https://ukraina.ru/20240716/1056287075.html

Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответ

Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответ - 16.07.2024 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответ

США как национальное государство выйдут из гражданской войны обновленными и окрепшими. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.

2024-07-16T15:00

2024-07-16T15:00

2024-07-16T15:00

интервью

сша

америка

украина

дональд трамп

джей ди вэнс

джо байден

украина.ру

республиканская партия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Теперь уже официальный кандидат от Республиканской партии США, который на днях пережил покушение на свою жизнь, Дональд Трамп назвал Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США.- Дмитрий Олегович, фото Трампа после покушения в окружении охраны с воздетым кулаком мне напомнило фотографию американских морпехов, которые поднимают флаг США над Иводзимой в 1945 году. Учитывая резонанс от события в Пенсильвании, гарантировал ли себе Трамп победу на президентских выборах?- Может быть всякое, времени до выборов еще много. Сейчас он, конечно, получил невероятный импульс. И пока демократы не придумали технологию, и неизвестно, придумают ли, как деконструировать образ героя-кандидата. Хотя они это постараются сделать.Тем более что коллективному Байдену будет сложно отделаться от того, что они этого стрелка направляли. Не напрямую, а косвенно. Ведь действительно им пришлось на время прекратить рекламные ролики в своей предвыборной кампании, потому что все они были основаны ровно на одном: Дональд Трамп будущий авторитарный фашистский лидер, которого надо остановить любой ценой.Теперь республиканцы получили Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты. Теперь убивайте Трампа сколько хотите, за ним стоит Вэнс, который еще хуже. Теперь у демократов явные аргументы в свои руки получили люди, которые говорят, что надо что-то менять, причем радикально, на демократической стороне.Но ко всему прочему надо добавить ключевую вещь: что значит, что Трамп обеспечил себе победу? Даже если он выиграет выборы, это не значит, что он победил в Америке. Проблема в том, что в США выборы с 2016 года не решают вопрос о власти. То есть демократическим путем выяснить, по какому пути пойдет Америка, не получается, а значит, Гражданская война. Понятно, что не в той форме, как в середине 19 века. Выстрел это сумасшедшего парня, скорее, это был стрелок-одиночка, это первый выстрел гражданской войны.- Каким образом Джей Ди Вэнс прошел путь от "Адольфа Гитлера", как он называл Дональда Трампа в 2016 году, до кандидата на пост второго человека в политической системе США? Как произошла такая трансформация?- Путь у него был гораздо более серьезный и более трампистский, если называть трампизмом не верность лично Трампу, а верность новым консервативным идеям. Весь его путь вел сюда. А то, что он называл Трампа всякими нехорошими словами, это был эпизод, когда он только попал в политику, как перспективный молодой политик, он попал под влияние мейнстримных республиканцев, которые тогда были антитрампистами. Некоторое время он под их влиянием находился, потом быстро освободился.Он из неблагополучной семьи, отслужил в армии, в боях не участвовал, занимался связями с общественностью, поступил в университет Огайо на армейский кредит, потом закончил Йельскую школу права, занимался бизнесом, а потом написал книгу, которая сделала из него того, кем он есть на сегодняшний день.Книга "Эллегия деревенщины" (Hillbilly Elegy) стала национальным бестселером. С того момента, как эта книжка вышла, он стал политиком. И политиком трампистского толка. И понятно, что его временное помешательство, когда он только пришел в политику, было только эпизодом. А сама жизнь вела его сюда, потому что он от корней американский человек, соль земли американской, американский ватник.Он всего в жизни глотнул, видел свой штат Огайо, который был разорен глобалистской политикой. И он очень хорошо понимает, о чем начал говорить Трамп в 2015 году. Поэтому выбор Вэнса в качестве вице-президента это подготовка не к выборам, а к войне.Если бы речь шла о регулярных выборах, то Трамп, наверно, должен был бы подобрать такого человека, который оттенял бы его, который собирал тех избирателей, которые с Трапом немного не согласны. А тут вот вам, ребята, человек, еще более жесткий, чем я, если вы меня слышите, либералы, это война, сдавайтесь. Это очень жесткий ход, это игра на обострение.- Что означает приход Вэнса в большую политику для Украины, учитывая его заявления о том, что надо прекратить военную помощь киевскому режиму?- Для Украины вообще мало хороших новостей. Киевский режим сейчас попытается подергаться. Стало понятно, что даже если Байдена каким-то образом пропихнут в Белый дом, все равно все будет плохо. А если демократы заменят кандидата и выиграют у Трампа, все равно будут изменения.