https://ukraina.ru/20240727/1056513652.html

Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля

Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля - 27.07.2024 Украина.ру

Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля

В Кремле ответили на вопрос мобилизации. Украинские СМИ сообщили о том, как Запад блокирует демобилизацию на Украине

2024-07-27T09:40

2024-07-27T09:40

2024-07-27T09:40

эксклюзив

хроники

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации в России речи не идёт."О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идёт", - заявил Песков.Так он ответил на вопрос, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.Слухи о том, что осенью в России проведут небывалую по масштабу мобилизацию распространяют СМИ-иноагенты.Ранее, 11 июля в комментарии RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что не располагает данными о якобы разрабатываемом министерством обороны плане ротации, мобилизации и демобилизации российских военнослужащих осенью 2024 года."Я слухи, которые распространяются, не комментирую. Это все равно что посетить базар и пообщаться с теми, кто продает различную продукцию на этом базаре — вот такого рода эта информация", — отметил Красов.Он напомнил, что в июле заканчивается весенняя призывная кампания, а осенью начнется новый призыв срочников, но "данная категория военнослужащих не принимает участия в специальной военной операции".Красов напомнил, что в СВО участвуют три категории граждан, напомнил парламентарий: мобилизованные, контрактники и добровольцы."Что касается отпусков, увольнений, то тут лучше обратиться к первоисточнику, то есть к Министерству обороны. <…> А про то, что вы называете "ротацией", у меня такой информации нет", — сообщил Красов.За несколько часов до этого в российском сегменте Telegram стала распространяться информация о том, что Минобороны РФ якобы разрабатывает план по ротации, мобилизации и демобилизации на осень 2024 года.Тогда же волонтёр (ныне — советник врио губернатора Курской области) Роман Алёхин призвал не верить слухам о мобилизации."По поводу мобилизации и демобилизации. Друзья, не верьте вбросам - они создаются для нагнетания чувств. Дело в том, что психология работает так, что если у человека кто-то создал надежду на что-то, даже если ничего не обещал напрямую, то вы будете чувствовать себя обманутыми, а это вызовет негативные эмоции. Пример: "Дай в долг" "Я посмотрю, что можно сделать" (дал надежду). На следующий день: "Слушай, у меня не получается..." Всё, человек чувствует себя обманутым, потому что вроде не обманули по поводу денег, так как не обещали, но обманули надежду. Это так работает. И именно эти пользуются те анонимные каналы, которые якобы пообщались с кем-то анонимным из Минобороны, кто им рассказал про сценарии (вселили надежду). Инструмент простой и рабочий", - отметил он.Алёхин отметил, что судя по агрессивной риторике НАТО мобилизация может потребоваться."Так что, лучше все же как-то готовиться. Как и всё же благотворителям прямо сейчас начать не только помогать больше фронту, но и начать делать это умней и эффективней, чтобы не дал и отвязался, а подумал - как реально усилить подразделения", - отметил он.Что же до демобилизации, то её, по мнению Алёхина, не будет."Что касается надежд на демобилизацию, то я выскажу не то, что я хочу, а свои предположения о том, что будет. Демобилизации не будет. Фронт стабилизирован и идет аккуратное наступление. Не везде хватает личного состава, а значит, просто выдернуть сто тысяч бойцов - это обвалить фронт. Заменить равноценно на мобилизованных можно будет после длительного и качественного обучения, да и то это будет не равноценно. Опыт мы мобилизации мы помним. Я не вижу сценарием демобилизации. Как и остаюсь при своём, что и мобилизация должна проводиться под другое командование, которое будет более эффективно и более сберегающим личный состав. Сначала повысить качество командиров, а потом мобилизация. Хотя, опять же, настаиваю на том, что смена командиров и стиля командования/управления повысит количество желающих пойти служить. Идут к командирам, которые будут показывать уважение к подчиненным и результат. Уверен, что это прекрасно понимает и министр Андрей Белоусов", - указывал Алёхин.Он призвал население России не поддаваться манипуляциям."Так что, друзья, не давайте вами манипулировать и создавать беспочвенные надежды! Это делается умышленно, в том числе каналами, причастность к ЦИПСО, которых, доказана давно, еще с начала СВО. Это игра против вас и армии. Исходите из реалий и все же готовьтесь к сценарию, который может быть более сложным для вас. Это полезней для жизни, чем надеяться безосновательно, а потом разочаровываться и переживать", - подытожил волонтёр.В начале июня президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что никакой необходимости в проведении мобилизации в России нет, она не планируется.По словам Путина, нынешнего контингента было бы недостаточно, если бы Россия хотела просто максимально быстро достичь целей военной операции, однако страна придерживается тактики выдавливания украинских сил в Донбассе."Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", — указал президент России.По словам президента, в 2023 году без мобилизации свыше 300 тыс. россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными силами РФ. А с начала 2024 года к началу июня контракт подписали более 160 тыс. человек Каждый день, отметил Путин, "где-то тысяча с лишним [человек]приходят в военкоматы добровольно".Никакого дембеляУкраинские СМИ сообщили о том, как Запад диктует Украине, что делать с мобилизованными."Наш источник сообщал, что Зеленский лично пообещал западным партнерам не проводить демобилизацию до конца войны", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Он также процитировал заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука."Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?" - заявил Стефанчук в эфире телеканала "Рада".Также спикер отметил, что нынешним властям Украины важно "не повторить ошибки Центральной рады"."Отметим, что власти Украины не впервые приводят УНР как "антипример" того, как надо проводить мобилизацию", - отметил "Резидент".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - также подтвердил информацию о том, что демобилизацию запретили на Западе. Более того, по информации канала, в стране ужесточат и без того жёсткую мобилизацию."Подтвердим информацию коллег, что демобилизацию отменили, так как западные спонсоры поставили условия, что кредиты дадут если: демобилизации не будет до конца войны, мы об этом сразу инсайдили, говоря, что Зе сам обещал военным, но потом кинул их как обычно; мобилизация будет жёсткая. В 2024 +500 тысяч набор, в 2025 набрать около 700 тысяч, так как у РФ постоянно растёт группировка, а ВСУ надо покрывать дефицит боеприпасов и техники живой силой. На моральный дух армии Зеленскому безразлично. Они всех запугали и теперь будут воевать мясными штурмами", - сообщило это украинское СМИ.Тем временем из разных регионов Украины продолжают поступать данные о бесчинствах, творимых военкомами.О том, на что готовы американцы для победы Украины — в интервью Анны Черкасовой с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Алексеем Журавлёвым "Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью"

https://ukraina.ru/20240726/1056505604.html

https://ukraina.ru/20240726/1056499187.html

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https://ukraina.ru/20240725/1056485523.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники