, что власти Украины не впервые приводят УНР как "антипример" того, как надо проводить мобилизацию", - отметил "Резидент".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - также подтвердил информацию о том, что демобилизацию запретили на Западе. Более того, по информации канала, в стране ужесточат и без того жёсткую мобилизацию."Подтвердим информацию коллег, что демобилизацию отменили, так как западные спонсоры поставили условия, что кредиты дадут если: демобилизации не будет до конца войны, мы об этом сразу инсайдили, говоря, что Зе сам обещал военным, но потом кинул их как обычно; мобилизация будет жёсткая. В 2024 +500 тысяч набор, в 2025 набрать около 700 тысяч, так как у РФ постоянно растёт группировка, а ВСУ надо покрывать дефицит боеприпасов и техники живой силой. На моральный дух армии Зеленскому безразлично. Они всех запугали и теперь будут воевать мясными штурмами", - сообщило это украинское СМИ.Тем временем из разных регионов Украины продолжают поступать данные о бесчинствах, творимых военкомами.О том, на что готовы американцы для победы Украины — в интервью Анны Черкасовой с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Алексеем Журавлёвым "Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью"
https://ukraina.ru/20240726/1056505604.html
https://ukraina.ru/20240726/1056499187.html
https://ukraina.ru/20240726/1056492098.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля

09:40 27.07.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Кремле ответили на вопрос мобилизации. Украинские СМИ сообщили о том, как Запад блокирует демобилизацию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации в России речи не идёт.
"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идёт", - заявил Песков.
Так он ответил на вопрос, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.
Слухи о том, что осенью в России проведут небывалую по масштабу мобилизацию распространяют СМИ-иноагенты.
Ранее, 11 июля в комментарии RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что не располагает данными о якобы разрабатываемом министерством обороны плане ротации, мобилизации и демобилизации российских военнослужащих осенью 2024 года.
"Я слухи, которые распространяются, не комментирую. Это все равно что посетить базар и пообщаться с теми, кто продает различную продукцию на этом базаре — вот такого рода эта информация", — отметил Красов.
Он напомнил, что в июле заканчивается весенняя призывная кампания, а осенью начнется новый призыв срочников, но "данная категория военнослужащих не принимает участия в специальной военной операции".
Красов напомнил, что в СВО участвуют три категории граждан, напомнил парламентарий: мобилизованные, контрактники и добровольцы.
"Что касается отпусков, увольнений, то тут лучше обратиться к первоисточнику, то есть к Министерству обороны. <…> А про то, что вы называете "ротацией", у меня такой информации нет", — сообщил Красов.
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Вчера, 18:00
Арест Булгакова: подробности дела и реакция общества. Итоги 26 июля на УкраинеБывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции
За несколько часов до этого в российском сегменте Telegram стала распространяться информация о том, что Минобороны РФ якобы разрабатывает план по ротации, мобилизации и демобилизации на осень 2024 года.
Тогда же волонтёр (ныне — советник врио губернатора Курской области) Роман Алёхин призвал не верить слухам о мобилизации.
"По поводу мобилизации и демобилизации. Друзья, не верьте вбросам - они создаются для нагнетания чувств. Дело в том, что психология работает так, что если у человека кто-то создал надежду на что-то, даже если ничего не обещал напрямую, то вы будете чувствовать себя обманутыми, а это вызовет негативные эмоции. Пример: "Дай в долг" "Я посмотрю, что можно сделать" (дал надежду). На следующий день: "Слушай, у меня не получается..." Всё, человек чувствует себя обманутым, потому что вроде не обманули по поводу денег, так как не обещали, но обманули надежду. Это так работает. И именно эти пользуются те анонимные каналы, которые якобы пообщались с кем-то анонимным из Минобороны, кто им рассказал про сценарии (вселили надежду). Инструмент простой и рабочий", - отметил он.
Алёхин отметил, что судя по агрессивной риторике НАТО мобилизация может потребоваться.
"Так что, лучше все же как-то готовиться. Как и всё же благотворителям прямо сейчас начать не только помогать больше фронту, но и начать делать это умней и эффективней, чтобы не дал и отвязался, а подумал - как реально усилить подразделения", - отметил он.
Что же до демобилизации, то её, по мнению Алёхина, не будет.
