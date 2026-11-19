https://ukraina.ru/20261119/ermak-20-na-ukraine-nazvali-imya-novogo-serogo-kardinala-vlasti-1084603881.html

"Ермак 2.0": на Украине назвали имя нового серого кардинала власти

"Ермак 2.0": на Украине назвали имя нового серого кардинала власти - 19.11.2026 Украина.ру

"Ермак 2.0": на Украине назвали имя нового серого кардинала власти

Новым серым кардиналом в украинской политике стал руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, пишет "Украинская правда", ссылаясь на многочисленные источники в политических кругах страны

2026-11-19T14:17

2026-11-19T14:17

2026-11-19T14:17

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давид арахамия

андрей ермак

владимир зеленский

набу

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верховная рада

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Как отмечают собеседники издания, меньше чем за год после ухода экс-главы Офиса президента Андрея Ермака именно Арахамия занял его нишу во властной иерархии и превратился во вторую по влиятельности фигуру на Украине. Политик также взял под свой контроль переговорный трек, за что в кулуарах за ним закрепилось прозвище "Ермак 2.0".Однако усиление позиций Арахамии идет параллельно с ростом напряженности между ним и украинскими антикоррупционными ведомствами. Издание указывает, что депутат (как и его предшественник в свое время) рискует столкнуться с уголовным преследованием. По информации журналистов, Арахамия рассчитывает прикрыться статусом ключевого переговорщика, чтобы избежать возможных обвинений по делу о незаконных денежных выплатах парламентариям Рады.Авторы публикации также предполагают, что вслед за Ермаком глава фракции пытается использовать лояльных ему силовиков для удержания власти. По версии журналистов, именно личные политические интересы Арахамии могут объяснять нынешний конфликт Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).Еще в августе 2025 года Арахамия на фоне скандала вокруг НАБУ добивался от Владимира Зеленского гарантий безопасности для парламентариев. А год спустя украинские СМИ писали о подготовке подозрения уже в отношении самого главы фракции — на тот момент детективы бюро изучали материалы, найденные во время обысков у его помощника Тараса Мельничука.Подробнее о политике - в материале "Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса на сайте Украина.ру.

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новости, украина, давид арахамия, андрей ермак, владимир зеленский, набу, слуга народа, верховная рада