https://ukraina.ru/20240716/1056271476.html

Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра

Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра - 16.07.2024 Украина.ру

Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра

На всех направлениях мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, которые отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов

2024-07-16T04:31

2024-07-16T04:31

2024-07-16T04:31

интервью

россия

вооруженные силы украины

f-16

сша

дональд трамп

донбасс

беспилотники

авиабомбы

штурмовик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043960098_65:0:872:454_1920x0_80_0_0_48ebf977d7519bea653067be9c0e1384.jpg

Неверие в победу – это самое страшное. И мы устроим для Украины то, что немцы сделали нам в 1917 году, считает военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман НасоновОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман Олегович, я бы хотел, чтобы вы как специалист в технических вопросах безопасности прокомментировали покушение на Дональда Трампа. Его пытались убить или запугать? Его охрана проявила некомпетентность или сама могла быть замешана в заговоре?- Я не думаю, что телохранители Трампа была пособником этого покушения.Когда республиканцы подали заявку на увеличение численности охранников для проведения митинга, им в этом было отказано. Это очень плохо.Кроме того, не были решены технические вопросы с обеспечением безопасности на дальних подступах к сцене. Да, две снайперские пары были, но они не смогли проконтролировать прилегающие крыши. Хотя в соцсетях есть показания местных жителей, что молодой человек с винтовкой за спиной залезал на крышу и оборудовал снайперское гнездо. Это говорит о недостаточном профессионализме и технической оснащенности системы безопасности, необходимой для охраны массовых мероприятий.В России повторение таких покушений маловероятно. У нас действует устав и протокол проведения таких митингов: вначале проводится обязательная рекогносцировка местности, а в толпе под видом митингующих стоят охранники, которые постоянно наблюдают за обстановкой и поддерживают связь друг с другом.Более того, это уже не первый случай покушения на высших должностных лиц в США. Пока же "Акела промахнулся".- Почему американские спецслужбы, которые славятся своей высокой эффективностью, не могут решить такие элементарные задачи?- Тут есть несколько причин.Во-первых, любая предвыборная кампания требует дополнительного участия профессионалов, а в США это никого не интересует. Их больше интересует сын одного кандидата и взаимоотношения с женщинами другого кандидата, но они не обсуждают реальную программу претендентов на высший пост в стране. Сотрудники служб безопасности от этого начинают скучать и начинают более халатно относиться к своим обязанностям.Во-вторых, американская школа, которая когда-то была самой профессиональной и технически оснащенной, куда-то ушла. Наверное, она ушла на Украину. Америка – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности.- Насчет предвыборной ситуации в США. Вы разделяете точку зрения, что нам критически важно раздавить Украину прямо сейчас, пока американцы заняты внутренними дрязгами?- Нет. Политика США по Украине – это не частное мнение одного-двух президентов. Это общий вектор внешней политики Вашингтона. Американцы считают, что у них есть два врага: Россия и Китай. Даже если бы у них ничего не получилось на Украине, они попытались бы раскачать Молдавию, лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России. Да, деньги, которые Штаты вложили в Украину, дали определенный результат. Этим результатом они пользуются. Не более того.- Если в целом оценивать ход СВО, насколько у нас получается закрыть для Штатов эту точку входа под названием Украина?- Получается неплохо.На всех направлениях мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад. Потому что эти командиры понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. И мы устроим для Украины то, что немцы сделали нам в 1917 году.- В какой степени мы добиваемся этих успехов за счет нашего огневого преимущества, а в какой – за счет умелой тактики солдат и офицеров?- Все вместе. И я бы к этому добавил еще парочку деталей.Вся наша техника в зоне СВО имеет на конце букву М – модернизированная. Наши Т-72, которые так пугают противника, оснащены не только плановой дополнительной защитой ("Контакт-5"), но и дополнительную к ней защиту верхней полусферы танка, куда старается целиться противник.Важно отметить, что наша техника рассчитана именно на этот театр военных действий. Мы модернизировали ее ходовую часть и траки. Она теперь может с места разворачиваться, менять угол обстрела и по-другому входить в аппарель (платформа для подъёма и спуска техники – ред.). У ВСУ с этим совсем не так.С Запада к ним поступают огромные "динозавры" вроде тех же "Абрамсов", которых в буквальном смысле не держит земля (они не способны передвигаться по чернозему). Они неповоротливы и прожорливы. Они пришли для того, чтобы вступить в свой последний бой.Более того, если российский военнослужащий управляет этой техникой много лет, то украинцам приходится вникать в новые технические детали западной техники. Противник при всем желании не может ее освоить. А с желанием там все хуже и хуже.Киевский режим уже не призывает, а ловит население. В интернете уже полно инцидентов, когда на фронт забирают человека без пальцев или с искусственным протезом. Как в таких условиях можно с нами бороться? Ничего у них не получится. И получиться не могло.