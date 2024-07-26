https://ukraina.ru/20240726/1056492098.html

Тревога Зеленского, СБУ координирует теракты в РФ. Главное на Украине на утро 26 июля

Тревога Зеленского, СБУ координирует теракты в РФ. Главное на Украине на утро 26 июля - 26.07.2024 Украина.ру

Тревога Зеленского, СБУ координирует теракты в РФ. Главное на Украине на утро 26 июля

Американские СМИ сообщили о тревоге в команде Владимира Зеленского. Подозреваемый в теракте в Москве рассказал о связях с сотрудниками Службы безопасности Украины

2024-07-26T09:20

2024-07-26T09:20

2024-07-26T09:20

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Команда Владимира Зеленского обеспокоена встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, а также возможностью прихода Дональда Трампа к власти в США, сообщило издание The Hill."Недавнее слияние политических событий вызвало волну беспокойства в команде Владимира Зеленского на Украине. Во-первых, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. <…> Во-вторых, растущая вероятность того, что Трамп снова станет президентом США в ноябре этого года", — указывалось в публикации издания.По мнению The Hill ситуация для Украины осложняется ещё и тем, что вице-президентом Трампа в случае переизбрания будет Джеймс Дэвид Вэнс, который известен своей антагонистической позицией в отношении Украины."В совокупности эти факторы сигнализируют об изменении геополитического ландшафта, что потенциально вынудит Зеленского пересмотреть свою стратегию и активизировать усилия по установлению более тесных связей с Дональдом Трампом и его лагерем", — подытожили в публикации.Ранее, 24 июля, экс-советник Минобороны и МВД Франции Ален Корвез в комментариях для Stratpol заявил, что после выборов президента США Европа "не продолжит действовать против собственных интересов", а Украина и НАТО "уже проиграли войну"."Украина уже проиграла войну. Россия контролирует всю линию фронта, забирая все больше и больше территорий. Учитывая преимущества российской армии в воздухе, артиллерии и ракетах, она нанесла огромный ущерб украинской армии. Киев ищет любые возможности для восполнения потерь, но таких возможностей нет. Поставки Запада не изменят ситуации: значительная часть логистики уже была уничтожена Россией, включая аэропорты, которые должны были принять F-16. Так что военный проигрыш Украины и НАТО очевиден. Заявления лидеров НАТО не более чем попытка замаскировать этот провал. Очевидно, что у демократов нет шансов на победу. Трамп будет избран в качестве президента США. Американская тактика претерпела провал и в Украине, и в Палестине. Доминирование США в мире снижается", - отметил Корвез.По его словам, на Западе не хотят этого признавать, а западные масс-медиа "продолжают поддерживать иллюзии", рассказывая о проблемах России на Украине.Также, по словам французского эксперта, турне премьер-министра Венгрии Орбана имеет "серьёзный символический смысл"."Премьер-министр Орбан продемонстрировал, что он больше не согласен с Европейским Союзом и выступает за новый мировой порядок. Визиты Орбана в Киев, Москву и Пекин имеют важное символическое значение и демонстрируют стремление к другой международной системе, в которой не будет американской гегемонии. Что касается Европы, то ее геополитические интересы очевидны: развитие отношений с Россией. Я думаю, что Орбан в Венгрии и Фицо в Словакии находятся на правильном пути. Война всегда заканчивается переговорами и миром. В то же время мы слышим заявления Шольца о подготовке нападения России. Это глупо. Я не верю, что после избрания американского президента Европа продолжит действовать против собственных интересов, продолжая конфликт на Украине", - заявил Корвез.Он также указал, что геополитические возможности России не ограничиваются Европой. Москва может сыграть конструктивную роль в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке. Имея инструменты влияния на многих региональных игроков, Кремль может помочь достичь мира на Ближнем Востоке."Я считаю, что Россия может сыграть исключительно положительную роль в разрешении израильско-палестинского конфликта. У Москвы хорошие отношения практически со всеми мусульманскими государствами. Более того, значительная часть населения самого Израиля – выходцы из России. Китай также играет важную роль. Дипломатия Пекина активна и эффективна. Многое также будет зависеть от позиции США. Мы все знаем, что Соединённые Штаты и Израиль — одно целое. Именно благодаря поддержке США Израиль продолжает атаковать палестинское гражданское население. Но когда СоединённыеШтаты скажут "Стоп", Израиль будет вынужден остановиться. Однако этого не происходит. В интересах США продолжать конфликты на Украине и на Ближнем Востоке", - отметил Корвез.По его словам, США не могут признать, что уже проиграли в этих регионах.СБУ координирует терактыПодозреваемый во взрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался, что по своей инициативе вышел на контакт с украинскими спецслужбами в феврале 2023 года. Видео допроса Серебрякова после доставки того в Россию из Турции обнародовала ФСБ."Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Впоследствии я начал общение с неким Ильёй, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire. Илья обещал мне также украинское гражданство и вознаграждение в размере от $10 до 20 тыс.", - рассказал задержанный.Он также отметил, что с Ильёй у него была и одна очная встреча — в Стамбуле.По словам Серебрякова, компоненты для изготовления взрывного устройства он забрал уже в России."Я забрал компоненты для сбора самодельного взрывной устройства в Рузском районе. Илья предложил ликвидировать офицера [ГРУ]", - отметил Серебряков.В сети проанализировали автобиографию Серебрякова, которую тот размещал в соцсетях. В ней Серебряков сам себя называет социофобом.Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещён в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.Изначально СМИ сообщили, что подорвана машина замначальника радиоцентра спутниковой связи, офицера ГРУ Андрея Торгашов. Однако сам Торгашов в комментарии RT опроверг эту информации. Позднее СМИ сообщили, что пострадал тёзка офицера — также офицер ВС РФ.Прогноз в ходе СВО — в интервью Кирилла Курбатова с советником врио Курской области Романом Алёхиным "Роман Алёхин: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу".

https://ukraina.ru/20240725/1056485523.html

https://ukraina.ru/20240725/1056474424.html

https://ukraina.ru/20240725/1056467956.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, виктор орбан, владимир зеленский, сбу, нато, мвд, теракт