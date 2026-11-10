Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме
05:40 10.11.2026 (обновлено: 05:41 10.11.2026)
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПереговоры представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом для прессы режиме. Об этом утром 10 ноября пишет РИА Новости
О предполагаемом формате встречи агентству рассказал источник, знакомый с ходом подготовки переговоров.
"Прессу не допустят", — уточнил он.
Трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Несмотря на трёхсторонний формат переговоров, представители Британии, Франции и Германии также планируют присутствовать в Абу-Даби. Однако любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.
Ранее назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине.
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