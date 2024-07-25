Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью
17:25 25.07.2024 (обновлено: 18:16 25.07.2024)
© Пресс-служба депутата Госдумы А.А. ЖуравлеваДепутат Алексей Александрович Журавлев
© Пресс-служба депутата Госдумы А.А. Журавлева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен, что ВСУ получат F-16, поэтому России необходимо готовить системы ПВО и пилотов для нещадного боя с ними
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вопрос размещения американских ракет в Германии напрямую зависит от прекращения Россией боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе традиционной летней пресс-конференции 24 июля.
— Алексей Александрович, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией? Ранее министр обороны ФРГ назвал это ответом России на "Искандеры" под Калининградом.
— Объяснение Писториуса можно сразу занести в анналы военной истории как самый абсурдный повод для обострения конфликта.
Да, у России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории — с этим сложно поспорить. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие, системы, способные нести в том числе и ядерные боеголовки.
В Берлине, очевидно, не понимают, что становятся лишь полигоном для американских внешнеполитических игр. Само появление ракет из США в Германии немедленно делает базы, куда их привезут, объектом пристального внимания и возможной мишенью для российской армии.
Сами Соединенные Штаты при этом ничем не рискуют, устраивая провокации чужими руками.
— Польша с 1 августа собирается начать новую миссию "Безопасное Подлясье" — якобы для защиты границы с Белоруссией. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планируемой переброске на польско-белорусскую границу 17 тысяч военных. Что значат такие действия?
— Поляки давно уже бряцают оружием, изображая, будто всерьез могут противостоять России. Но вспомните, как отреагировал Дуда, стоило обломкам ракеты убить двух польских фермеров: сразу испуганно побежал звонить в НАТО, требуя, чтобы его защитили, потому что в уставе есть 5-я статья. Правда, потом так же быстро он сдал назад — когда выяснилось, что ракета была украинской.
Тут и Североатлантический альянс был бы бессилен. Хотя по факту надо было именно к Украине применить 5-ю статью.
Польша может сколько угодно изображать из себя серьезного противника, но всегда, когда дело доходило до драки, она очень быстро переобувалась и сдавалась на милость победителя. Уверен, что точно так же будет и в этот раз — стоит нам только намекнуть, что конфликт возможен.
— На каком направлении сегодня может "рвануть": в Приднестровье или на границе с Белоруссией?
— Наши союзники в Белоруссии сообщают, что там эскалация на границе со стороны ВСУ слегка спала в последнее время. Это дало возможность белорусским вооруженным силам снять часть экипажей с боевого дежурства.
В принципе, это направление все равно может быть использовано украинскими войсками для прорыва, чтобы показать западным хозяевам, что не лыком шиты и не зря тратят миллиарды долларов американской и европейской помощи.
Ситуация в Приднестровье в данный момент гораздо более серьезная. Регион оказался фактически в блокаде недружественных Украины и Молдавии. Там сейчас невозможно осуществлять ротацию наших миротворческих сил, несмотря на мандат ООН.
В любом случае оба эти участка нуждаются в нашем пристальном внимании.
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— Можем ли мы ожидать новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ)? Чем оно выгодно и не выгодно Западу и Украине?
— На фронте в принципе не слишком ощущается, что ВСУ нуждаются в боеприпасах или военной технике: налеты дронов на наши позиции, к примеру, осуществляются все с той же весьма прыткой периодичностью, что и раньше. Конечно, у них все меньше по-настоящему профессиональных военных, и это сказывается — все чаще встречаются необстрелянные мобилизованные, готовые сдаться при каждом удобном случае.
Но я, допустим, не верю в то, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан. Это все-таки большая страна, и там по меньшей мере еще несколько миллионов человек можно призвать в армию без особых проблем.
А, значит, при наличии новых поставок натовской техники, нельзя исключать и новой попытки "контрнаступа" ВСУ — по крайней мере, их будут гнать вперед западные кураторы, которые хотят, наконец, увидеть хоть какой-то результат своих денежных вложений.
— На прошлой неделе Крынки опять появились в украинских новостях, хотя еще в феврале этого года Сырский свернул там военные действия. В украинском издании "Следствие.Инфо" вышел большой материал, в котором впервые признали утерю ВСУ плацдарма в Крынках. Почему сейчас?
— Украина до середины июля не признавала, что потеряла Крынки. Периодически оттуда поступали сообщения о героических солдатах ВСУ, которые все еще его удерживают.
Это показательный пример виртуальной войны, которая ведется Украиной преимущественно в соцсетях. И следят за ней только наблюдатели, не имеющие к боевым действиям никакого отношения.
Точно так же руководство киевского режима не сказало ни слова по поводу освобождения российской армией Артемовска и Авдеевки. Эти названия просто исчезли из сводок ВСУ, как будто их и не было.
Только реальность все чаще нагоняет выдумки "Квартала 95", и столкновение с ней жителей страны, которые верили в эти успехи, будет очень болезненным.
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— Запад продолжает говорить о скорых поставках F-16 на Украину. Означает ли это, что там готовы к прямому столкновению с Россией? Москва предупредила про поставки довольно жестко и ясно.
— Украина непременно получит натовские истребители, в этом можно быть уверенным. Точно так же было и с легким вооружением, и с танками; сейчас — с военной авиацией.
Сначала для виду на Западе ведут длительные дискуссии, изображая, что и в самом деле сомневаются. Это уже верный признак того, что решение принято, его нужно просто каким-то образом легитимизировать для населения собственных стран, которое вообще не понимает, почему нужно спонсировать какую-то нацистскую Украину.
Поэтому нашей системе противовоздушной обороны (ПВО) и пилотам следует готовиться сбивать их нещадно, не делать никаких различий в том, кто сидит за штурвалом: украинский летчик или наемник из страны НАТО.
Пока речь идет лишь о единицах таких самолетов. Надеюсь, справиться с ними удастся достаточно быстро. У нашей армии есть значительный опыт уничтожения украинских военно-воздушных сил (ВВС) прямо на аэродромах.
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