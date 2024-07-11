https://ukraina.ru/20240711/1056170648.html

Американские правозащитники: Россия хочет мира, но США провоцируют ядерную войну

Американские правозащитники: Россия хочет мира, но США провоцируют ядерную войну - 11.07.2024 Украина.ру

Американские правозащитники: Россия хочет мира, но США провоцируют ядерную войну

Известные американские правозащитники и антиимпериалистические активисты Дэниел Ковалик и Кристофер Хелали в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру после поездки в новые регионы выступили за мир и права русскоязычного населения на Украине

2024-07-11T05:09

2024-07-11T05:09

2024-07-11T08:31

россия

сша

украина

джон кеннеди

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оливер стоун

оон

нато

"азов"

мир

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Дэниел Ковалик — американский юрист и правозащитник, доктор юридических наук, преподает международные права человека в Питтсбургском университете. До 2019 года был юрисконсультом профсоюза сталелитейщиков — United Steelworkers, AFL-CIO (USW), работал над делами по искам колумбийских рабочих против Coca-Cola Company, Drummond и Occidental Petroleum. Ковалик неоднократно обвинял США во вмешательстве во внутренние дела Колумбии и утверждал, что действия Америки мешают мирному развитию этой страны. Также Ковалик обвинял колумбийские и американские власти в совершении массовых убийств в Колумбии в период между 2002 и 2009 годами. За работу по освещению убийств колумбийских профсоюзных деятелей в 2003 году Дэн Ковалик стал обладателем награды организации Project Censored. The Christian Science Monitor охарактеризовал Ковалика как "одного из самых выдающихся защитников колумбийских рабочих в Соединенных Штатах". В ходе венесуэльских протестов 2014 года Ковалик выступал в поддержку правительства Венесуэлы. Работал в изданиях Foreign Policy, Huffington Post и Counterpunch, является автором нескольких книг, в том числе книги "Заговор с целью свержения власти в Венесуэле. Как США организуют государственный переворот из-за нефти", которая включает предисловие Оливера Стоуна, а также книги "Заговор с целью сделать Россию козлом отпущения: как ЦРУ и "Глубинное государство" сговорились очернить Путина".— Дэниел, вопрос к Вам как к правозащитнику. Доступна ли в США широким массам населения информация о политических репрессиях на Украине?— Об этом известно очень мало. Пресса пытается представить правительство в Киеве и президента Зеленского, если его так можно называть, поскольку сроки его президентства вышли, как хороших парней, которые поддерживают демократию. Пресса пытается преуменьшить значение политических заключенных, давления на оппозиционные силы, преследования православной церкви, храмы и монастыри которой в некоторых случаях подвергались физическим атакам со стороны правительства Украины. Большинство американцев должны были бы быть потрясены этими вещами, но они ничего о них не знают.— Но все же Вы пытаетесь донести эту информацию. Расскажите о Вашей речи в ООН.— Да, я выступал в Совете безопасности ООН. И я говорил о двух главных вещах. Прежде всего, об опасности ядерной войны, о том, что мы движемся к точке, где угроза ядерной войны между США и Россией становится более сильной, чем когда бы то ни было в человеческой истории. И я говорил о том факте, что Джо Байден позволил Украине использовать западное оружие для атак вглубь России, что Украина уже била по радарам в глубине России, мне кажется, на расстоянии 1100 км внутри России, а эти радары никак не влияют на оборону Украины. Их разрабатывали в советские времена, чтобы засекать входящие межконтинентальные баллистические ракеты из Соединенных Штатов. Они были сконструированы Россией для отражения возможного первого удара США по России. И, как я сказал в ООН, посмотрите, это Карибский кризис наоборот. Вы же знаете, что в 1962 году, когда Советский Союз разместил ракеты на Кубе, Джон Ф. Кеннеди сказал, что будет рассматривать любой удар этими ракетами по любой стране на американском континенте как прямое нападение Советского Союза на Соединенные Штаты, и что США нанесут ответный удар по Советскому Союзу. Нынешняя ситуация выглядит в точности наоборот. США используют Украину, отправляя ей оружие для совершения ударов по России, США атакуют Россию с помощью Украины. Согласно доводам Джона Кеннеди, Россия должна смотреть на это как на прямое нападение Соединенных Штатов на Россию. И согласно доводам Джона Кеннеди, Россия должна теперь ударить по Соединенным Штатам в ответ. Конечно, Россия до сих пор этого не сделала, и я предполагаю, что не собирается, если в этом не будет необходимости.