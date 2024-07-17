https://ukraina.ru/20240717/1056293763.html

Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье

Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье - 17.07.2024 Украина.ру

Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье

Считается, что Украина быстрее мобилизует людей. Она создает бригады из полицейских и пограничников. Но за счет нашего преимущества в вооружениях, опыта и боевого управления мы медленно продвигаемся, не даем противнику стабилизировать фронт и подготовить контрудар

2024-07-17T04:39

2024-07-17T04:39

2024-07-17T04:40

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крым

морская пехота

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Пока мы делаем все, чтобы сохранить эту тенденцию, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" на Времевском выступе. Он вручил государственные награды бойцам за освобождение Урожайного, заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика и поставил ему дальнейшие задачи. Стоит отметить, что Герасимов считает это направление очень важным: он его посещал в первые дни контрнаступа ВСУ летом 2023 года, когда там шли весьма ожесточенные боестолкновения.- Илья Борисович, какие, на ваш взгляд, приказы отдаст Герасимов в отношении Времевского выступа: идти на Макаровку или снова укреплять оборону, готовясь к новым сюрпризам со стороны ВСУ?- Вряд ли до конца августа противник сможет устроить нам какие-то сюрпризы. Украина пока только копит яду и собирает заключенных, которые могут не только носить кандалы, но и держать оружие. А пока мы наступаем, какие-то серьезные проблемы нам не грозят.Понимаете, мы сейчас наблюдаем второй этап вооружения Западом режима Зеленского. Первое великое вооружение было зимой-весной 2023 года, которое завершилось контрнаступом. Контрнаступ к сентябрю окончательно издох, мы перехватили инициативу, и западные кураторы киевского режима были озадачены. Они наказывали Зеленского, не давая ему снаряды, да и вообще не знали, как тратить деньги. Но теперь у них созрела новая идея "победы": Украине дают оборонительного вооружения, в надежде, что армия России истечет кровью и остановится, а потом она что-то такое сделает. Но российская армия не останавливается, потому что у нас выросло полководческое мастерство.Тот же генерал-лейтенант Санчик теми силами, которые у него есть, без гигантских резервов, взял Старомайорское и Урожайное, применяя тактические новации и удивляя противника. Он унизил ВСУ. Потому он и удостоился высокой оценки Герасимова.- Одни штурмовики на мотоциклах чего стоят.- На самом деле это очень опасная игра.Фактически оперативная группировка "Восток" продвигается на Времевском выступе, несмотря на то, что она отдала свое лучшее соединение – 155-ю бригаду морской пехоты, которая, совершив кругосветное путешествие, заняла оборону в районе Липцов и Глубокого, потому что именно там нельзя пропустить врага, пока наши инженеры не успели построить оборонительные линии уже на украинской территории. Это самый опасный сейчас участок фронта на СВО.Повторюсь, мастерство российского командования возросло.Тот же генерал-полковник Андрей Мордвичев (группировка "Центр") умудряется как жонглер действовать на нескольких направлениях. Он движется на Красноармейск и оказывает 1-му армейскому корпусу помощь в овладении Дзержинском. Там, где войска Мордвичева – там победа.Западные аналитики пишут, что у русских в "Центре" кроме нескольких бригад есть резервы: 27-я мотострелковая дивизия и 90-я танковая дивизия. Их бросают в бой в тот момент, когда надо дожать противника. Украинцы сообщают, что два полка 27-й дивизии переброшены под Дзержинск, чтобы помочь продвинутся 132-й горловской бригаде и 9-й бригаде 1-го корпуса – местным ребятам, которые лучше всех знают Донецкое направление.Да, наше наступление замедлилось, потому что на Украину поступает техника. На прошлой неделе противник сформировал четыре новых зенитно-ракетных полка. Но основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны территориальной обороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам, а потом они там творят чудеса: то тут убегают, то там убегают. А боеспособные резервы противник готовит в тылу.- Вы имеете в виду 10-14 бригад, о которых говорил Зеленский?- У них нет наступательного вооружения. И вообще у украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение.