Вся наша техника на СВО модернизирована, а ВСУ воюет западными "динозаврами" - эксперт - 20.07.2024 Украина.ру
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Вся наша техника на СВО модернизирована, а ВСУ воюет западными "динозаврами" - эксперт
Вся наша техника на СВО модернизирована, а ВСУ воюет западными "динозаврами" - эксперт - 20.07.2024 Украина.ру
Вся наша техника на СВО модернизирована, а ВСУ воюет западными "динозаврами" - эксперт
Украина оказалась не готовой к реальным боевым действиям: ВСУ не спасает западная техника, которую требуется изучать и учиться применять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-20T06:09
2024-07-20T06:09
новости
россия
украина
запад
илья мощанский
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
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"Вся наша техника в зоне СВО имеет на конце букву М – модернизированная. Наши Т-72, которые так пугают противника, оснащены не только плановой дополнительной защитой ("Контакт-5"), но и дополнительную к ней защиту верхней полусферы танка, куда старается целиться противник", - обратил внимание ветеран боевых действий.Он также отметил, что российская техника рассчитана именно на этот театр военных действий: в ней модернизировали ходовую часть и траки. Теперь она может с места разворачиваться, менять угол обстрела и по-другому входить в аппарель (платформа для подъёма и спуска техники). ВСУ не обладают такими возможностями.Сравнивая технические возможности российской армии с украинской, эксперт отметил: "С Запада к ним поступают огромные "динозавры" вроде тех же "Абрамсов", которых в буквальном смысле не держит земля (они не способны передвигаться по чернозему). Они неповоротливы и прожорливы. Они пришли для того, чтобы вступить в свой последний бой."Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о перспективах СВО- в интервью Кирилла Курбатова Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, запад, илья мощанский, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Новости, Россия, Украина, Запад, Илья Мощанский, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"

Вся наша техника на СВО модернизирована, а ВСУ воюет западными "динозаврами" - эксперт

06:09 20.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
Украина оказалась не готовой к реальным боевым действиям: ВСУ не спасает западная техника, которую требуется изучать и учиться применять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
"Вся наша техника в зоне СВО имеет на конце букву М – модернизированная. Наши Т-72, которые так пугают противника, оснащены не только плановой дополнительной защитой ("Контакт-5"), но и дополнительную к ней защиту верхней полусферы танка, куда старается целиться противник", - обратил внимание ветеран боевых действий.
Он также отметил, что российская техника рассчитана именно на этот театр военных действий: в ней модернизировали ходовую часть и траки. Теперь она может с места разворачиваться, менять угол обстрела и по-другому входить в аппарель (платформа для подъёма и спуска техники). ВСУ не обладают такими возможностями.
"Более того, если российский военнослужащий управляет этой техникой много лет, то украинцам приходится вникать в новые технические детали западной техники. Противник при всем желании не может ее освоить. А с желанием там все хуже и хуже", - сказал Насонов.
Сравнивая технические возможности российской армии с украинской, эксперт отметил:
Запада к ним поступают огромные "динозавры" вроде тех же "Абрамсов", которых в буквальном смысле не держит земля (они не способны передвигаться по чернозему). Они неповоротливы и прожорливы. Они пришли для того, чтобы вступить в свой последний бой."
Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.ру
Подробнее о перспективах СВО- в интервью Кирилла Курбатова Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье на сайте Украина.ру
 
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