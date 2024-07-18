"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ - 18.07.2024 Украина.ру
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"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ
"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ - 18.07.2024 Украина.ру
"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ
Западные специалисты предполагают, что ВСУ могут провести воздушную операцию в Харьковской области: если там будут летать F-16, то российские Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-18T04:45
2024-07-18T04:45
новости
харьковская область
россия
f-16
су-24
украина
владимир зеленский
илья мощанский
наступление
оборона
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У Украины сейчас не все здорово, есть определенный хаос. Но в силу особенности менталитета Владимира Зеленского, мы должны увидеть какое-то наступление ВСУ в конце августа в той же Харьковской области, рассказал эксперт.Но как только российские военные построят там оборонительные редуты, то добро пожаловать. Тогда ВСУ могут биться там сколько угодно, отметил полковник запаса.А ведь российская оборона в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на вражеские головы. Если противник сможет "посадить" нашу авиацию, и при этом нарастить численность группировки, у ВС РФ могут начаться проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.
https://ukraina.ru/20240717/1056290982.html
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новости, харьковская область, россия, f-16, су-24, украина, владимир зеленский, илья мощанский, наступление, оборона, вс рф, авиация
Новости, Харьковская область, Россия, F-16, Су-24, Украина, Владимир Зеленский, Илья Мощанский, наступление, оборона, ВС РФ, авиация

"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ

04:45 18.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Западные специалисты предполагают, что ВСУ могут провести воздушную операцию в Харьковской области: если там будут летать F-16, то российские Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
У Украины сейчас не все здорово, есть определенный хаос. Но в силу особенности менталитета Владимира Зеленского, мы должны увидеть какое-то наступление ВСУ в конце августа в той же Харьковской области, рассказал эксперт.
Но как только российские военные построят там оборонительные редуты, то добро пожаловать. Тогда ВСУ могут биться там сколько угодно, отметил полковник запаса.
"Тем не менее западные специалисты предполагают, что ВСУ могут провести воздушную операцию: если там будут летать F-16, наши Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух", - указал Мощанский.
А ведь российская оборона в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на вражеские головы. Если противник сможет "посадить" нашу авиацию, и при этом нарастить численность группировки, у ВС РФ могут начаться проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
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НовостиХарьковская областьРоссияF-16Су-24УкраинаВладимир ЗеленскийИлья МощанскийнаступлениеоборонаВС РФавиация
 
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