В Луцке сейчас формируются две бригады. Когда они выводят какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять убывают на фронт. То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую карусель.Я смотрел репортаж местного телевидения, которое показывало один из таких танковых батальонов. Там такие танки, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Это машины всех типов, обвешанные листами. А вот из БМП им дали "Мардер", которые ранее предполагались для воздушно-десантных войск.У Украины сейчас не все здорово, есть определенный хаос. Но в силу особенности менталитета Зеленского, мы должны увидеть какое-то их наступление в конце августа в той же Харьковской области. Но как только мы там построим редуты, то добро пожаловать. Они могут биться там сколько угодно.Тем не менее, западные специалисты предполагают, что ВСУ могут провести воздушную операцию: если там будут летать F-16, наши Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух. А ведь наша оборона в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на вражеские головы. Как только нашу авиацию посадят, а противник нарастит численность группировки, у нас начнутся проблемы.- Получается, вы относитесь к F-16 без шапкозакидательства?- Они вроде бы старые. Они слабее наших истребителей. До конца августа Украине якобы передадут пять-шесть таких машин, до конца года – 20. Но если эти F-16 появятся внезапно, они собьют несколько наших бомбардировщиков. То есть противник планирует короткую воздушно-наземную операцию: посадить наши бомбардировщики, сбросить нашу армию с плацдармов в Харьковской области и захватить несколько сел в Белгородской области. Это будет перемога, потому что "мы перенесли войну на территорию противника". Во всяком случае, Зеленский, будучи холериком, может решиться на эту авантюру, если у него будут для этого ресурсы и если фронт стабилизируется.Но пока фронт не стабилизируется. Мы пока как бобры подгрызаем все эти деревья незламности. Если ВСУ в этих условиях начнут наступать, они не смогут перебрасывать войска по разным направлениям. Пока мы наступаем, у врага точно ничего не выйдет.- Чего нам ждать дальше?- Одно время я сам выступал за мобилизацию, но я понимаю, в какой ситуации оказалось наше правительство. Если мы резко увеличим количество людей, чтобы добить гадину, мы этих людей выдернем из промышленности и экономики, и это приведет к крушениям у населения иллюзии мирной жизни, для которого СВО идет где-то на дальних рубежах космоса. Нам тогда придется завозить мигрантов.- В ВПК у нас и так рабочих рук не хватает.- Да. А "Ровшан и Джамшут" не могут заниматься кибернетикой. У Украины таких проблем с мобилизацией нет, потому что ее производственные мощности находятся на Западе. Зеленский рассуждает так: "Надо продержаться еще немного. Армия России остановится. Чтобы переломить ситуацию, Путину в 2025 году придется провести мобилизацию, и народ восстанет". Только почему-то на Украине, где мобилизация еще жестче, никто не восстает. Там только женщины в автобусах ругаются.Мобилизация для нас – это крайний вариант. Мы пойдем на нее, только если начнем проигрывать – терять территории по образцу осени 2022 года.Теперь насчет Трампа. Он не будет играть на снижение собственного электората. Если он пойдет на наши условия, он будет унижен, потому что Америка уже не станет великой. Так что может сказать Путину: "Оставляю тебе Крым и Донбасс. А если ты не хочешь, то мы дадим Украине ядерную бомбу". Лучший вариант для нас, чтобы добить Украину – это большая смута в США, когда группировка Байдена будет готова стрелять в группировку Трампа. Но рассчитывать на это я бы не стал.Когда в 1985 году Горбачев пришел к власти, ему надо было что-то делать с Афганистаном. Мы тогда резко нарастили группировку в надежде прибить моджахедов. Но США стали настолько же активно помогать моджахедам, и ничего у нас не получилось. Поэтому мобилизация для нас будет в любом случае означать потерю территорий. Поэтому российское руководство будет рассчитывать на то, что наша армия за счет мастерства продолжит медленно грызть вражескую оборону.- Некоторые эксперты считают, что мы можем избежать мобилизации за счет массового привлечения северокорейских добровольцев.- Восток – дело тонкое. А Дальний Восток – еще тоньше.Дело в том, что Китаю не нужна наша оглушительная победа на Украине. Если бы он был в этом заинтересован, объем помощи был бы совершенно другой. Насчет Северной Кореи я пока тоже не знаю, насколько Пхеньян готов нам помогать. Да, снаряды старые нам продают, но пока больше ничего не видно. Была какая-то информация о северокорейских ракетах, которые производятся в ограниченном виде и стоят сейчас возле Воронежа. Но противник не говорит о том, что эти ракеты запускаются. Видимо, нам достаточно "Искандеров".