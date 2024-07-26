Тревога Зеленского, СБУ координирует теракты в РФ. Главное на Украине на утро 26 июля
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Американские СМИ сообщили о тревоге в команде Владимира Зеленского. Подозреваемый в теракте в Москве рассказал о связях с сотрудниками Службы безопасности Украины
Команда Владимира Зеленского обеспокоена встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, а также возможностью прихода Дональда Трампа к власти в США, сообщило издание The Hill.
"Недавнее слияние политических событий вызвало волну беспокойства в команде Владимира Зеленского на Украине. Во-первых, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. <…> Во-вторых, растущая вероятность того, что Трамп снова станет президентом США в ноябре этого года", — указывалось в публикации издания.
По мнению The Hill ситуация для Украины осложняется ещё и тем, что вице-президентом Трампа в случае переизбрания будет Джеймс Дэвид Вэнс, который известен своей антагонистической позицией в отношении Украины.
"В совокупности эти факторы сигнализируют об изменении геополитического ландшафта, что потенциально вынудит Зеленского пересмотреть свою стратегию и активизировать усилия по установлению более тесных связей с Дональдом Трампом и его лагерем", — подытожили в публикации.
Ранее, 24 июля, экс-советник Минобороны и МВД Франции Ален Корвез в комментариях для Stratpol заявил, что после выборов президента США Европа "не продолжит действовать против собственных интересов", а Украина и НАТО "уже проиграли войну".
"Украина уже проиграла войну. Россия контролирует всю линию фронта, забирая все больше и больше территорий. Учитывая преимущества российской армии в воздухе, артиллерии и ракетах, она нанесла огромный ущерб украинской армии. Киев ищет любые возможности для восполнения потерь, но таких возможностей нет. Поставки Запада не изменят ситуации: значительная часть логистики уже была уничтожена Россией, включая аэропорты, которые должны были принять F-16. Так что военный проигрыш Украины и НАТО очевиден. Заявления лидеров НАТО не более чем попытка замаскировать этот провал. Очевидно, что у демократов нет шансов на победу. Трамп будет избран в качестве президента США. Американская тактика претерпела провал и в Украине, и в Палестине. Доминирование США в мире снижается", - отметил Корвез.
По его словам, на Западе не хотят этого признавать, а западные масс-медиа "продолжают поддерживать иллюзии", рассказывая о проблемах России на Украине.
Также, по словам французского эксперта, турне премьер-министра Венгрии Орбана имеет "серьёзный символический смысл".
"Премьер-министр Орбан продемонстрировал, что он больше не согласен с Европейским Союзом и выступает за новый мировой порядок. Визиты Орбана в Киев, Москву и Пекин имеют важное символическое значение и демонстрируют стремление к другой международной системе, в которой не будет американской гегемонии. Что касается Европы, то ее геополитические интересы очевидны: развитие отношений с Россией. Я думаю, что Орбан в Венгрии и Фицо в Словакии находятся на правильном пути. Война всегда заканчивается переговорами и миром. В то же время мы слышим заявления Шольца о подготовке нападения России. Это глупо. Я не верю, что после избрания американского президента Европа продолжит действовать против собственных интересов, продолжая конфликт на Украине", - заявил Корвез.
Он также указал, что геополитические возможности России не ограничиваются Европой. Москва может сыграть конструктивную роль в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке. Имея инструменты влияния на многих региональных игроков, Кремль может помочь достичь мира на Ближнем Востоке.
"Я считаю, что Россия может сыграть исключительно положительную роль в разрешении израильско-палестинского конфликта. У Москвы хорошие отношения практически со всеми мусульманскими государствами. Более того, значительная часть населения самого Израиля – выходцы из России. Китай также играет важную роль. Дипломатия Пекина активна и эффективна. Многое также будет зависеть от позиции США. Мы все знаем, что Соединённые Штаты и Израиль — одно целое. Именно благодаря поддержке США Израиль продолжает атаковать палестинское гражданское население. Но когда СоединённыеШтаты скажут "Стоп", Израиль будет вынужден остановиться. Однако этого не происходит. В интересах США продолжать конфликты на Украине и на Ближнем Востоке", - отметил Корвез.
По его словам, США не могут признать, что уже проиграли в этих регионах.
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"Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Впоследствии я начал общение с неким Ильёй, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire. Илья обещал мне также украинское гражданство и вознаграждение в размере от $10 до 20 тыс.", - рассказал задержанный.
Он также отметил, что с Ильёй у него была и одна очная встреча — в Стамбуле.
По словам Серебрякова, компоненты для изготовления взрывного устройства он забрал уже в России.
"Я забрал компоненты для сбора самодельного взрывной устройства в Рузском районе. Илья предложил ликвидировать офицера [ГРУ]", - отметил Серебряков.
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