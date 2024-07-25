https://ukraina.ru/20240725/1056479955.html

Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью

Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью - 25.07.2024 Украина.ру

Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен, что ВСУ получат F-16, поэтому России необходимо готовить системы ПВО и пилотов для нещадного боя с ними

2024-07-25T17:25

2024-07-25T17:25

2024-07-25T18:16

интервью

украина

олаф шольц

германия

россия

f-16

нато

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вооружения

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вопрос размещения американских ракет в Германии напрямую зависит от прекращения Россией боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе традиционной летней пресс-конференции 24 июля.— Алексей Александрович, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией? Ранее министр обороны ФРГ назвал это ответом России на "Искандеры" под Калининградом.— Объяснение Писториуса можно сразу занести в анналы военной истории как самый абсурдный повод для обострения конфликта.Да, у России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории — с этим сложно поспорить. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие, системы, способные нести в том числе и ядерные боеголовки.В Берлине, очевидно, не понимают, что становятся лишь полигоном для американских внешнеполитических игр. Само появление ракет из США в Германии немедленно делает базы, куда их привезут, объектом пристального внимания и возможной мишенью для российской армии.Сами Соединенные Штаты при этом ничем не рискуют, устраивая провокации чужими руками.— Польша с 1 августа собирается начать новую миссию "Безопасное Подлясье" — якобы для защиты границы с Белоруссией. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планируемой переброске на польско-белорусскую границу 17 тысяч военных. Что значат такие действия?— Поляки давно уже бряцают оружием, изображая, будто всерьез могут противостоять России. Но вспомните, как отреагировал Дуда, стоило обломкам ракеты убить двух польских фермеров: сразу испуганно побежал звонить в НАТО, требуя, чтобы его защитили, потому что в уставе есть 5-я статья. Правда, потом так же быстро он сдал назад — когда выяснилось, что ракета была украинской.Тут и Североатлантический альянс был бы бессилен. Хотя по факту надо было именно к Украине применить 5-ю статью.Польша может сколько угодно изображать из себя серьезного противника, но всегда, когда дело доходило до драки, она очень быстро переобувалась и сдавалась на милость победителя. Уверен, что точно так же будет и в этот раз — стоит нам только намекнуть, что конфликт возможен.— На каком направлении сегодня может "рвануть": в Приднестровье или на границе с Белоруссией?— Наши союзники в Белоруссии сообщают, что там эскалация на границе со стороны ВСУ слегка спала в последнее время. Это дало возможность белорусским вооруженным силам снять часть экипажей с боевого дежурства.В принципе, это направление все равно может быть использовано украинскими войсками для прорыва, чтобы показать западным хозяевам, что не лыком шиты и не зря тратят миллиарды долларов американской и европейской помощи.Ситуация в Приднестровье в данный момент гораздо более серьезная. Регион оказался фактически в блокаде недружественных Украины и Молдавии. Там сейчас невозможно осуществлять ротацию наших миротворческих сил, несмотря на мандат ООН.В любом случае оба эти участка нуждаются в нашем пристальном внимании.— Можем ли мы ожидать новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ)? Чем оно выгодно и не выгодно Западу и Украине?— На фронте в принципе не слишком ощущается, что ВСУ нуждаются в боеприпасах или военной технике: налеты дронов на наши позиции, к примеру, осуществляются все с той же весьма прыткой периодичностью, что и раньше. Конечно, у них все меньше по-настоящему профессиональных военных, и это сказывается — все чаще встречаются необстрелянные мобилизованные, готовые сдаться при каждом удобном случае.Но я, допустим, не верю в то, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан. Это все-таки большая страна, и там по меньшей мере еще несколько миллионов человек можно призвать в армию без особых проблем.А, значит, при наличии новых поставок натовской техники, нельзя исключать и новой попытки "контрнаступа" ВСУ — по крайней мере, их будут гнать вперед западные кураторы, которые хотят, наконец, увидеть хоть какой-то результат своих денежных вложений.— На прошлой неделе Крынки опять появились в украинских новостях, хотя еще в феврале этого года Сырский свернул там военные действия. В украинском издании "Следствие.Инфо" вышел большой материал, в котором впервые признали утерю ВСУ плацдарма в Крынках. Почему сейчас?— Украина до середины июля не признавала, что потеряла Крынки. Периодически оттуда поступали сообщения о героических солдатах ВСУ, которые все еще его удерживают.Это показательный пример виртуальной войны, которая ведется Украиной преимущественно в соцсетях. И следят за ней только наблюдатели, не имеющие к боевым действиям никакого отношения.Точно так же руководство киевского режима не сказало ни слова по поводу освобождения российской армией Артемовска и Авдеевки. Эти названия просто исчезли из сводок ВСУ, как будто их и не было.Только реальность все чаще нагоняет выдумки "Квартала 95", и столкновение с ней жителей страны, которые верили в эти успехи, будет очень болезненным.— Запад продолжает говорить о скорых поставках F-16 на Украину. Означает ли это, что там готовы к прямому столкновению с Россией? Москва предупредила про поставки довольно жестко и ясно.— Украина непременно получит натовские истребители, в этом можно быть уверенным. Точно так же было и с легким вооружением, и с танками; сейчас — с военной авиацией.Сначала для виду на Западе ведут длительные дискуссии, изображая, что и в самом деле сомневаются. Это уже верный признак того, что решение принято, его нужно просто каким-то образом легитимизировать для населения собственных стран, которое вообще не понимает, почему нужно спонсировать какую-то нацистскую Украину.Поэтому нашей системе противовоздушной обороны (ПВО) и пилотам следует готовиться сбивать их нещадно, не делать никаких различий в том, кто сидит за штурвалом: украинский летчик или наемник из страны НАТО.Пока речь идет лишь о единицах таких самолетов. Надеюсь, справиться с ними удастся достаточно быстро. У нашей армии есть значительный опыт уничтожения украинских военно-воздушных сил (ВВС) прямо на аэродромах.О том, что России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя нашим ноу-хау уходить за границу, в интервью Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone.

https://ukraina.ru/20230420/1045512150.html

https://ukraina.ru/20240724/1056435793.html

https://ukraina.ru/20240625/1055827425.html

https://ukraina.ru/20240623/1055791949.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, олаф шольц, германия, россия, f-16, нато, госдума, всу, вооружения, пво, польша, белоруссия