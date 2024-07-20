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Вся наша техника на СВО модернизирована, а ВСУ воюет западными "динозаврами" - эксперт

Вся наша техника на СВО модернизирована, а ВСУ воюет западными "динозаврами" - эксперт - 20.07.2024 Украина.ру

Вся наша техника на СВО модернизирована, а ВСУ воюет западными "динозаврами" - эксперт

Украина оказалась не готовой к реальным боевым действиям: ВСУ не спасает западная техника, которую требуется изучать и учиться применять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-20T06:09

2024-07-20T06:09

2024-07-20T06:09

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т-72 "урал"

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"Вся наша техника в зоне СВО имеет на конце букву М – модернизированная. Наши Т-72, которые так пугают противника, оснащены не только плановой дополнительной защитой ("Контакт-5"), но и дополнительную к ней защиту верхней полусферы танка, куда старается целиться противник", - обратил внимание ветеран боевых действий.Он также отметил, что российская техника рассчитана именно на этот театр военных действий: в ней модернизировали ходовую часть и траки. Теперь она может с места разворачиваться, менять угол обстрела и по-другому входить в аппарель (платформа для подъёма и спуска техники). ВСУ не обладают такими возможностями.Сравнивая технические возможности российской армии с украинской, эксперт отметил: "С Запада к ним поступают огромные "динозавры" вроде тех же "Абрамсов", которых в буквальном смысле не держит земля (они не способны передвигаться по чернозему). Они неповоротливы и прожорливы. Они пришли для того, чтобы вступить в свой последний бой."Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о перспективах СВО- в интервью Кирилла Курбатова Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, запад, илья мощанский, вооруженные силы украины, т-72 "урал"