Времени на Украину уже не будет: украинский эксперт о том, сохранит ли Байден свой пост "до Трампа" - 24.07.2024 Украина.ру
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Времени на Украину уже не будет: украинский эксперт о том, сохранит ли Байден свой пост "до Трампа"
Времени на Украину уже не будет: украинский эксперт о том, сохранит ли Байден свой пост "до Трампа" - 24.07.2024 Украина.ру
Времени на Украину уже не будет: украинский эксперт о том, сохранит ли Байден свой пост "до Трампа"
Уход Байдена с предвыборной гонки был более чем ожидаем. Поэтому представители украинских элит, финансово-промышленных групп из окружения Зеленского пытаются выстраивать работу не только с демократами, но и с республиканцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
2024-07-24T03:00
2024-07-24T03:00
новости
украина
сша
джо байден
дональд трамп
михаил павлив
выборы
президент сша
владимир зеленский
элита
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Ранее действующий президент США, кандидат от Демократической партии Джо Байден отказался баллотироваться на предстоящих в ноябре выборах главы государства.Уход Байдена с предвыборной гонки был более чем ожидаем. Даже до покушения на экс-президента США Дональда Трампа, до крайне неудачных дебатов было понятно, что ситуация с выборами неоднозначная, рассказал политолог.Поэтому представители украинских элит, финансово-промышленных групп из окружения Зеленского пытаются выстраивать работу не только с демократами, но и с республиканцами, уточнил он.По его мнению, Байден будет минимально задействован в избирательной кампании. Также непонятно, сохранит ли он свой пост, ведь технологически верно было бы, чтобы Камала Харрис избиралась как кандидат, исполняющий обязанности президента, отметил эксперт."Но даже если нет, времени на Украину ни у кого не будет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, джо байден, дональд трамп, михаил павлив, выборы, президент сша, владимир зеленский, элита
Новости, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Михаил Павлив, выборы, президент США, Владимир Зеленский, элита

Времени на Украину уже не будет: украинский эксперт о том, сохранит ли Байден свой пост "до Трампа"

03:00 24.07.2024
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP / Jae C. Hong
Читать в
Уход Байдена с предвыборной гонки был более чем ожидаем. Поэтому представители украинских элит, финансово-промышленных групп из окружения Зеленского пытаются выстраивать работу не только с демократами, но и с республиканцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
Ранее действующий президент США, кандидат от Демократической партии Джо Байден отказался баллотироваться на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
Уход Байдена с предвыборной гонки был более чем ожидаем. Даже до покушения на экс-президента США Дональда Трампа, до крайне неудачных дебатов было понятно, что ситуация с выборами неоднозначная, рассказал политолог.
Поэтому представители украинских элит, финансово-промышленных групп из окружения Зеленского пытаются выстраивать работу не только с демократами, но и с республиканцами, уточнил он.
"У них есть точное понимание, что до прихода в Белый дом новой администрации, с высочайшей вероятностью это будет команда Трампа, со стороны демократов будет минимальное внимание к украинским проблемам", - подчеркнул Павлив.
По его мнению, Байден будет минимально задействован в избирательной кампании. Также непонятно, сохранит ли он свой пост, ведь технологически верно было бы, чтобы Камала Харрис избиралась как кандидат, исполняющий обязанности президента, отметил эксперт.
"Но даже если нет, времени на Украину ни у кого не будет", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампМихаил Павливвыборыпрезидент СШАВладимир Зеленскийэлита
 
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