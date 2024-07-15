https://ukraina.ru/20240715/1056252714.html

Пространство без поворотов. Украинские эксперты с безнадежностью о том, куда катится их страна

Пространство без поворотов. Украинские эксперты с безнадежностью о том, куда катится их страна - 15.07.2024 Украина.ру

Пространство без поворотов. Украинские эксперты с безнадежностью о том, куда катится их страна

На Украине думают над тем, какие последствия для хода конфликта могут повлечь события в США, выдержит ли украинский тыл атаки ВС РФ, есть ли у Киева "противоядие" и как мутирует украинское общество от республики к "Сечи".

2024-07-15T07:10

2024-07-15T07:10

2024-07-15T07:10

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Обсуждают и покушение на Трампа (пока сходятся на том, что оно, возможно, обеспечило ему победу на выборах — если только не найдётся более меткий стрелок). Вспоминают и оговорку Байдена, который назвал Владимира Путина президентом Украины.По мнению украинского политолога Андрея Ермолаева, это показывает, что Байден явно не очень-то здоров. Но дело вовсе не в состоянии здоровья американского лидера, подчеркнул эксперт.Он напомнил, что Байден уже вошёл в историю как автор доктрины, призванной сохранить и укрепить гегемонию Запада, как инициатор превращения НАТО в глобальную организацию. Однако, продолжил политолог, вся эта конструкция рухнула, разрушение однополярного мира — это факт.Но это еще не значит, что на его месте уже успешно воздвигается какой-то другой мир. Есть разные доктрины мирового переустройства — русский мир, китайский, тюркский, индийский… Есть идея создания треугольника Москва-Пекин-Дели. А вот "в западном пространстве серьёзных и эффективных доктрин, отвечающих на вопрос, как развивать западный мир, как сохранить его гегемонию и силу — нет", констатировал Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka.Что касается конфликта, то НАТО подкрепило настроения военно-политического руководства Украины (киевского режима — Ред.), которое не намерено искать варианты завершения военных действий, считает политолог.Он высказал мнение, что сейчас позиции Кремля и позиции киевского режима непримиримы - и в Кремле, и в Киеве сформировалась убеждённость в том, что их планы дееспособны и могут дать результат, причем в достаточно короткое время.Потому плана "Б" нет, мы попали в пространство "без поворотов", основные риски войны — впереди, предрёк Ермолаев.Эксперт также отметил, что главный удар наносится сейчас по украинскому тылу, по инфраструктуре, при этом ВС РФ действуют последовательно и системно, против этого у Киева "очень мало противоядия". А условия жизни на Украине очень скоро будут таковы, что возможны социальные волнения.Впрочем, политической жизни в стране нет, население в нынешних условиях готово максимум на локальные бунты, те же выступавшие за переговоры украинские блогеры после встречи с СБУ быстро изменили своё мнение. Все это означает, продолжил Ермолаев, что всем нам придётся пережить новый, самый жестокий этап войны. А какие-то изменения возможны лишь при угрозе реальной катастрофы.Запад рассчитывает, что неизбежный рост ожесточения в ходе войны позволит показать миру "хищное лицо России", но цену за это придётся платить украинцам, "мы — ристалище, на это сделана ставка", подчеркнул политолог.В эфире другого канала Ермолаев отметил, что украинское общество "мутирует в геометрической прогрессии"."Мы мутируем в какой-то другой общественный организм", - сказал аналитик, добавив, что "эта мутация — успех Москвы". Он пояснил, в чём суть мутации: "фактически демонтировано республиканское устройство, изменена политэкономическая модель, (…) в которой всё больше начинают доминировать паразитарные слои, паразитарный капитал".Кроме того, радикально изменился гуманитарный класс, он всё больше напоминает официанта. А тот поток интеллектуальных сил, который покинул страну, потрясает — "это и учёные, и эксперты, и гуманитарии, преподаватели", словом, это бесценный социальный капитал, потеря которого похлеще потери ТЭЦ, подчеркнул Ермолаев.А почему же это "успех Москвы"? Потому, что такие потери - тоже часть войны, считает эксперт. Начнётся — уже начинается - провинциализация в самом широком смысле, прежней Украины не будет уже никогда.Но новую шляхту всё устраивает, а тем временем Украина от республики через гетьманат движется к "режиму Сечи", к "израилизации", обрисовал политолог перспективу страны.Произойдет дегардаризация, вымирание городов, пойдёт процесс неофеодализации, теперь уже поземельно, деградирует система образования, сократится список профессий и т. д. (напомним, что ранее о фактически уже совершающейся деурбанизации и деиндустриализации Украины говорил политолог Вадим Карасёв ). А Москва будет показывать пальцем и говорить: посмотрите, во что это вырождается, подчеркнул Ермолаев.Но уже сейчас показывает "пальцем" не Москва, а украинские блогеры. Сюжеты о стихийных бунтах жителей против многочасовых отключений электричества в разных городах Украины собрал в очередном выпуске своего видеоблога одесский адвокат Тарас Никифорчук.Нет электричества, возникают проблемы с подачей воды. Но сейчас лето, а что будет зимой? Эксперты по вопросам ЖКХ заявляют, что зимой потребление электроэнергии увеличивается на 40% по сравнению с максимумом потребления в июле. И предостерегают: при низких температурах выживание многоквартирных домов будет под большим вопросом — не будет света, не будет воды, не будет отопления.Что дальше? Если будет продолжаться война, то дальше будет только хуже, констатировал Никифорчук.А война, похоже, только набирает обороты. Недавно ещё все говорили о будто бы имеющихся признаках скорого замораживания конфликта, искали свидетельства приближения мирных переговоров, но теперь настроения изменились."Несмотря на все разговоры о том, что в Европе побеждает здравый смысл и так далее, европейские страны сейчас по большей степени проявляют агрессивность по отношению к России и к Китаю, но в первую очередь, к России, чем это было год-два назад", - сказал в интервью изданию Украина.ру политолог и публицист Ростислав Ищенко.Он пояснил: "тогда они ещё только начинали, у них еще был расчет на то, что Россия быстро сломается под экономическими санкциями, и они в качестве победителей будут жить как раньше". Но не вышло, а сейчас "они практически уничтожили собственную экономику за счет разрушения европейско-российской торговли".По словам Ищенко, "европейцы это понимают, они понимают, что они не могут теперь восстановить свою экономику без уничтожения России, то есть без трофеев на российском направлении, что они не смогут вернуться в состояние той Европы, которая была до 22-го года". Поэтому европейцы готовятся к войне.А что Украина? Политолог отметил, что "Украина сейчас воюет неизвестно за что, но уже не воевать не может, потому что в нее в эту войну вложено слишком многое".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира" .

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, киев, андрей ермолаев, джо байден, ростислав ищенко, нато, сбу, украина.ру, эксклюзив