- Если говорить о других наших технических новинках, то недавно было опубликовано видео, как наши беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра. За счет чего им это удалось? За счет чего они еще могут развить свой успех?- Компания ZALA – это не фирма-однодневка. Она была основана еще в 2003 году. Она давно завоевала рынок стран СНГ и вышла на мировой рынок. С признанием ее заслуг все в порядке.Я смотрел эти кадры. Скорее всего, там работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой, которая позволяет им корректировать техника. Так что этот разгром колонны ВСУ – закономерный результат. Другого быть не могло. И у нас таких машин становится все больше и больше.- Как вы оцениваете применение ФАБ-3000? Нужно ли нам пытаться сбросить на головы противника еще более тяжелые штуки?- ВСУ и эти бомбы переварить не могут. Дрожь в коленках и других частях тела у них превосходит все, что можно. Да, можно еще прикрутить корректируемый модуль к "пятерке" и пару раз ее применить. Но три тонны – это уже страшный взрыв, который по масштабам приближается к ядерному. Если бы противник сбрасывал на нас такие бомбы, мы бы тоже боялись. Это природа. Против нее ничего не сделаешь.- Зато наши штурмовики ничего не боятся. Они подбрасывают противотанковые мины в здания, где засели украинские солдаты. Насколько оправдан такой риск?- Наверное, эти наши штурмовики в школе хорошо метали диски (смеется).Для такой боевой работы тебе нужно иметь отличную физическую подготовку, учитывая, что одна такая мина весит около 10 килограммов. Они их модернизировали и обмотали специальной тряпкой, чтобы более крепко держать их при броске. При этом соотношение 8 килограммов к 10 килограммов взрывчатого вещества – это очень хорошее соотношение.На инженерных складах частей первого эшелона таких мин очень много. Если у нас хватает средств минного заграждения для наших противотанковых войск, почему бы их не использовать при штурмовых действиях? Эффект от их применения в закрытом помещении для ВСУ просто страшный. На видео четко видно, что от такого взрыва здание просто складывается.Наши ребята просто молодцы, потому что они на поле боя применяют все подручные средства. Мы создали условия, которые позволяют раскрыться инициативе наших солдат и офицеров.Да, наши бойцы идут на риск получить контузию. Но если их правильно подготовить, этого можно будет избежать.- Если говорить о возможностях противника, то ВСУ сейчас делают основную ставку на FPV-дроны, которые представляют для нас серьезную угрозу. Как мы на нее будем отвечать?- Да, на каком-то отрезке времени противник попытался опередить нас в этом вопросе. Но сейчас даже Forbes признал, что мы производим более 1000 дронов за сутки. Так что эту потребность мы закрываем.Мы не только наладили ручную и конвейерную сборку таких устройств. Наши конструкторы подключают эти дроны к системе искусственного интеллекта. В ближайшее время от 20 до 30 дронов будут управляться одним человеком по заранее созданным программам. Теперь фронт целого полка будет прикрыт одним специалистом. Не будет смысла напрягать зрение, чтобы вычислить разведпризнаки, когда противник попытается нанести удар. Мы сведем эти данные в единую централизованную таблицу и сделаем все, что нужно.Кроме того, мы постоянно проводим семинары по обучению операторов БПЛА. "Дронница" - всероссийский слет дроноводов уже приносит конкретные результаты. Теперь любое наше мотострелковое подразделение будет иметь в штате специалиста по управлению беспилотным средством.Поверьте, что искусственный интеллект в ближайшее время поменяет очень многое. Мы будем сбивать средства, которые полетят в нашу сторону. До этого осталось не так много времени.- Как мы будем сбивать F-16, которые рано или поздно появятся на Украине? Можем ли мы достичь на фронте таких успехов, когда применять их будет уже бессмысленно?- Посмотрите, насколько эффективно работают наши средства поражения по аэродромам на оперативной глубине противника. Конечно, мы будем их сбивать.Да, на Украине есть фантазеры, которые говорят, что для взлета F-16 можно использовать рокадные дороги, но это просто какой-то космос. Если вы будете ставить самолеты на дороги, они создадут огромные пробки, когда нам будет проще уничтожать все остальное. Так что это маловероятно.Более того, даже если F-16 на Украине появится, соотношение по авиации останется 1к 20 в нашу пользу. Это не то количество, которое может поменять ситуацию на поле боя.- Станет ли Донецкое направление направлением нашего главного удара, учитывая наши успехи на Часов Ярском, Дзержинском и Красноармейском участках?- Да. Потому что нам важно освободить этот российский регион, который находится под оккупацией киевского режима. А потом мы продолжим отодвигать вражеские формирования от наших границ.- Понадобится ли нам еще одна мобилизация, если СВО затянется на неопределенный срок? Если нет, как именно мы будем решать вопрос с ротацией и увеличением численности группировок?- Хороший вопрос, который действительно волнует общество.В этом году на СВО призвали более 190 тысяч человек. Учитывая, что наши санитарные и безвозвратные потери в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Силы у нас есть.Самое главное, что приток добровольцев в армию не ослабевает. У нас не надо никого ловить. Люди помнят, что Родина у нас – одна и что мы ее никому и никогда не отдадим.О других особенностях и важных нюансах СВО - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ

https://ukraina.ru/20240714/1056246132.html

https://ukraina.ru/20240715/1056228797.html

россия

сша

донбасс

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, f-16, сша, дональд трамп, донбасс, беспилотники, авиабомбы, штурмовик, танки, мобилизация, днепр