Кстати, была информация, что наши "Искандеры" накрыли под Одессой украинский самолет Як-52, который, как во время Первой мировой войны, пытался с пулемета сбить наши "Герани". Это говорит о том, что ракет нам хватает.Да, считается, что Украина быстрее мобилизует людей. Она создает бригады из полицейских и пограничников. Но за счет нашего преимущества в вооружениях, опыта и боевого управления мы медленно продвигаемся, не даем противнику стабилизировать фронт и подготовить контрудар.- Мы все делаем, чтобы сохранить эту тенденцию?- Конечно. Даже наши моряки делают все, чтобы по кораблям больше не попадало.На днях представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что последний сторожевой корабль ушел из Севастополя. Мы рассредоточились. Пока у нашего флота нет современных вооружений, он не будет приспособлен для СВО, а сохранить корабельный состав надо. Мы их убрали из Севастополя, чтобы противник не мог безнаказанно расстреливать их в бухте.Киевский режим часто заявлял, что Черноморский флот уйдет из Крыма. Но он почему-то в Севастополь потом возвращается. Более того, после того, как только большинство лакомых целей ушло из Крыма, сразу же меньше стало ударов ATACAMS. Если нет добычи, зачем стрелять?Мне еще непонятны задачи оперативной группировки "Днепр", хотя у нас там стоит две армии. Они захватили большую часть островов, выгнали ВСУ из Крынок и Работино, но они до сих пор там сидят. Если они там сидят, а войска оттуда не изымают (хотя противник разобрал свой 30-й корпус морской пехоты по разным направлениям), то мы можем там удивить врага.Есть еще одна проблема. Идет большой расход техники, особенно танков. Вчера противник радостно сообщил, что подбит сотый Т-90М с начала войны. теперь сбрасывают с квадракоптеров на танки противотанковые мины. То есть там динамическую защиту ставь не ставь, все равно пробивается. И мы этими минами кидаемся под Харьковом, бойцы их как гранаты используют.Сложно решить вопрос с защитой от БПЛА. Немцы предложили ставить на "Леопард-1" еще одну башню с 30-мм автоматической пушкой и радиолокатором. C танками-мангалами противник тоже научился бороться. Два удара в одно и то же место, то есть все зависит от мастерства.Военная промышленность скоро найдет эффективны способы противодействия БПЛА. Скоро каждый танк будет иметь батарею ракет, автоматическую пушку, которая будет эти беспилотники сшибать. Но на это нужно время, это нельзя создать с помощью палок и соответствующей субстанции. Поэтому и строятся мангалы, где наверху, как в "Безумном Максе", сидит пулеметчик.Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе мы останемся без техники. Вот почему на фронте много Т-62М, Т-55. Для штурмовых действий и эти машины сгодятся. На западе появилось понятие машина поддержки пехоты М10 "Букер". Хорошая вещь, а главное дешевле танка. Сожгли, но не такую цену. Из серебряных слитков сделана, а танк из золотых.Но быстро такое создать нельзя. Как сказал западный военный аналитик Майкл Кофман, русские сейчас активно атакуют небольшими группами, как ВСУ в августе 2023 года при поддержке двух-трех танков, авиации, вертолетов, чтобы не было больших потерь. Наша задача продвигаться и сломать известный тренд. Ведь украинское руководство склонно к символизму, а август самый неблагоприятный месяц для России. Все время что-то происходит. В конце августа 2022 года началось украинское контрнаступление. Я думаю, что если фронт к тому времени встанет, они обязательно соорудят какое-нибудь наступление.- Если мы серьезно продвинемся в Дзержинске, будет ли навсегда покончено с "контрнаступом"?- Дзержинск и Новгородское важны для того, что если нам придется подписывать мировую по линии боевого соприкосновения. Надо от Горловки хотя бы отодвинуть фронт. Это не дай бог, но иногда жизнь заставляет делать не очень хорошие вещи.Красногоровку уж точно зачистят, и противник будет отодвинут от Донецка. И от Горловки надо отодвинуть, чтобы у нас была приличная конфигурация линии фронта. Активность в Донбассе именно с этим связана: отодвинуть противника максимально на запад. Продвигаться в Донбассе самая трудная и почетная задача.О других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра

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