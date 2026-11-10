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Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США

Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США - 10.11.2026 Украина.ру

Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США

лавный эффект выборов в США для Украины в том, что у Трампа изменится внутренняя повестка — Киев станет ему менее нужен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов

2026-11-10T04:29

2026-11-10T04:29

2026-11-10T04:29

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Отвечая на вопрос, как Трамп будет действовать по Украине при демократическом Конгрессе, эксперт объяснил: блокировать помощь Киеву Конгрессу и не придётся — действующий президент США и так не собирался её выделять.Лукьянов напомнил, что президентская власть в США обладает широкими полномочиями во внешней политике. Конгресс может тормозить процессы через одобрение или неодобрение выделения средств, но обязать Трампа помогать Киеву не сможет — "это прерогатива президента", пояснил эксперт. При этом у американского лидера, по его словам, "масса убедительных аргументов в духе: "[Джо] Байден уже все дал, и какой результат?".Главный эффект выборов, подчеркнул Лукьянов, в другом. "У Трампа изменится внутренняя повестка. Украина станет ему менее нужна", — заявил он.При этом, выстраивая линию борьбы с Конгрессом, в неприоритетных для себя вопросах Трамп вполне может уступить. "Скажут: "Хотим санкции против России". Он может ответить: "Пожалуйста", — отметил эксперт. По его словам, Трамп действует исключительно исходя из собственных эгоистичных интересов.Внутриполитическая повестка у него теперь парализована, поэтому он может попытаться перенести активность вовне. "Не даете внутри, я преуспею во внешней политике", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. О том, почему миллиардные бизнес-игры с Москвой подошли к концу — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.

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