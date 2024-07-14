https://ukraina.ru/20240714/1056231130.html

Ростислав Ищенко: Пока у нас надеются на победу здравого смысла в Европе, там ждут трофеев из России

Ростислав Ищенко: Пока у нас надеются на победу здравого смысла в Европе, там ждут трофеев из России - 14.07.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Пока у нас надеются на победу здравого смысла в Европе, там ждут трофеев из России

Если раньше мы могли говорить и говорили о том, что в Европе существует раскол элит, и что правящие элиты заинтересованы в войне с Россией, а европейские экономики, представители реального сектора не заинтересованы в ней, то сейчас эта заинтересованность все больше и больше охватывает все слои европейцев

2024-07-14T11:04

2024-07-14T11:04

2024-07-14T11:19

интервью

россия

европа

китай

дональд трамп

виктор орбан

владимир зеленский

нато

украина.ру

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, как вы оцениваете остроту противостояния России и блока НАТО на сегодняшний день?- Нынешнее противостояние с Западом по своему уровню значительно более серьезно, чем те, из-за которых раньше начинались войны. Но сдерживающим фактором служит ядерное оружие. Слава Богу, пока что власть не в руках простого народа, который любит размахивать ядерной дубиной и орать, давайте бомбанем в Варшаву, Лондон, Вашингтон, они нам все равно не ответят.Умные люди понимают, до сих пор пока что понимают, что это такое, и поэтому сверхдержавы пока что в прямой конфликт друг с другом не вступают, хотя очень близки к этому. Украина близка к катастрофе, хоть у нас опять-таки многие говорят, подумаешь, что мы наступаем по километру в неделю или даже в день, сколько еще наступать будем?Дело в том, что на войне фронт может стоять на одном месте 10 лет, потом одна сторона ломается и на этом все заканчивается моментально, в считанные недели, иногда даже в дни. Поэтому Украина сейчас близка к катастрофе, но даже если эта катастрофа произойдет, противостояние с Западом никуда не денется.Саммит НАТО с моей точки зрения, как раз важен не тем, что там пообещали Зеленскому или не пообещали Украине, а тем, что НАТО объявило азиатско-тихоокеанский регион зоной своей ответственности.Это демонстрация того, что Запад не собирается сдаваться и планирует и дальше воевать Россией, с Китаем, будет всячески блокировать и препятствовать возможности построения новой российско-китайской системы.Несмотря на все разговоры о том, что в Европе побеждает здравый смысл и так далее, европейские страны сейчас по большей степени проявляют агрессивность по отношению к России и к Китаю, но в первую очередь, к России, чем это было год-два назад.Потому что тогда они еще только начинали, у них еще был расчет на то, что Россия быстро сломается под экономическими санкциями, и они в качестве победителей будут жить как раньше. Сейчас они практически уничтожили собственную экономику за счет разрушения европейско-российской торговли. Некоторые предприятия еще шевелятся, у Европы еще достаточно высокие показатели ВВП, но это отложенная гибель, то есть как человек больной раком, он еще ходит, улыбается, жмет руки, иногда даже не знает, что он болен, но смерть уже стоит у него за плечами.И европейцы это понимают, они понимают, что они не могут теперь восстановить свою экономику без уничтожения России, то есть без трофеев на российском направлении, что они не смогут вернуться в состояние той Европы, которая была до 22-го года.Поэтому их действия, их поддержка Соединенных Штатов сейчас из вынужденной становится осознанной инициативной. Именно поэтому саммит НАТО был посвящен тому, как Европа будет активно, убежденно и радостно взаимодействовать с Соединенными Штатами. Они вышли уже практически на уровень 2% от ВВП финансирования обороны. То есть у 23 стран из 32, это 2 и более процента ВВП уходит на финансирование обороны. Это не то, что было совсем недавно, когда Трамп говорил, что всего две европейских страны тратят 2%, остальные тратят меньше, все расходы лежат на Соединенных Штатах.Европа включается в войну сознательно, уже не из-под палки, а понимая, что это ее личный интерес и уже не только интерес правящих элит. Если раньше мы могли говорить и говорили о том, что в Европе существует раскол элит, и что правящие элиты заинтересованы в войне с Россией, а европейские экономики, представители реального сектора не заинтересованы в ней, то сейчас эта заинтересованность все больше и больше охватывает все слои европейцев.