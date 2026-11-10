"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы - 10.11.2026 Украина.ру
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"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы
"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы - 10.11.2026 Украина.ру
"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы
Главным внешним фактором поражения республиканцев стала ситуация вокруг Ирана: Дональд Трамп и его команда пошли на поводу у Израиля, совершив серьезную ошибку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов
2026-11-10T05:10
2026-11-10T05:10
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Разговор о причинах поражения республиканцев эксперт продолжил внешней повесткой — и первым делом иранской.Лукьянов подчеркнул: тут всё взаимосвязано, но главным внешним фактором, на который теперь упирают и сами республиканцы, стала ситуация вокруг Ирана. "Трамп и его команда пошли на поводу у Израиля, совершив грубейшую ошибку", — заявил эксперт.Именно тема Ирана, по мнению политолога, перевесила остальные внешние обстоятельства. А вот украинское направление на исход голосования повлияло едва ли: "вряд ли оно сыграло большую роль в поражении", — заметил Лукьянов, отметив, что риторика американского лидера оказалась по большей части пустой."Единственное, Трамп слишком много трубил в трубу, что вот-вот все решит, но так ничего и не сделал", — подчеркнул эксперт.Обещания быстрого урегулирования, которые раздавались на протяжении всей кампании, так и остались словами — и, по его словам, симпатий избирателей это не прибавило.Показательно, что на иранский фактор теперь указывают сами республиканцы — те, кто ещё недавно поддерживал курс президента США. А украинская тема, которую в Киеве и Европе считали едва ли не главной, на итог выборов почти не повлияла.Полный текст материала "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. О том, почему миллиардные бизнес-игры с Москвой подошли к концу — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, выборы, республиканская партия, демократическая партия, дзен, украина.ру дзен, израиль, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
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"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы

05:10 10.11.2026
 
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
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Главным внешним фактором поражения республиканцев стала ситуация вокруг Ирана: Дональд Трамп и его команда пошли на поводу у Израиля, совершив серьезную ошибку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов
Разговор о причинах поражения республиканцев эксперт продолжил внешней повесткой — и первым делом иранской.
Лукьянов подчеркнул: тут всё взаимосвязано, но главным внешним фактором, на который теперь упирают и сами республиканцы, стала ситуация вокруг Ирана.
"Трамп и его команда пошли на поводу у Израиля, совершив грубейшую ошибку", — заявил эксперт.
Именно тема Ирана, по мнению политолога, перевесила остальные внешние обстоятельства. А вот украинское направление на исход голосования повлияло едва ли: "вряд ли оно сыграло большую роль в поражении", — заметил Лукьянов, отметив, что риторика американского лидера оказалась по большей части пустой.
"Единственное, Трамп слишком много трубил в трубу, что вот-вот все решит, но так ничего и не сделал", — подчеркнул эксперт.
Обещания быстрого урегулирования, которые раздавались на протяжении всей кампании, так и остались словами — и, по его словам, симпатий избирателей это не прибавило.
Показательно, что на иранский фактор теперь указывают сами республиканцы — те, кто ещё недавно поддерживал курс президента США. А украинская тема, которую в Киеве и Европе считали едва ли не главной, на итог выборов почти не повлияла.
Полный текст материала "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.
Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. О том, почему миллиардные бизнес-игры с Москвой подошли к концу — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
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