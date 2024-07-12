https://ukraina.ru/20240712/1056201852.html

Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира

Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира - 12.07.2024 Украина.ру

Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира

На Украине внезапно ряд крупных блогеров в соцсетях выступили за скорейшее прекращение боевых действий. Их поддержали отдельные депутаты Рады.

2024-07-12T05:52

2024-07-12T05:52

2024-07-12T05:52

украина

вашингтон

банковая

владимир зеленский

анастасия дмитрук

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сбу

рада

эксклюзив

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К требованиям мира их подтолкнул удар по больнице Охматдет в Киеве, по поводу которого разные ветви украинской власти до сих пор не могут договориться, то ли это было падение обломков сбитой ракеты, то ли целенаправленный удар, то ли ошибка.Если ранее такие события вызывали обычно подъем волны национализма, то теперь вдруг крупные блогеры синхронно закричали о необходимости мира. На современной Украине обычных бабушек сажают в тюрьму за перепост поздравления с Днем победы в "Одноклассниках", совершенный десять лет назад. СБУ регулярно отчитывается в задержании админов telegram-каналов, которые сообщают о местах раздачи повесток. А тут известные блогеры с миллионами подписчиков фактически призывают отказаться от идеи выхода на границы 1991 года, что на Украине трактуется, как государственная измена и претензии на территориальную целостность.Примечательно, что ранее большинство этих же блогеров вполне устраивали удары ВСУ по детским и медицинским учреждениям Донецка или Луганска. Сейчас же они требуют от Зеленского договариваться."Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире. Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжаться? Моей злости нет предела", - пишет 8 июля блогер-миллионник в Instagramm Владислава Роговенко.Блогер Александр Волошин заявил, что Украина "не вывозит эту войну", поэтому, дескать, надо быть умнее и хитрее. Блогер Мила Бараева пишет, что ей все равно, как это прекратится, лишь бы прекратилось.Блогер из Ивано-Франковска Юля Верба обвинила украинскую власть в воровстве. "Мир видит и ничего не делает. Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут детишки и люди. Разрушаются семьи и жизни", - пишет Верба.Вслед за своими коллегами по цеху против войны высказалась и блогер-миллионник из Днепра Анна Алхим, написав, что ей надоели все эти призывы украинских властей о войне до "перемоги", тоже обвинив власти Украины в воровстве денег и коррупции. Ранее она вполне успешно сотрудничала с Офисом президента.Украинский телеведущий Макс Назаров пишет, что такие блогеры-миллионники обычно говорят то, что хотят от них услышать подписчики, то есть на это есть определенный запрос в обществе.Большинство подписчиков популярных блогеров поддержали их призывы. В свою очередь ряд медийных националистов традиционно требуют от СБУ разобраться с "блогерами-предателями".Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что атаку националистов на этих блогеров заказали на Банковой. "Офис президента дал команду всем своим информационным ресурсам и работающим на Банковую "экспертам" начать травлю тех, кто хотя бы намекнули на необходимость переговоров с Россией. В выражениях не стеснялись: посадить, сломать челюсть, уничтожить, "куда смотрит СБУ?" и т.д", - пишет политолог, подчеркивая, что блогеры лишь озвучивают то, что накипело у большинства украинцев, которым нужны переговоры о мире.В ответ на заявления популярных блогеров глава Офиса президента Андрей Ермак открыто начал им угрожать внесудебной расправой. "Истерия о прекращении войны на условиях Путина приведет к ликвидации тех, кто сегодня продвигает такие идеи в Украине", - говорит Ермак.В их защиту высказался депутат Рады Артем Дмитрук. "Пока вся страна жаждет мира, враги нашего государства делают все, чтобы война не заканчивалась, зарабатывая на ней миллионы! Один новостной паблик на днях призвал украинцев отписываться от блогеров, которые выступили за скорейшее окончание войны. Они высказали свое мнение и последовательную позицию, за что их сегодня попытались затравить и дискредитировать. Результат? Тысячи и тысячи украинцев разделили в комментариях мнение, что нам всем нужен мир и окончание войны", - пишет Дмитрук.Политтехнолог Офиса президента Владимир Петров публично призывает убить народного депутата Артёма Дмитрука за эти призывы.Поддержал эту своеобразную "партию мира" и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*. ""Война до победного конца" это еще сотни погибших детей и ничего ваш "мир" с этим не сделает. И мы не сделаем - нет средств и не хватит организации. Наш единственный шанс - остановка войны и перезагрузка государства и общества. Сегодня, на эмоциях, еще можно кричать о "…войне до победного конца", но завтра нужно честно ответить себе на вопрос - что это за "конец"? И кому он нужен?", - задает вопрос Арестович.Подобные настроения витают и в армии, как писал недавно мобилизованный в ряды ВСУ киевский журналист Артем Ильин. "Достаточно большая часть народа открыто заявляет: “За мои 30-40-50 лет государство не дало ничего, кроме калашмата (автомата Калашникова). Почему я должен быть патриотом?" – пишет Ильин, подчеркивая, что страшилки о российской угрозе уже не действуют на солдат. В большинстве своем они обвиняют власть в коррупции и воевать за нее не хотят.Украинский политолог Руслан Бортник считает, что подобные настроения и ранее витали в украинском обществе, но только сейчас они прорвались в публичную сферу, так как в обществе нарастает усталость. По его мнению, силовыми методами подавить такие настроения уже не удастся.С ним согласен и другой украинский политолог, Андрей Золотарев. "У значительной части общества наблюдается усталость от войны и готовность принять любой вариант мира. Некоторые блогеры это чувствуют и хотят соответствовать этим настроениям", - говорит Золотарев.Однако некоторые украинские комментаторы отмечают странную синхронность примиренческих выступлений украинских блогеров. Украинцы высказывают мнение, что Зеленский получил указания из Вашингтона готовить почву для заморозки конфликта, а блогеры лишь прощупывают почву, так как они не только отражают общественное мнение, но и формируют его. Зеленский же, по мнению комментаторов, слишком самолюбив, чтобы сделать резкий разворот, отказавшись от своих же "переможных" обещаний "пить кофе в Ялте". Однако в определенный момент он может согласиться с мнением народа, которое до этого активно подавлял с помощью спецслужб и придворных националистов.О том, что думают эксперты по поводу требований мира блогеры-миллионщики Украины - в статье Виктории Титовой "Украинская парадигма: хочешь мира – работаешь на Кремль"*Признан в России террористом и экстремистом

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украина, вашингтон, банковая, владимир зеленский, анастасия дмитрук, андрей ермак, офис президента, сбу, рада, эксклюзив