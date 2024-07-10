Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя - 10.07.2024 Украина.ру
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Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя
Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя - 10.07.2024 Украина.ру
Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя
С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО, приуроченный к её 75-летию. Что же представляет из себя Североатлантический альянс сегодня
2024-07-10T06:16
2024-07-10T06:16
эксклюзив
нато
россия
ссср
украина
спецоперация
югославия
ливия
афганистан
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Зародился крупнейший военно-политический блок современности здесь же, в американской столице, 4 апреля 1949 года, когда министры иностранных дел 12 государств Северной Америки и Европы (США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия) подписали Североатлантический договор, а его цель очень конкретно описал первый генеральный секретарь британский генерал Исмэй Гастингс: "Держать Советский Союз вне, американцев — внутри, а немцев — в подчинённом положении".Соединённые Штаты и их союзники стремились сдержать усиливающееся влияние СССР, одержавшего победу во Второй мировой войне, на международные процессы. Однако уже почти 35 лет как Советский союз прекратил своё существование, нет и Организации Варшавского договора, а НАТО продолжает функционировать. Казалось бы, объект сдерживания исчез и Североатлантический альянс утратил смысл существования, но нет же, наоборот, самые масштабные волны расширения произошли уже после распада СССР: если в период холодной войны к НАТО присоединилось 4 страны, то с 1999 по 2009 годы – 12 и ещё 4 с 2017 по 2024-й. На сегодняшний день альянс состоит из 32 членов и ещё 5 государств участвуют в программах НАТО по расширению партнёрства.Также уже после распада Советского союза альянс начал проводить военные операции за своими географическими пределами. В 1999 году под предлогом предотвращения геноцида албанского населения Косова, причём без мандата Совета Безопасности ООН, самолёты НАТО совершили бомбардировку Югославии, в результате чего погибли более 2500 человек, свыше 12 000 мирных жителей получили ранения, в ходе операции Allied Force ("Союзная сила") силы альянса сбросили на территорию федеративной республики 15 тонн обеднённого урана, что привело в долгосрочной перспективе к загрязнению почвы и всплеску онкологических заболеваний. Наряду с югославской к числу крупнейших военных операций НАТО относится Unified Protector ("Союзный защитник") 2011 года в Ливии: правительственные силы не смогли ничего противопоставить военным альянса, в результате ракетно-бомбовых атак погибли 718 человек, 4 067 ранены, а падение ключевых городов и убийство Муаммара Каддафи привели к распаду процветающей страны на несколько частей. НАТО своими операциями развалили целый ряд государств: Югославию, Ливию, Афганистан, Ирак.Как сказал помощник президента РФ, бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, кровавую историю НАТО надо знать, чтобы понять сущность альянса как стабильного многолетнего источника опасности, кризисов и конфликтов.Таковой она была и останется. Западные политики на голубом глазу утверждают, что НАТО – это организация исключительно оборонительная и действует только в целях защиты. На самом же деле Североатлантический альянса как никто другой приближает третью мировую войну, в развязывании которой обвиняет Россию и под этим самими же придуманным предлогом увеличивает масштабы своей воинственной деятельности.За один только 2023 год государства-члены НАТО, общая численность вооружённых сил которых составляет около 4 млн человек, провели свыше 1000 национальных военных учений и 130 коалиционных.Бюджет альянса растёт уже 9-й год подряд. Состоит он из трёх частей: гражданского (оплата эксплуатационных и капитальных расходов, содержание персонала и т.п.), военного (подготовка подразделений, учения, военные операции и миссии) и бюджета Программы по инвестициям в обеспечение безопасности (расходы на объекты связи и информации противовоздушной обороны, военные штабы, критически важные аэродромы, топливные системы, морская инфраструктура). Несложно догадаться, на какую из них приходится самая большая сумма. Правильно, на военную - €2,03 млрд, для сравнения, на гражданскую компоненту заложено €438,1 млн, т.е. в 4,6 раза меньше.Расходы стран НАТО на оборону в 2023 году составили 50% от общемирового показателя. И это при том, что чуть больше половины членов (18 из 32) отчисляют на эти цели 2% ВВП, как требуют стандарты альянса.