"Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива

"Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива - 19.07.2024 Украина.ру

"Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива

Судя по всему, американский лидер Джо Байден всё же прислушается к однопартийцам и выйдет из президентской гонки. Дальше избирательная кампания демократов пойдёт по непривычному сценарию

Байден смирился с тем, что ему не победитьВедущие американские СМИ в один голос говорят, что президент США Джо Байден, до последнего не соглашавшийся отказаться от дальнейшей борьбы со своим предшественником Дональдом Трампом за Белый дом, всё же начал понимать, что не сможет победить на предстоящих выборах."Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдёт уже на нынешних выходных. Речь для него составляется", - сказал американский политический обозреватель Марк Халперин, ссылаясь на многочисленные источники среди демократов.20-21 июля в качестве даты заявления Байденом о выходе из предвыборной гонки называл также портал Axios.Такое решение, по словам Халперина, глава государства был вынужден принять из-за серьёзного давления на него ведущих фигур Демократической партии, включая 44-го президента США Барака Обаму, в администрации которого Байден работал вице-президентом, и бывшего председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси. Обама хоть и участвовал в предвыборных мероприятиях своего бывшего напарника, но не помешал актёру Джорджу Клуни опубликовать колонку в газете The New York Times с призывом к Байдену завершить избирательную кампанию, хотя был в курсе его планов. Пелоси же, которая пользуется авторитетом среди демократов, по информации издания The Washington Post, на встречах с однопартийцами вела подробные записи об уровне общественной поддержки Байдена в ключевых округах и недавно донесла до президента вывод, что результаты опросов не такие обнадеживающие, как он полагает.Один из чиновников рассказал телеканалу ABC, что Байден, став более восприимчивым к призывам выйти из гонки, поручил провести опрос, чтобы узнать, что думают люди о возможных перспективах Харрис в плане избирательной кампании. Результаты экспресс-опроса, проведённого агентством The Associated Press и Национальным центром исследований общественного мнения (NORC) Чикагского университета, уже готовы.Согласно им, из десяти избирателей-демократов шесть считают Харрис лучшей заменой Байдену, два - сказали, что есть варианты гораздо лучше, ещё два - затруднились с ответом, "поскольку недостаточно знают её и остальных претендентов". То есть всего чуть больше половины хотели бы видеть вице-президента в бюллетене 5 ноября.Если Харрис всё же заменит Байдена, то ей предстоит выбрать себе напарника. Потенциальными кандидатами в вице-президенты от демократов называют целый ряд губернаторов штатов: Энди Бешира (Кентукки), Джоша Шапиро (Пенсильвания), Гэвина Ньюсома (Калифорния), Роя Купера (Северная Каролина), Гретчен Уитмер (Мичиган), а также сенатора от Аризоны астронавта Марка Келли.Демократы, как пишет издание Politico, уже начали обхаживать влиятельных спонсоров партии, чтобы заручиться их финансовой поддержкой кампании Харрис, если она всё же заменит Байдена. Первым делом решили подключить женскую политическую организацию. Та занялась переговорами со своей базой доноров, некоторые из них выразили готовность выделить деньги. Это происходит на фоне отказа влиятельных спонсоров партии от финансирования штаба Байдена после провала на дебатах.В целом фигура Харрис в качестве альтернативного кандидата выглядит логично – она второе лицо государства и второй по значимости демократ после Байдена в государственной иерархии. Ноо есть серьёзные "но". Во-первых, она не пользуется популярностью среди американцев, её рейтинги, как показали закрытые опросы, не выше, чем у президента. Во-вторых, вряд ли она сможет обойти Трампа, известного своей харизматичностью и укрепившего позиции после покушения.Как сам Байден отнесётся к такой рокировке, Халперин узнал от своих информаторов. "Он, как мне говорят, не будет поддерживать вице-президента Харрис в качестве своей сменщицы. [Руководители Демократической партии] надеются, что он поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго. Чтобы там была утверждена кандидатура от демократов", - утверждает обозреватель.До выборов меньше четырёх месяцев. Могут ли демократы заменить Байдена?В отличие от Трампа, которого партия 15 июля официально выдвинула своим кандидатом в президенты, Байден статуса кандидата ещё не имеет, поскольку национальный съезд демократов должен состояться в августе.В США существует политическая традиция: когда действующий президент баллотируется на второй срок, однопартийцы ему в этом не мешают. Именно поэтому, даже если у кого-то из демократов и были президентские амбиции, бросать вызов Байдену на праймериз не стали. Ну почти. Потомок известной политической династии юрист Роберт Кеннеди-младший выдвинул свою кандидатуру, но в итоге предпочёл стать независимым кандидатом, поскольку так шансы гораздо выше.Ввиду отсутствия конкурентов Байден заручился поддержкой 99% выборщиков, а значит только он имеет право получить мандат партии на участие в президентских выборах. Но как же быть, если единственный претендент демонстрирует явную неспособность вести избирательную кампанию, не говоря уже о том, чтобы руководить страной на протяжении ещё четырёх лет?Взять и просто номинировать на съезде другого человека делегаты не могут, поскольку это будет значить, что они пошли против воли избирателей. Таким образом, партийный регламент делает почти невозможной замену кандидатов без их согласия. Единственный вариант – решение самого Байдена выйти из гонки. Вот почему однопартийцы так настойчиво и в частных беседах, и публично призывают его уступить место другому. И Байден, судя по информации источников целого ряда ведущих СМИ, смирился с низкими шансами на переизбрание и готов завершить избирательную кампанию.Но тут возникает загвоздка: процедуры замены претендента до того, как его утвердит партия на съезде, нет. Если же Байден объявит о выходе из гонки, то демократы проведут открытый съезд. Все желающие побороться за звание кандидата в президенты должны подать письменное заявление вместе с подписями в поддержку минимум 300 делегатов-участников съезда. Номинант определится простым большинством голосов делегатов, коих почти 4 000 (как, собственно, и выбирают президентов в странах с прямой демократией, а не с мудрёной избирательной системой, как в США, где победить в итоге может не тот, за кого проголосовало большинство граждан). Если никто не преодолеет эту планку в первом туре, то к голосованию подключаются 700 суперделегатов - наиболее почётные и известные демократы: конгрессмены и бывшие президенты (ныне живущих демократов, руководивших страной, всего трое: 99-летний Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама). Их голоса и станут решающими.Пока никто заявлений о желании побороться за номинацию на открытом съезде не подавал, но оно и понятно – Байден ещё в гонке. Все сейчас ждут его дальнейших действий. Сам президент ближайшие две недели на публике не появится – ему пришлось самоизолироваться в своей резиденции в Делавэре из-за выявленного коронавируса. Как сказал телеканалу ABC один чиновник, это время даст Байдену, который истощён и измотан, возможность задуматься о будущем и переговорить с людьми в окружении.Сегодня, 19 июля, соберётся его предвыборный штаб, а Демократический национальный комитет запустит серию совещаний.Что же, ближайшие выходные, если верить источникам, должны стать внести ясность в ситуацию. И не только потому, что Байден может сделать заявление о выходе из гонки, но и потому, что 21 июля должны быть решены все формальные вопросы, в частности подтверждены полномочия делегатов партийной конференции, назначенных по результатам праймериз.Как сложится судьба Камалы Харрис в случае победы Трампа, читайте в интервью американиста У Байдена драма. Грег Вайнер о клоне Трампа, несущем катастрофу Украине и переговоры России

