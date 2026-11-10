https://ukraina.ru/20261110/slishkom-mnogo-trubil-v-trubu-ekspert-obyasnil-pochemu-proigrali-respublikantsy-1084370222.html

"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы

"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы - 10.11.2026 Украина.ру

"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы

Главным внешним фактором поражения республиканцев стала ситуация вокруг Ирана: Дональд Трамп и его команда пошли на поводу у Израиля, совершив серьезную ошибку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов

2026-11-10T05:10

2026-11-10T05:10

2026-11-10T05:10

новости

сша

иран

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

выборы

республиканская партия

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e59afc969370999f66f418fe1d3f642b.jpg

Разговор о причинах поражения республиканцев эксперт продолжил внешней повесткой — и первым делом иранской.Лукьянов подчеркнул: тут всё взаимосвязано, но главным внешним фактором, на который теперь упирают и сами республиканцы, стала ситуация вокруг Ирана. "Трамп и его команда пошли на поводу у Израиля, совершив грубейшую ошибку", — заявил эксперт.Именно тема Ирана, по мнению политолога, перевесила остальные внешние обстоятельства. А вот украинское направление на исход голосования повлияло едва ли: "вряд ли оно сыграло большую роль в поражении", — заметил Лукьянов, отметив, что риторика американского лидера оказалась по большей части пустой."Единственное, Трамп слишком много трубил в трубу, что вот-вот все решит, но так ничего и не сделал", — подчеркнул эксперт.Обещания быстрого урегулирования, которые раздавались на протяжении всей кампании, так и остались словами — и, по его словам, симпатий избирателей это не прибавило.Показательно, что на иранский фактор теперь указывают сами республиканцы — те, кто ещё недавно поддерживал курс президента США. А украинская тема, которую в Киеве и Европе считали едва ли не главной, на итог выборов почти не повлияла.Полный текст материала "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. О том, почему миллиардные бизнес-игры с Москвой подошли к концу — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.

сша

иран

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, выборы, республиканская партия, демократическая партия, дзен, украина.ру дзен, израиль, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине