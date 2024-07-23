https://ukraina.ru/20240723/1056437237.html

Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США

Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США - 23.07.2024 Украина.ру

Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США

Для Нетаньяху предпочтительнее, чтобы победил Трамп. Некоторые политические шаги Израиля явно направлены на то, чтобы позиции преемника Байдена ослабли.

2024-07-23T19:52

2024-07-23T19:52

2024-07-23T20:06

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин.Президент США Джо Байден проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне 25 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника.— Александр, зачем Нетаньяху отправился в США и с кем он там будет встречаться, на ваш взгляд?— Главная цель поездки Нетаньяху в США — обеспечить поддержку Израиля в Америке со стороны обеих партий: как республиканцев, так и демократов.Сейчас у власти находятся демократы, с которыми Нетаньяху важно сохранять хорошие отношения. В то же время, ему необходим задел на будущее, на случай, если власть в США изменится и президентом станет Трамп. Тогда лидеру Израиля придется контактировать с республиканцами, с которыми в принципе уже выстроены отношения, но необходимо соблюсти определенные ритуальные моменты.В принципе, для Нетаньяху предпочтительнее, чтобы победил Трамп. Я бы даже сказал, что израильский лидер много делает для этого. Некоторые политические шаги Израиля явно направлены на то, чтобы позиции какого-либо преемника Байдена ослабли.— Например, какие это шаги?— Условно говоря, каждый тактический военный шаг Израиля укрепляет рейтинг Нетаньяху внутри страны и одновременно ослабляет демократов в США. Тем самым Нетаньяху подыгрывает Трампу, раскалывая электорат демократов, потому что большая их часть имеет пропалестинские настроения. Резюмируя: поездка лидера Израиля в США, с одной стороны, позволит закрепить хорошие связи с действующей администрацией Байдена. С другой стороны, это серьезный сигнал для республиканцев, что Тель-Авив готов и хочет с ними работать.— Как Нетаньяху относится к обещаниям Трампа сотворить мир на Украине в короткие сроки?— Я уверен, что Нетаньяху полностью поддерживает в этом Трампа.Хотя и самому лидеру, и нынешнему правительству в Израиле на это, как говорится, плевать, потому что у них нет никакого отношения к Украине. Традиционно правые в Израиле, наоборот, более пророссийские.На фоне того, что Нетаньяху в какой-то момент заигрывал с Байденом, опасаясь конфликта с ним, израильская позиция постоянно "виляла". При этом, заметьте, Израиль — это единственная западная страна, которая так и не присоединилась к антироссийским санкциям.Поэтому, если победит Трамп, у меня нет сомнений, что Израиль пойдет в русле его политики и будет поддерживать шаги в направлении мирных переговоров по Украине.— Теперь о внутренней ситуации в США. Байден вышел из избирательной гонки, но остался на посту действующего президента страны. Что дальше?— Я полагаю, что снятие Байдена — не результат давления на него, а следствие его проблем со здоровьем. Может быть, у него случился инсульт или еще что-то серьезное.Если он в невменяемом состоянии, мне не очень понятно, каким образом он собирается управлять Америкой еще полгода. Потому что в любом случае до января Байден остается президентом страны. И это наглядно демонстрирует полный кризис и разложение американской системы управления.Если говорить про Камалу Харрис, то, конечно, она слабый кандидат. Это не значит, что Харрис не выиграет выборы у Трампа. Потому что впереди еще три месяца, и, если говорить откровенно, в США нет никакой свободы, демократии и прозрачности процедур.Харрис леворадикальный политик, она пропагандирует нетрадиционную повестку и "зеленую энергетику", которая как идея давно себя провалила. Значимую часть американского электората такие заявления отпугивают. Поэтому у Харрис рейтинг одобрения в районе 35–36%. Это очень мало.— Что будет делать Харрис?— Она сейчас скорее всего попытается выбрать для себя кандидата в вице-президенты — какого-то умеренного товарища. Но с поиском таковых есть проблемы.Например, бывший астронавт, губернатор Аризоны Марк Келли, который считается умеренным демократом. Это белый мужчина 60 лет, типичный американец и так далее. Но над ним все американское общество смеется, потому что он туго соображает.Есть другой кандидат, и его, я считаю, скорее всего Харрис возьмет к себе в команду. Это губернатор Пенсильвании Джордж Шапиро. Он достаточно популярен, считается умеренным демократом-центристом, и может принести голоса неопределившихся избирателей.Но Шапиро — жесткий сторонник Израиля, религиозный еврей. Он может отвернуть от Харрис американский ядерный ультралевый электорат. Их обычно называют "прогрессивисты".Поэтому положение дел у Харрис не лучшее. Мой прогноз — она возьмет вице-президентом белого мужчину, американца. То есть никакого полного мультикультурализма не будет.Также я уверен, что выборы–2024 в США станут самыми грязными и мерзкими, черными в плане пиара за всю историю страны. Они вполне могут закончиться серьезным гражданским противостоянием.