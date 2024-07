https://ukraina.ru/20240716/1056288946.html

У Байдена драма. Грег Вайнер о клоне Трампа, несущем катастрофу Украине и переговоры России

У Байдена драма. Грег Вайнер о клоне Трампа, несущем катастрофу Украине и переговоры России - 16.07.2024 Украина.ру

У Байдена драма. Грег Вайнер о клоне Трампа, несущем катастрофу Украине и переговоры России

Демократы превратились в секонд-хэнд. Если Дональд Трамп победит на выборах в США, вместе с вице-президентом Вэнсом он попробует выйти на мирные переговоры с Россией по Украине

2024-07-16T16:36

2024-07-16T16:36

2024-07-16T17:09

интервью

украина

сша

америка

дональд трамп

джей ди вэнс

джо байден

республиканская партия

украина.ру

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042266526_90:11:814:418_1920x0_80_0_0_7035fba9833c9a7e1acd806eb8a19c83.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Официальный кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп, который на днях пережил покушение на свою жизнь, на съезде Республиканской партии 15 июля выбрал Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.— Грег, что можете сказать о Вэнсе как о политике?— Если у него в шкафу нет скелетов, которые могут сломать политическую карьеру, то перспективы у Вэнса достаточно серьезные.В свои 39 лет он уже сенатор США от штата Огайо. Это мощно. У него твердый фундамент для политической карьеры, учитывая возраст его шефа [Трампа], которому 78 лет.Несомненно, Трамп сделал шаг на перспективу, понимая, что не сможет после этой президентской кампании вновь участвовать на очередных выборах в США. Кроме того, ему будет уже 84 года.А Вэнс сможет баллотироваться на пост главы Америки. По сути Трамп открывает ему дверь на выборы 2028 года.— Почему Трамп выбрал из всех кандидатов на пост вице-президента именно Вэнса?— Я думаю, что преимущество Вэнса — молодой возраст. Это особенно импонирует на фоне 81-летнего Байдена и 78-летнего Трампа. Также он успешный бизнесмен, который зарабатывал деньги на технологиях и финансах. Конечно, такой человек нужен Америке.— Как Вэнс поможет Трампу в избирательной кампании?— Во-первых, Вэнс говорит: ребята, заканчивайте тратить деньги на Украину — они нужны Америке. А этого желает потенциальный трамповский электорат, который, в рамках жесточайшей инфляции и подорожания товаров за время правления Байдена, хочет, чтобы бюджет шел на его нужды.Не зря Байден назвал Вэнса клоном Трампа. Теперь получается трамповские идеи по right-wing conservative religion Украине и другим вопросам они несут коллективно.— В 2016 году Вэнс выступил с жесткой критикой в адрес Трампа, баллотировавшегося в президенты. В одной из личных переписок будущий сенатор даже якобы сравнил его с Гитлером. Не превратится ли Вэнс в предателя Пенса?— Во-первых, все будет зависеть от Трампа и его карьеры. Никакой политик не захочет прыгать с руководителем в могилу или политический капкан, если увидит, что дело идет к тому. Но пока Трамп "тащит" Вэнса в президенты 2028 года, все у них будет хорошо.Во-вторых, Пенс пришел из евангелистов. Он же абсолютно right-wing conservative religion — консервативный евангелист. А Вэнс продвинутый, успешный молодой человек, который смотрит в 2028 год.— Что будет с Камалой Харрис в случае победы Трампа?— Она уйдет в отставку. У нее обеспеченная семья, богатый муж. Или вернется снова в Сенат, займет там какой-нибудь пост. Обычно многие вице-президенты или сенаторы становятся президентами какого-нибудь университета, чтобы красиво закончить политическую карьеру.— Действительно ли Вэнс является катастрофой для Украины, как заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС?[Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала "катастрофой" для Украины, сообщили в Politico.]— Вэнс как успешный финансист и бизнесмен отлично умеет считать деньги. Проведя анализ, сколько США тратит на Украину, естественно, он понимает, что лучше эти средства пустить на нужды граждан Америки и решение внутренних наболевших вопросов.[Правительство США потратило более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте, сообщил 28 июля 2024 года телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу.]Как любой американский политик Вэнс опирается на потребности электората, стараясь сделать так, чтобы люди жили лучше. При этом не обязательно печатать деньги, а можно просто прекратить траты на иностранную помощь Украине. Про Израиль же он не говорит так...Кстати, выбор Трампа в отношении Вэнса поддержали в Израиле, назвали его [Трампа] большим другом страны. Еврейский электорат в США аплодирует Трампу.Сейчас многие еврейские голоса пошли в республиканскую партию. Особенно после того, как Трамп перевел посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, сделав американский подарок всем евреям мира.— Как Вэнс относится к России? Какие у него взгляды на этом треке?— В Америке есть такое выражение down to earth — приземленный человек. Так вот Вэнс именно такой: практичный дипломат. Он прекрасно понимает, что угрозами [в сторону России] вряд ли можно достигнуть каких-то результатов и нормальных отношений, поэтому важно вести переговоры.— Как вы считаете, сможет Венс договориться с Владимиром Путиным?— Я думаю, что да, вполне. Если Трамп выбрал Вэнса кандидатом на пост вице-президента в своей администрации, скорее всего он высоко ценит навыки и договороспособность последнего.Напомню, что Трамп написал книгу The Art of the Deal ("Искусство заключать сделки"), поэтому он прекрасно понимает, умеет ли человек это делать. Он видит качества своего вице-президента на 100%.Вне всякого сомнения Трамп, если станет президентом США, уладит ситуацию по Украине. Она, думаю, станет самой первой темой в его списке. Как крупный бизнесмен Трамп отлично понимает, что значит такой конфликт для мировой и американской экономики, как это пагубно влияет на логистику, финансовые и торговые потоки.— Также на съезде была утверждена платформа Республиканской партии. При этом указана цель — восстановить мир в Европе, но ни слова про Россию и Украину. Почему?— Впереди выборы, и никто не может предсказать, как электорат прореагирует на слово "Украина". Поэтому, видимо, решили оставить обтекаемо: восстановить мир в Европе. Кроме того, там есть незатухающий конфликт между Сербией и Албанией за Косово, Балканский кризис и так далее. То есть миротворческую задачу Трампа хотят показать комплексно: дескать, он за мир во всем мире.— Покушение на Трампа дало республиканцам, как говорится, все тузы в руки. Что будут делать демократы?— Во-первых, действительно республиканцы после покушения на Трампа консолидировались. Американское общество симпатизирует экс-президенту, который на себя перетащил все симпатии, поймав пулю.Демократы сейчас превратились, как говорят в Америке, в секонд-хэнд. Им нужно срочно выходить из ситуации, чтобы вернуться в первые ряды; менять немедленно Байдена, если хотят претендовать на победу на выборах. Им нужны новые люди и лица.Во-вторых, Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора, успешного, и состоявшегося человека. Демократам нужно кого-то противопоставлять Вэнсу. А у них лишь пара Байден и Харрис. Это смешно.Поэтому сейчас общество ждет следующих ходов от Демократической партии. Самый главный и драматический ход — это уход Байдена с поста президента и отказ его от участия в избирательной гонке.О том, что происходит в Америке и как это влияет на Россию и Украину, в интервью Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответ.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20240716/1056279115.html

https://ukraina.ru/20240716/1056287075.html

https://ukraina.ru/20240716/1056279973.html

украина

сша

америка

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, америка, дональд трамп, джей ди вэнс, джо байден, республиканская партия, украина.ру, переговоры, мир, россия, владимир путин