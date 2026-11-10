Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме - 10.11.2026 Украина.ру
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Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме
Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме - 10.11.2026 Украина.ру
Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме
Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом для прессы режиме. Об этом утром 10 ноября пишет РИА Новости
2026-11-10T05:40
2026-11-10T05:41
украина.ру
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владимир мединский
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
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О предполагаемом формате встречи агентству рассказал источник, знакомый с ходом подготовки переговоров."Прессу не допустят", — уточнил он.Трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Несмотря на трёхсторонний формат переговоров, представители Британии, Франции и Германии также планируют присутствовать в Абу-Даби. Однако любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.Ранее назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине.Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, владимир мединский, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, переговоры по украине 2026, оаэ, война на украине, мир без границ, британия, великобритания, франция, германия, европа
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Мединский, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина, Переговоры по Украине 2026, ОАЭ, война на Украине, Мир без границ, Британия, Великобритания, Франция, Германия, Европа

Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме

05:40 10.11.2026 (обновлено: 05:41 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПереговоры представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Переговоры представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом для прессы режиме. Об этом утром 10 ноября пишет РИА Новости
О предполагаемом формате встречи агентству рассказал источник, знакомый с ходом подготовки переговоров.
"Прессу не допустят", — уточнил он.
Трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Несмотря на трёхсторонний формат переговоров, представители Британии, Франции и Германии также планируют присутствовать в Абу-Даби. Однако любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.
Ранее назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине.
Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".
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