https://ukraina.ru/20261110/pressy-ne-budet-trkhstoronnie-peregovory-v-abu-dabi-proydut-v-zakrytom-rezhime-1084383423.html

Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме

Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме - 10.11.2026 Украина.ру

Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме

Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом для прессы режиме. Об этом утром 10 ноября пишет РИА Новости

2026-11-10T05:40

2026-11-10T05:40

2026-11-10T05:41

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переговоры по украине 2026

оаэ

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О предполагаемом формате встречи агентству рассказал источник, знакомый с ходом подготовки переговоров."Прессу не допустят", — уточнил он.Трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Несмотря на трёхсторонний формат переговоров, представители Британии, Франции и Германии также планируют присутствовать в Абу-Даби. Однако любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.Ранее назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине.Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261110/ukraina-bolshe-ne-nuzhna-trampu-lukyanov--o-sudbe-kieva-posle-vyborov-v-ssha-1084367397.html

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украина.ру, новости, россия, владимир мединский, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, переговоры по украине 2026, оаэ, война на украине, мир без границ, британия, великобритания, франция, германия, европа