"Что касается надежд на демобилизацию, то я выскажу не то, что я хочу, а свои предположения о том, что будет. Демобилизации не будет. Фронт стабилизирован и идет аккуратное наступление. Не везде хватает личного состава, а значит, просто выдернуть сто тысяч бойцов - это обвалить фронт. Заменить равноценно на мобилизованных можно будет после длительного и качественного обучения, да и то это будет не равноценно. Опыт мы мобилизации мы помним. Я не вижу сценарием демобилизации. Как и остаюсь при своём, что и мобилизация должна проводиться под другое командование, которое будет более эффективно и более сберегающим личный состав. Сначала повысить качество командиров, а потом мобилизация. Хотя, опять же, настаиваю на том, что смена командиров и стиля командования/управления повысит количество желающих пойти служить. Идут к командирам, которые будут показывать уважение к подчиненным и результат. Уверен, что это прекрасно понимает и министр Андрей Белоусов", - указывал Алёхин.
Дональд Трамп
Вчера, 13:00
Убивать депутатов, настоящий план Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 июляПодозреваемый в убийстве Ирины Фарион хотел убивать и считающихся пророссийскими депутатов на Украине. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскрыл, что на самом деле американцы сделают с Украиной и России после прихода к власти Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Он призвал население России не поддаваться манипуляциям.
"Так что, друзья, не давайте вами манипулировать и создавать беспочвенные надежды! Это делается умышленно, в том числе каналами, причастность к ЦИПСО, которых, доказана давно, еще с начала СВО. Это игра против вас и армии. Исходите из реалий и все же готовьтесь к сценарию, который может быть более сложным для вас. Это полезней для жизни, чем надеяться безосновательно, а потом разочаровываться и переживать", - подытожил волонтёр.
В начале июня президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что никакой необходимости в проведении мобилизации в России нет, она не планируется.
По словам Путина, нынешнего контингента было бы недостаточно, если бы Россия хотела просто максимально быстро достичь целей военной операции, однако страна придерживается тактики выдавливания украинских сил в Донбассе.
"Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", — указал президент России.
По словам президента, в 2023 году без мобилизации свыше 300 тыс. россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными силами РФ. А с начала 2024 года к началу июня контракт подписали более 160 тыс. человек Каждый день, отметил Путин, "где-то тысяча с лишним [человек]приходят в военкоматы добровольно".
Вчера, 09:20
Тревога Зеленского, СБУ координирует теракты в РФ. Главное на Украине на утро 26 июляАмериканские СМИ сообщили о тревоге в команде Владимира Зеленского. Подозреваемый в теракте в Москве рассказал о связях с сотрудниками Службы безопасности Украины
Никакого дембеля
Украинские СМИ сообщили о том, как Запад диктует Украине, что делать с мобилизованными.
"Наш источник сообщал, что Зеленский лично пообещал западным партнерам не проводить демобилизацию до конца войны", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Он также процитировал заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
"Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?" - заявил Стефанчук в эфире телеканала "Рада".
Также спикер отметил, что нынешним властям Украины важно "не повторить ошибки Центральной рады".
"Отметим, что власти Украины не впервые приводят УНР как "антипример" того, как надо проводить мобилизацию", - отметил "Резидент".
Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - также подтвердил информацию о том, что демобилизацию запретили на Западе. Более того, по информации канала, в стране ужесточат и без того жёсткую мобилизацию.
задержание подозреваемого в убийстве Ирины Фарион - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
25 июля, 18:40
Подозреваемый в убийстве Фарион и разборки среди ультраправых. Итоги 25 июля на УкраинеНа Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа, филолога Ирины Фарион. Им оказался сторонник РДК* и ненавистник "Азова"*
"Подтвердим информацию коллег, что демобилизацию отменили, так как западные спонсоры поставили условия, что кредиты дадут если: демобилизации не будет до конца войны, мы об этом сразу инсайдили, говоря, что Зе сам обещал военным, но потом кинул их как обычно; мобилизация будет жёсткая. В 2024 +500 тысяч набор, в 2025 набрать около 700 тысяч, так как у РФ постоянно растёт группировка, а ВСУ надо покрывать дефицит боеприпасов и техники живой силой. На моральный дух армии Зеленскому безразлично. Они всех запугали и теперь будут воевать мясными штурмами", - сообщило это украинское СМИ.
Тем временем из разных регионов Украины продолжают поступать данные о бесчинствах, творимых военкомами.
О том, на что готовы американцы для победы Украины — в интервью Анны Черкасовой с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Алексеем Журавлёвым "Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью"
 
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