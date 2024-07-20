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"Неверие в победу – это самое страшное": Насонов рассказал о планах России на Украине
"Неверие в победу – это самое страшное": Насонов рассказал о планах России на Украине - 20.07.2024 Украина.ру
"Неверие в победу – это самое страшное": Насонов рассказал о планах России на Украине
Нынешнее руководство Украины наступает на грабли вековой давности. Невыученные исторические уроки, неверие солдат в победу и западное старьё на их вооружении позволяют предсказать исход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-20T05:04
2024-07-20T05:04
2024-07-20T05:04
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По мнению эксперта, ход СВО для России в целом успешен. Большая заслуга в этом сохранённого российского ВПК, модернизирующего советские образцы. Украина за постсоветский период значительно сократила свои аналогичные возможности и вынуждена довольствоваться западным "оружейным хламом". Однако, отметил Насонов, хуже проблем вооружения лишь неверие командиров в победу."На всех направлениях мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад. Потому что эти командиры понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. И мы устроим для Украины то, что немцы сделали нам в 1917 году", -сказал Насонов.Он отметил, что армия России добивается успехов благодаря не только модернизированной военной технике и огневому превосходству. Важную роль играет умелая тактика, демонстрируемая российскими военнослужащими.Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о планах Киева - в материале "Могут биться там сколько угодно": военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, днепр, вооруженные силы украины, впк, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Днепр, Вооруженные силы Украины, ВПК, Спецоперация
"Неверие в победу – это самое страшное": Насонов рассказал о планах России на Украине
Нынешнее руководство Украины наступает на грабли вековой давности. Невыученные исторические уроки, неверие солдат в победу и западное старьё на их вооружении позволяют предсказать исход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
По мнению эксперта, ход СВО для России в целом успешен. Большая заслуга в этом сохранённого российского ВПК, модернизирующего советские образцы.
Украина за постсоветский период значительно сократила свои аналогичные возможности и вынуждена довольствоваться западным "оружейным хламом". Однако, отметил Насонов, хуже проблем вооружения лишь неверие командиров в победу.
"На всех направлениях мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад. Потому что эти командиры понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. И мы устроим для Украины то, что немцы сделали нам в 1917 году", -сказал Насонов.
Он отметил, что армия России добивается успехов благодаря не только модернизированной военной технике и огневому превосходству. Важную роль играет умелая тактика, демонстрируемая российскими военнослужащими.