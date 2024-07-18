https://ukraina.ru/20240718/1056322103.html

"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ

"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ - 18.07.2024 Украина.ру

"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ

Западные специалисты предполагают, что ВСУ могут провести воздушную операцию в Харьковской области: если там будут летать F-16, то российские Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-18T04:45

2024-07-18T04:45

2024-07-18T04:45

новости

харьковская область

россия

f-16

су-24

украина

владимир зеленский

илья мощанский

наступление

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306452_0:82:886:580_1920x0_80_0_0_24be65cd575ddb3a6b78510ca8babd60.jpg

У Украины сейчас не все здорово, есть определенный хаос. Но в силу особенности менталитета Владимира Зеленского, мы должны увидеть какое-то наступление ВСУ в конце августа в той же Харьковской области, рассказал эксперт.Но как только российские военные построят там оборонительные редуты, то добро пожаловать. Тогда ВСУ могут биться там сколько угодно, отметил полковник запаса.А ведь российская оборона в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на вражеские головы. Если противник сможет "посадить" нашу авиацию, и при этом нарастить численность группировки, у ВС РФ могут начаться проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.

https://ukraina.ru/20240717/1056290982.html

харьковская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, россия, f-16, су-24, украина, владимир зеленский, илья мощанский, наступление, оборона, вс рф, авиация