Это показывает несколько вещей.Во-первых, насколько руководство России гораздо более сдержано и рационально, чем считают в США, которые провоцируют Россию, подталкивают ее к нападению на Соединенные Штаты. Тот же удар по гражданским на крымском пляже с использованием американских вооружений. Можете ли вы представить, если бы Куба воспользовалась помощью России для удара по пляжу в Майами? Это было бы то же самое, не правда ли? Таким образом, США пытаются спровоцировать Россию, создавая тем самым опасную для всего человечества ситуацию.Во-вторых, вскоре после того, как Запад отпраздновал день "Д" — высадку в Нормандии во время Второй мировой войны — Байден объявил, что США могут впервые за многие годы вооружить батальон "Азов"* на Украине. И я сказал, что это безумие. Мы только что отпраздновали главное для Запада событие в победе над нацистами во Второй мировой войне, а затем, вскоре после этого, Байден говорит: "О, США могут пойти дальше и вооружить нацистов на Украине". Я спросил у Совета Безопасности ООН, как это можно допустить? Как Совет Безопасности может позволить США вооружать нацистов в 21-м веке? В 2015 году американские конгрессмены заявили, что батальон "Азов"* — это нацистский батальон. Что изменилось сейчас?Сначала руководство США говорило, что "Азов"* — нацисты, потом — что на самом деле они не нацисты, теперь, похоже, говорят: да, они нацисты, но они хорошие нацисты, что, знаете ли, очевидно, является противоречием в показаниях. Вот к чему мы пришли.— Но так ведь не было всегда.— Как сказать? Запад, особенно Соединенные Штаты и Великобритания, а также Германия, или, по крайней мере, то, что было Западной Германией, всегда были дружны с нацистами. Сразу после Второй мировой войны США привезли к себе нацистских ученых, чтобы помочь в создании американской ракетной программы, в создании американской разведывательной программы, что было известно, как операция "Скрепка". Одним из первых командующих НАТО был бывший немецкий нацист. Даже штаб-квартира НАТО, если вы когда-нибудь видели ее с высоты птичьего полета, имеет форму СС. Как эмблема СС нацистской Германии. Так что эта связь с фашизмом и нацизмом существовала всегда. Опять же, большинство людей на Западе и даже во всем мире на самом деле не понимают этого. Но именно поэтому многие россияне правильно расценивают происходящее на Украине как операцию "Барбаросса 2.0". Это война коллективного Запада против России. И конечно, жители Донбасса тоже так считают. За последние два года я побывал в Донбассе уже три раза. И один раз я был в Херсоне. За последние два года я четыре раза побывал в новых регионах. И я познакомился там с людьми, которые понимают это. И они определенно рассматривают нападение Украины на Донбасс и на материковую часть России как нападение коллективного Запада на Россию. И, честно говоря, западные лидеры больше этого даже не скрывают. Многие западные лидеры заявляют, что хотят разделить Россию на более мелкие страны, они хотят уничтожить Россию как единую федерацию. Они больше даже не притворяются, что это не является их целью. Я же не считаю Россию врагом. Я считаю Россию историческим другом Соединенных Штатов, которая помогла нам в войне за независимость, помогла юнионистам в Гражданской войне больше, чем Запад помог России в победе над нацизмом. Советский Союз действительно победил нацизм и потерял при этом 27 миллионов человек. И теперь, конечно, Запад пытается переписать историю, отрицая этот факт, преуменьшая его значение.Вот в каком положении мы находимся. И мы надеемся, что сможем сыграть определенную роль в предотвращении следующей большой войны, Третьей мировой войны. Это главная борьба, в которой, я думаю, сейчас должны участвовать все люди, у которых осталась совесть.— Недавно Вы побывали в Луганске. Расскажите о поездке подробнее.