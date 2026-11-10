Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США - 10.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261110/ukraina-bolshe-ne-nuzhna-trampu-lukyanov--o-sudbe-kieva-posle-vyborov-v-ssha-1084367397.html
Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США
Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США - 10.11.2026 Украина.ру
Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США
лавный эффект выборов в США для Украины в том, что у Трампа изменится внутренняя повестка — Киев станет ему менее нужен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов
2026-11-10T04:29
2026-11-10T04:29
новости
киев
украина
сша
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
аналитика
аналитики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083367818_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f386422dbb2d10ccc1e4a59424e04fd6.jpg
Отвечая на вопрос, как Трамп будет действовать по Украине при демократическом Конгрессе, эксперт объяснил: блокировать помощь Киеву Конгрессу и не придётся — действующий президент США и так не собирался её выделять.Лукьянов напомнил, что президентская власть в США обладает широкими полномочиями во внешней политике. Конгресс может тормозить процессы через одобрение или неодобрение выделения средств, но обязать Трампа помогать Киеву не сможет — "это прерогатива президента", пояснил эксперт. При этом у американского лидера, по его словам, "масса убедительных аргументов в духе: "[Джо] Байден уже все дал, и какой результат?".Главный эффект выборов, подчеркнул Лукьянов, в другом. "У Трампа изменится внутренняя повестка. Украина станет ему менее нужна", — заявил он.При этом, выстраивая линию борьбы с Конгрессом, в неприоритетных для себя вопросах Трамп вполне может уступить. "Скажут: "Хотим санкции против России". Он может ответить: "Пожалуйста", — отметил эксперт. По его словам, Трамп действует исключительно исходя из собственных эгоистичных интересов.Внутриполитическая повестка у него теперь парализована, поэтому он может попытаться перенести активность вовне. "Не даете внутри, я преуспею во внешней политике", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. О том, почему миллиардные бизнес-игры с Москвой подошли к концу — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083367818_78:0:1278:900_1920x0_80_0_0_f9af096c76effc895f3f1078700fd35a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, сша, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, выборы, конгресс сша, джо байден, трамп и украина, что ждет украину в ближайшем будущем, новости украины, украина ру новости сегодня, дзен, украина.ру дзен
Новости, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, выборы, Конгресс США, Джо Байден, Трамп и Украина, что ждет Украину в ближайшем будущем, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, Дзен, Украина.ру Дзен

Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США

04:29 10.11.2026
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonВстреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на ГА ООН. 22 сентября 2026
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на ГА ООН. 22 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
лавный эффект выборов в США для Украины в том, что у Трампа изменится внутренняя повестка — Киев станет ему менее нужен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос, как Трамп будет действовать по Украине при демократическом Конгрессе, эксперт объяснил: блокировать помощь Киеву Конгрессу и не придётся — действующий президент США и так не собирался её выделять.
Лукьянов напомнил, что президентская власть в США обладает широкими полномочиями во внешней политике. Конгресс может тормозить процессы через одобрение или неодобрение выделения средств, но обязать Трампа помогать Киеву не сможет — "это прерогатива президента", пояснил эксперт.
При этом у американского лидера, по его словам, "масса убедительных аргументов в духе: "[Джо] Байден уже все дал, и какой результат?".
Главный эффект выборов, подчеркнул Лукьянов, в другом. "У Трампа изменится внутренняя повестка. Украина станет ему менее нужна", — заявил он.
При этом, выстраивая линию борьбы с Конгрессом, в неприоритетных для себя вопросах Трамп вполне может уступить. "Скажут: "Хотим санкции против России". Он может ответить: "Пожалуйста", — отметил эксперт. По его словам, Трамп действует исключительно исходя из собственных эгоистичных интересов.
Внутриполитическая повестка у него теперь парализована, поэтому он может попытаться перенести активность вовне. "Не даете внутри, я преуспею во внешней политике", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.
Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. О том, почему миллиардные бизнес-игры с Москвой подошли к концу — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаСШАДональд ТрампУкраина.руГлавные новостиглавноеАналитикааналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраиневыборыКонгресс СШАДжо БайденТрамп и Украиначто ждет Украину в ближайшем будущемНовости УкраиныУкраина ру новости сегодняДзенУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:41"Все уже. Проиграли": Ищенко рассказал, как Запад хочет поделить Украину
05:40Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме
05:10"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы
04:29Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США
03:52Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине
03:01Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:37Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США
02:13Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters
01:24Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших
00:44Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию
22:29"Украина изменится и окажется в другой форме": Трамп озвучил то, о чём в Киеве и Европе боятся думать
21:11Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева
20:42"События могут развиваться стремительно": Небензя — Европе о последствиях русофобии
20:30"Мы дожмем": Колпашников назвал год, когда может завершиться СВО
20:08"Они сметут нас. Если выживут": народный избранник запричитал об угрозе госпереворота
19:33"Чем вы лучше нас?": аргумент боевика ВСУ в требовании призывать 18-летних
19:30Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис
19:00Грег Вайнер: Трамп лишился рычагов давления на Киев, но США и Китай могут дать гарантии Украине и России
18:38Сверка часов: Кушнер и Уиткофф проведут предварительные встречи с ЕС и НАТО
18:30Луиджи Тонэт – о людях и судьбах через музыку, демография Донбасса. 09 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
Лента новостейМолния