Украина сейчас воюет неизвестно за что, но уже не воевать не может, потому что в нее в эту войну вложено слишком многое. Вот точно так же теперь европейцы, может быть, и не хотят конфронтации с Россией на личном уровне. Но на уровне интересов своей системы они становятся заложниками своей предыдущей политики. Европа пытается выскочить с новыми инициативами развития противостояния с Россией.- Какой результат принесла миротворческая поездка премьера Венгрии Орбана?- Орбан совершал челночный дипломатический рейд совершенно в стиле американских госсекретарей. И есть все основания считать, что совершал этот рейд по согласованию и по просьбе Дональда Трампа, который является кандидатом в президенты Соединенных Штатов, который заявлял, что он знает, как примирить Россию и Украину и сделает это еще до своего президентства.Трампу необходимо понимать, что он может положить на стол для того, чтобы его сразу не послали. А это очень сложно, потому что Трампу надо защитить интересы Соединенных Штатов. Интересы Соединенных Штатов с российскими никак не монтируются. Не в том виде, в каком их понимает Байден, не в том виде, в каком их понимает Трамп. Трампу надо не совсем сдать Украину. Значит, надо каким-то образом попытаться защитить интересы Зеленского. Трампу надо что-то предложить Путину, чтобы он вообще согласился разговаривать хотя бы. И для этого надо для начала понять позиции этих государств, всех. В общем, Орбан поехал в Киев, сказал Зеленскому, давайте прекратим огонь и начнем переговоры.Зеленский сказал, что ему это предложение не нравится, но потом беседовал с Орбаном достаточно долго. То есть он объяснял украинскую позицию, что Украина может, что не может, чего хочет, чего не хочет, чем может поступиться, чем поступиться не может.Потом Орбан также беседовал с Путиным Думаю, что отсюда он вывез значительно меньше конкретной информации, за исключением того, что России необходимы гарантии безопасности. А какие гарантии безопасности, американцам сказали еще в 2021 году. Убирайте инфраструктуру НАТО в границы 97-го года с нейтрализацией Украины.Восточная Европа должна быть демилитаризованной зоной на российских границах. Это позиция России, которую Соединенные Штаты всегда отвергали и будут отвергать. Вот с этим Орбан и поехал к Трампу.Да, он еще заехал по пути в Китай, кстати. И там выслушал позицию Си Цзиньпина, потому что США разворачивают, как я уже сказал, системную конфронтацию. Весь западный блок против России и Китая, не так как было раньше: Соединенные Штаты с Японией, Австралией, Новой Зеландией, Кореей, Филиппинами, Тайванем против Китая в Тихом океане, США с НАТО против России в Европе. Нет. Теперь весь коллективный Запад сражается на всех театрах военных действий.То есть мы можем ожидать ухудшения отношений со странами азиатского региона, с Японией, с Южной Кореей. Китай может ожидать ухудшения отношений с Европой. Потому что США и их союзники консолидируют силы и пытаются выйти уже не на противостояние государств, а противостояние системы с системой. По аналогии с Второй мировой войной. Вояж Орбана, он какую-то пользу приносит в том числе и нам. Потому что мы тоже можем получить информацию из первых рук о каких-то действиях, мыслях наших оппонентов. Но Венгрия не может быть посредником в переговорах России и Соединенных Штатов.- А кто мог бы стать посредником в переговорах России и США?- Премьер-министр Индии, заявил, что Индия готова к любому содействию в восстановлении мира. Понимаете, для того, чтобы быть посредником, надо быть достаточно важным партнёром и для одной и для другой страны. Китай уже задействован в большой игре на нашей стороне, потенциально Индия могла бы выполнять посредническую функцию на каком-то этапе, в крайней мере на этапе сведения партнёров за одним столом. Но тоже весьма ограничено, потому что зависимость экономическая Индии от Соединенных Штатов и даже от России больше, чем зависимость американцев и России от индийского рынка.