— Прежде всего мы поставили перед собой задачу поговорить с людьми и посмотреть на то, что происходит, чтобы вернуться в США и рассказать людям правду. Первое, что мы увидели, была совершенно новая дорога, которую Россия строит через Луганск. Что я заметил во время своих поездок в новые регионы России, так это то, что правительство в Киеве пренебрегало этими территориями в течение многих лет, Крымом в том числе. Они не уделяли особого внимания инфраструктуре. Например, в Херсонской области мы часами ехали по дорогам, которые были покрыты грязью. Это была просто грязь, никакого асфальта. Сейчас Россия ведет в этих местах кое-какие строительные работы: укладывает дороги, восстанавливает здания, которые были обстреляны Украиной, но также и строит новые здания. Мы посетили мемориалы детям, которые были убиты в Луганске Украиной. Мы посетили место, которое называется "Незаживающая рана Донбасса". Это гигантский мемориал, массовое захоронение людей, погибших в Луганске с 2014 года. Мы познакомились там с человеком, его зовут Сергей, который с 2014 года помог эксгумировать в Луганске более тысячи тел жертв Украины. Мы пообщались с молодой журналисткой Фаиной Савенковой. Ей 15 лет. Она работает журналисткой с 11 лет, пишет репортажи о войне в Луганске. С 12 лет она находится в списке сайта "Миротворец"*. Она помнит блокаду Донбасса со стороны Украины, когда у людей не было ни воды, ни электричества, когда люди жили в подвалах, чтобы избежать обстрелов. Мы поговорили о страданиях людей на Донбассе и о том, как многие из них из-за этого приветствовали специальную военную операцию. Они рассматривали Россию как страну, способную защитить их от правительства в Киеве. И, честно говоря, многие люди давно хотели, чтобы Россия вступила в войну.Самое же невероятное, что мы увидели в Луганске, это то, что в нем не ощущается состояние войны. Я имею в виду, что там все по-настоящему нормально. По вечерам мы ходили в рестораны, там даже была определенная ночная жизнь. Это непохоже на оккупированную территорию. Нам говорили, что это районы, оккупированные Россией. На самом деле такого ощущения не было. Мы особо не видели российских войск. На дорогах между городами, которые мы объезжали, может быть, было два или три контрольно-пропускных пункта. Но в городе военных было немного, и уж точно ни одного контрольно-пропускного пункта мы не видели. Опять же, на улицах не было войск, которые вводили бы какие-то комендантские часы или меры безопасности. Все казалось нормальным. Я думаю, именно это я хотел бы донести до людей. Казалось, что люди по большей части довольны ситуацией, в которой они оказались прямо сейчас. И я думаю, что люди на Западе будут очень удивлены, услышав это. Вероятно, они даже не поверят нам, когда мы это скажем. Но именно это мы видели.Кристофер Хелали — секретарь международного отдела Коммунистической партии США, кандидат философских наук и стипендиат правительства Китая по китайско-американским культурным коммуникациям в Университете Тунцзи. Баллотировался в Сенат США от штата Вермонт, выдвигал свою кандидатуру на парламентских выборах в США 2022 года.Хелали призывал к национализации основных отраслей промышленности и созданию бесплатного здравоохранения и образования от дошкольного до высшего, а также упразднению тюремно–промышленного комплекса, ФБР, ЦРУ, АНБ, НАТО, закрытию всех иностранных военных баз США, прекращению всех экономических санкций и выплате репараций колонизованным нациям в пределах Соединенных Штатов.Хелали с симпатией относится к Китаю и России, сотрудничает с американским оппозиционным изданием CGTN.— Кристофер, Вы также побывали в Луганске. Что скажете?— Причиной, по которой мы туда отправились, конечно же, была, как справедливо отметил Дэн, миссия по установлению фактов. Мы встретились с Анной Сорокой, уполномоченным по правам человека в ЛНР. В ее офисе мы увидели множество документов и свидетельств преступлений, совершенных киевскими фашистами. И действительно, было очень душераздирающе, очень тяжело смотреть на некоторые из этих историй, на эти изображения. Нам дали книги, доказательства. Мы даже видели несколько захваченных книг, с помощью которых в сознание детей украинские власти индоктринировали военную тактику, насилие, нормализовали террористические операции. И это было сделано киевскими силами против невинных детей на оккупированной Киевом территории ЛНР, которая затем была освобождена.