Америка движется в сторону гражданского конфликта. В этом смысле вся Европа оказывается в крайне плохой ситуации по сравнению с тем, что было в 90-е и 2010-е годы. Это будет означать потерю источника доходов и безопасности. Кроме того, обе партии согласны с тем, что Индо-Тихоокеанский регион становится ключевым для Америки с экономической точки зрения.Дело даже не в войне с Китаем. Европа более не экономический субъект. Максимум, что можно с Европы взять с точки зрения Вашингтона, это забрать больше компаний вместе с технологиями. Что они будут с ними делать, другой вопрос, потому что в администрации Байдена не очень получалось строительство фабрик по производству снарядов и чипов, потому что компетенции не хватает. Но в целом понятно, что Европа не субъект и тем более не субъект Украина.Сейчас начнутся телодвижения в Лондоне и в Киеве, потому что развитие ситуации очень плохое. А если эта парочка победит на выборах… Но еще раз победить на выборах, не значит победить в Америке. Вопрос о власти будет решаться другим путем, частично силовым.В любом случае, если для киевского режима раньше были плохие новости, то теперь совсем плохие.- Кажется, Джей Ди Вэнс чем-то напоминает Дмитрия Анатольевича Медведева.- У них немного разный бэкграунд. Это разные политические культуры и разная политическая эволюция у людей. Но Вэнс еще и в не меньшей степени и юрист. И он в отличие от большинства коллег по Капитолийскому холму пытается разбираться в вопросах, о которых рассуждает.С ним невозможно спорить по вопросу Украины на телевидении, потому что никто не знает фактов. Все знают только передовицы "Нью-Йорк Таймс", а он вчитывается в брифинги, пытается разобраться, сомневаться, задавать правильные вопросы. Если консерваторы победят в гражданской войне, то он будущий лидер консервативной Америки. Если выживет.Так что там все очень серьезно. Они стоят не перед внешними вызовами, а основные вызовы у них внутренние.- Сюжет фильма "Падение империи", где либеральная Калифорния объединилась с традиционным Техасом, сейчас кажется фантастическим. Но, может быть, гражданское противостояние в США приобретет именно такие формы?- Я считаю "Падение империи" плохим фильмом, потому что основная его тема не раскрыта. Там непонятно, как, что и почему. Знаете, в начале первого сезона сериала "Звездный путь: странные новые миры" (спин-офф основного сериала) и то лучше описана тема второй гражданской войны в США, хотя ей уделялось всего три минуты. "Падение империи" - вообще не об этом.Фильм на самом деле о журналистах и о том, что в Америку приходит тот же хаос, что и во всем мире, и что это неизбежно. А кто там за что борется – непонятно. В некотором смысле там все началось из-за красного галстука президента, которого там выволакивают и убивают. Вроде как убили Трампа. Но это притянуто за уши. Фильм – не о гражданской войне. Смущенный режиссер потом сам объяснял, что этот фильм о прессе.Именно масштабных боевых действий ждать не приходится. Но мы понимаем, что вертикаль государственного управления в США сейчас находится в таком состоянии, что ее можно рассыпать одним маленьким толчком. Если половина Америки не признает результаты выборов, когда на уровне штатов и округов люди вспомнят о каких-то старых конституционных нормах и перестанут выполнять все решения Вашингтона, это будет очень серьезно.Это очень похоже на ситуацию 1861 года, но не стоит ожидать полноценных сражений с фронтовыми армиями в США. Но гибридное противостояние уже начинается. В Америке уже накопились такие противоречия, что там по сути живут два народа. Из такой ситуации нельзя выйти с помощью выборов или гражданского примирения. Эти вопросы решаются только гражданской войной со всеми вытекающими последствиями.Скорее всего, США как национальное государство после этой гражданской войны выйдет обновленной и окрепшей. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.Мировому большинству нужно что-то делать, чтобы отстегнуться от западного мира, потому что этот западный мир ждут трагические времена. Нам надо отходить от их технологий, логистических цепочек, финансовой системы и структуры безопасности.А Америка пусть воюет. У них другой дороги нет.- Кого в США еще могут подстрелить во время президентской кампании?- Кого угодно могут шлепнуть. Я не хочу ни на кого накликать беду, но могут убить третьеразрядную фигуру, и это станет искрой, которая приведет к серьезному возгоранию.Пока для всех все идет очень неплохо. Во-первых, после выстрелов в Трампа гражданская война не началась сразу, а сами республиканцы получили хороший буст к избирательной кампании. Эта фотография Associated Press стала символом этих выборов и будущей гражданской войны. Все у них "хорошо".А все их призывы "снизить температуру" - это разговоры в пользу бедных. Потому что нельзя призвать пчел не есть мед.Подробнее о кандидате в вице-президенты США От Пенса к Вэнсу: Трамп выбрал своим вице-президентом "деревенщину" из "ржавого пояса"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, америка, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, джо байден, украина.ру, республиканская партия