Посредник должен действовать не только убеждением, но в некоторых случаях и принуждением. У него должны быть возможности настоять на своем видении проблемы. В контактах Соединенных Штатов с Россией такого полномасштабного посредника быть не может. Таким мог бы оказаться Китай. Он важный партнёр и для одной и для другой стороны. Китайская карта, брошенная на одну из чаш весов, перевешивает. Сейчас, когда Китай с нами, мы явно перевешиваем Запад. Если бы Китай был бы на стороне Запада сейчас, нам было бы ой, как тяжело. Мы бы сейчас разрывались между Дальним Востоком и Европой и не знали бы, что нам делать.В экономическом плане, кстати, тоже, потому что для нас бы закрылись бы те рынки на юго-Востоке, которыми мы сейчас компенсируем закрытие западных рынков. Это был бы сильнейший удар. Поэтому Китай потенциально мог бы быть посредником, но Китай уже завязан на нашей стороне. Теоретически посредником мог бы быть Европейский Союз, потому что он важен, как рынок был и для нас, и для Китая, и для Соединенных Штатов. Но он завязан на американской стороне уже.Теоретически еще, если бы БРИКС была бы более-менее концентрированной организацией, а не просто клубом по интересу, то ведущие государства БРИКС тоже могли бы в рамках организации оказаться посредником, потому что их совокупный вес очень большой. Но опять-таки у них нету механизма для того, чтобы выступить коллективным посредником. А в индивидуальном плане они могут быть таким челноком на посылках, как Орбан. Это именно миссия добрых услуг, а не миссия посредничества.- Зеленский недавно сообщил о том, что на территории Польши будут формировать добровольческий легион, в который войдут те украинцы, которые находятся сейчас в Европе. Как вы оцениваете эффективность этого соединения?- Знаете, с точки зрения пропаганды, наверное, будет достаточно эффективным. То есть Украина сможет сказать, что вот там братья по разуму формируют украинские части, помогают, будут оказывать в Украине дополнительную помощь. Для тех, кто там сейчас сидит в окопах с украинской стороны и не знает, что делать, информация на какое-то время поднимет дух.С точки зрения практической особой пользы не будет, потому что понятно, что добровольцев будет не так много. Легион — это воинская часть неопределенной численности. Там может быть и 5, и 50, и 500, и 5 тысяч человек. Все это будет легионом. Поэтому покажут вам 100 добровольцев. Скажут, вот это формирующийся украинский легион в Польше. Или польско-украинский легион, или как там они его обзовут. Потом будут искать способ пополнять его не совсем добровольно, но и не совсем насильственно.То есть, я не думаю, что в Польше на улицах будут ловить украинцев, но думаю, что польские власти будут отдельным украинцам настойчиво предлагать за всякие льготы, плюшки или под угрозой каких-то репрессий, записаться в этот легион. По принципу, совершили уголовное преступление, можно на 15 лет сесть в тюрьму, а можно записаться в легион.Я не думаю, что это часть даже при таком вот квазидобровольном пополнении окажет какое-то серьезное влияние на ход боевых действий. Вряд ли они смогут создать многочисленное формирование, которое там прямо рвалось бы воевать на Российском фронте. Потому что все, кто убежал с Украины в Польшу, убегали не для того, чтобы воевать.Они заняты в польской экономике. Польша от этого выигрывает. Польша на этом зарабатывает еще неплохие деньги. И главное, что конкретные люди получают от их труда. Соответственно, если их начать как-то каким-то образом принуждать массово, то тут же в польском обществе начнутся крики, почему моего холопа забирают, заберите кого-нибудь другого. Потом у них нет правого механизма для того, чтобы всех этих людей ловить и отправлять на службу.Они могут депортировать только за конкретные правонарушения. Поэтому в ЕС уже полтора года бьется над тем, чтобы каким-то образом вернуть миллионы украинских мужчин. Так что я бы это рассматривал как очередной пропагандистский ход. Еще одна отмывочная для разного рода наемников. Туда потом под видом украинцев из Польши можно присылать и каких-нибудь колумбийцев, и разных прочих негров со всего мира.О том, как НАТО создает сухопутные армии против России Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша

https://ukraina.ru/20240710/1056164664.html

https://ukraina.ru/20240712/1056220634.html

https://ukraina.ru/20240711/1056191572.html

https://ukraina.ru/20240711/1056182247.html

россия

европа

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, европа, китай, дональд трамп, виктор орбан, владимир зеленский, нато, украина.ру, миа "россия сегодня"