Как отметил Дэн, мы не видели в Луганске проукраинских настроений. Интересный факт, люди говорили, что даже ощущают себя украинцами, преданы своему народу и раньше были патриотами Украины, но режим полностью отказывал им во всем. А Россия тянула так долго, потому что хотела, чтобы завершился какой-то внутренний процесс. Они надеялись на какое-то мирное урегулирование. Но в какой-то момент все согласились, что мирного урегулирования с Киевом быть не может. Все это мы слышали везде.Мы встретились с бывшим министром иностранных дел Луганской Народной Республики Владиславом Дейнего, который был вовлечен в Минские соглашения. Он рассказал, как киевский режим на каждом шагу создавал препятствия в выполнении соглашений, которые были согласованы Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой и Нормандской четверкой: Россия, Украина, Германия, Франция. Украинское правительство установило препятствия на всех уровнях. Было ли это их собственным решением или оно исходило откуда-то еще, я думаю, что в этом плане ничего не изменилось. Мы расследуем, какое участие во всем этом принимали американцы, какое участие во всем этом принимали другие страны НАТО. И мы считаем, что, конечно, такое вмешательство было. Как и в случае с мирным соглашением, которое могло быть заключено в 2022 году, британцы были вовлечены в его срыв. Поэтому я думаю, что наш опыт в Луганске подтверждает то, что мы узнали раньше, но теперь у нас есть еще больше доказательств, чтобы рассказать людям не только о совершенных преступлениях, но и о различных препятствиях на пути к миру, которые по-прежнему исходят из Киева, но не из Москвы и не из Луганска и Донецка. Россия хочет мира, хочет стабилизации ситуации, но другая сторона просто отказывается от этого. Я думаю, что это самое важное, что мы вынесли из поездки, и учтем на пресс-конференции в ООН.— На какую реакцию вы надеетесь?— Всегда на всех пресс-конференциях нас ожидает враждебная реакция, потому что большинство медиа на Западе — это мейнстримные медиа, которые гнут определенную линию, имеют определенную позицию по этой ситуации, которая, конечно, не наша позиция. Например, такие медиа, как "Нью-Йорк-Таймс", "Вашингтон Пост", "Ажанс Франс-пресс" или BBC, отстаивают позицию, что Украина является демократическим государством, что Украина — член так называемого европейского сообщества, и что она находится под атакой авторитарной, тоталитарной власти Москвы, которая пытается навязать свою волю не только Киеву, но и всем людям, включая жителей так называемых оккупированных Донецка, Луганска, Крыма, а теперь и Запорожья с Херсоном. Конечно, для нас это неправда, но мы ожидаем сильное отторжение. Они уже называли нас пропагандистами, марионетками Кремля. Но наша главная задача — говорить правду, говорить с медиа, где бы они не находились и продолжать попытки донести то, что мы видели и то, что мы испытали людям в Америке и людям во всем мире. И мы считаем очень важным использовать ООН, которая должна быть инструментом для мира, для сотрудничества, для стабильности — чего-то, что находится вне опыта Второй мировой войны, чего-то, что выходит за рамки 60 млн человек, убитых в той войне.— Нас всегда будут за это обвинять, — добавляет Дэниел Ковалик. — Но знаете, если живешь по- совести, то имеешь дело с последствиями. Это квинтэссенция морали, которую выразил Джон Кеннеди. Будучи откровенными с вашими читателями, я хочу сказать, что мы не марионетки Кремля. По факту, когда я прилетаю в аэропорт Шереметьево, я прохожу таможню 5 часов, до 2-х утра. Я не ВИП, с точки зрения России я никто, и я, и мы все, приезжаем сюда точно так же, как любой обычный человек. А когда мы отправились на Донбасс, мы не получили помощи от российского правительства, мы даже не получили помощи от русских, нам помогали украинцы, украинские эмигранты или люди, которые живут на Донбассе. Вот, кто нас там встречал. Так что, мы далеки от того, чтобы быть российскими куклами или чем-то вроде того. *Запрещенная в РФ организация О том, как Североатлантический альянс стал самой опасной в мире милитаристской организацией — в материале "Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя"

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