Я не говорю сейчас про гражданскую войну в Америке, но, кто бы ни победил, будут массовые протесты, которые могут привести к жертвам. А в некоторых штатах дело может дойти до вопроса отделения их от американской федеральной системы.— Как вы относитесь к следующим заявлениям: "Неважно, кто победит в США, потому что страной управляет не президент, а министры", "В США вся власть в руках у глубинного государства (deep state)"?— Утверждение о том, что что за любым лидером стоит команда, верно практически для любой системы. Вопрос в том, в каком процентном соотношении эта команда принимает решения.В случае с Трампом мы видим, что он крайне самостоятельный и по многим вопросам принимает решения сам. Байден, дай Бог, чтобы принимал 1% от всех решений. А сейчас у него такое состояние, что даже этот процент под вопросом. Поэтому его и меняют.Камала Харрис, конечно, менее самостоятельна, чем Трамп, но более самостоятельна, чем Байден (в силу маразма последнего). Поэтому степень управления государством другими людьми присутствует, но ее не стоит преувеличивать.По поводу глубинного государства: никто не знает и не понимает до конца, что это такое. Это не теория заговора. Глубинное государство — это чиновники, которые назначались на протяжении десятилетий на свои позиции и у которых есть вот этот свой негласный бюрократический интерес.Например, это какой-нибудь начальник районной полиции в Нью-Йорке. Или руководитель управления финансов в Госдепартаменте.Это не министры и не главы администрации, которых определяет президент, а чиновники средней руки. Это исполнители. Они сидят на своих местах и не хотят, чтобы в стране резко что-либо менялось.Но глубинному государству достаточно тяжело кооперироваться, потому что это не один человек, а сотни тысяч людей, у которых есть общие психологические нарративы, но они не находятся в постоянном контакте друг с другом.Естественно, что глубинное государство против Трампа, потому что он реформатор, он несет в страну перемены. Но в то же время, если Трамп придет к власти в США и будет активно модернизировать госаппарат, то и "кирпичики" глубинного государства станут меняться.Степень силы глубинного государства в том, что чиновники на низовых и средних уровнях могут уничтожать инициативы сверху, не дав им реализоваться. Но глобально, например, устроить переворот глубинное государство не может.— Есть мнение, что в США победит тот кандидат в президенты, за кем будут самые богатые спонсоры. А каких людей назвать можете вы, и кого они поддержат?— Несомненно, от спонсоров очень многое зависит, потому что это деньги.Камалу Харрис поддержал Алекс Сорос — сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса. Что о нем можно сказать? Если взять взгляды на мир его отца про открытые границы, про миллион гендеров, про либеральную демократическую ценность и умножить все это на 10, то получится Алекс Сорос.Он более радикален, чем его отец, и является главным спонсором Камалы Харрис.Если мы говорим про спонсоров Трампа, то это Илон Маск и наследница, вдова бывшего исполнительного директор Las Vegas Sands Шелдона Адельсона.Что характерно, покойный Адельсон и Джордж Сорос всегда были антагонистами во всем. Адельсон всегда был за "правых" и поддерживал Израиль; Сорос был за "левых" и ненавидел Израиль, хотя сам является евреем. Поэтому сейчас супруга Адельсона через спонсирование избирательной кампании Трампа, по сути, вступает в бой с Соросом.Для Илона Маска поддержка Трампа — наболевший семейный вопрос. Нетрадиционные ЛГБТ-ценности сломали, уничтожили его семью. Макс рассказывал, что его обманом принудили подписать согласие на смену пола его сыном, который в итоге стал человеком непонятной половой принадлежности, инвалидом, потому что был стерилизован.Потому для Маска это уже личная борьба с леволиберальной повесткой.— Там еще есть Джон Морган, который отказался Харрис поддерживать…— Это довольно серьезный инвестор, но он уступает Соросу. У последнего намного больше денег.— Немного о Европе. На Орбана за его "мирную миссию" и контакты с Путиным обрушились практически все чиновники Евросоюза. Получается, что ЕС хочет войны, а не мира с Россией?— Тут все лежит на поверхности.Орбан действовал, судя по всему, по поручению Трампа. А нынешняя элита Евросоюза ненавидит Трампа. Это первая причина, почему они стали ругать Орбана и выступили с такими резкими заявлениями.Вторая причина в том, что нынешняя евробюрократия уже распределила военные бюджеты на несколько лет вперед. Видимо, уже назначены свои "попилы" — сколько и кому достанется.В Европе противостояние с Россией — это уже бизнес. Есть люди, которые на этом наживаются, как бы отвратительно это не звучало. Соответственно, "мирная миссия" Орбана ударит евробюрократов по карману, поэтому они выступили его противниками.О том, почему истерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.

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Анна Черкасова

интервью, израиль, сша, дональд трамп, камала харрис, биньямин нетаньяху, ес, америка, россия, украина, нато, украина.ру