Украинский конфликт стал звёздным часом НАТО: боевые действия России – лучшего оправдания существования альянса западным политикам ни придумать, а оказание помощи Киеву обеспечивает американские и европейские предприятия ВПК стабильными заказами и рекордной прибылью. Вот поэтому, конечно, члены НАТО не стремятся к поиску способов мирного урегулирования ситуации на Украине, они прекрасно наживаются на войне и хотят, чтобы она длилась как можно дольше. При этом Североатлантический альянс, как бы он того ни отрицал, стал непосредственным участником украинского конфликта, не только поставляя вооружения ВСУ, но и привлекая своих специалистов к координации ударов по территории РФ, а это грозит прямым военным столкновением НАТО и России. Такого сценария развития событий в блоке не хотят и даже опасаются, поскольку осознают, что по целому ряду направлений не могут ничего противопоставить новым типам российского вооружения, поэтому предпочитают сражаться с ВС РФ руками украинских солдат.Впрочем, альянс давно объявил своей целью противодействие России. Так, в программе "НАТО - 2030: Единство в новой эре", представленной генеральным секретарём Йенсом Столтенбергом в декабре 2020 года, Россия причислена к главным угрозам альянса наряду с терроризмом, кибератаками, технологиями, подъёмом Китая и климатическими изменениями. Менее года спустя, в октябре 2021-года, НАТО утвердил глобальный план обороны в случае кризисов, в т.ч. крупномасштабного военного конфликта с РФ, предусматривающего возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона.Россия же, наоборот, выступила с инициативой урегулировать взаимоотношения мирным путём – за счёт предоставления друг другу гарантий безопасности, НАТО предлагалось отказаться от дальнейшего расширения на восток, военной деятельности в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также не размещать дополнительные силы и вооружение за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года. Альянс отказался. После чего России пришлось начать спецоперацию на Украине.А ещё раньше, в 2000-х, заняв президентский пост, Владимир Путин решил попробовать восстановить отношения с НАТО и спросил своего американского коллегу Билла Клинтона что он думает, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, возможно ли это."Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно", — рассказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Кто-то может сказать, что антироссийский курс НАТО связан с украинским кризисом, но нет – Организация североатлантического альянса была такой всегда.В апрельском номере 1949 года (когда был подписан Вашингтонский договор) журнала Fourth International вышла редакционная статья, гласившая: "Североатлантический пакт — это не просто ещё один военный союз. Координация вооружений и объединение военных штабов участвующих держав под централизованным командованием не могут быть достигнуты без регламентации всей экономической и политической жизни в соответствии с этим военным планом. По сути, политическая форма этой коалиции не может быть ничем иным, как всемирной военной диктатурой, получающей приказы от Brass Hats (военного руководства – ред.) в Вашингтоне. &lt;…&gt; Так же, как Миллер смог использовать положения Веймарской конституции, "самой демократической в мире", для создания своей нацистской диктатуры, так и американский империализм устанавливает свою машину войны в самых недрах "организации мира во всём мире". Генеральные штабы тщательно просчитали все непредвиденные обстоятельства и случайности – все, кроме одной. Это союз народов мира, которые превыше всего хотят мира".Вот и сейчас НАТО пытается противостоять народам мира, которые превыше всего хотят мира, - странам Глобального Юга, сохранившим тесные связи с Россией на фоне украинского конфликта.Чего ожидать от саммита в Вашингтоне, читайте в материале Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне
https://ukraina.ru/20240316/1053883767.html
https://ukraina.ru/20240708/1056129243.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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4.7
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, нато, россия, ссср, украина, спецоперация, югославия, ливия, афганистан
Эксклюзив, НАТО, Россия, СССР, Украина, Спецоперация, Югославия, Ливия, Афганистан

Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя

06:16 10.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО, приуроченный к её 75-летию. Что же представляет из себя Североатлантический альянс сегодня
Зародился крупнейший военно-политический блок современности здесь же, в американской столице, 4 апреля 1949 года, когда министры иностранных дел 12 государств Северной Америки и Европы (США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия) подписали Североатлантический договор, а его цель очень конкретно описал первый генеральный секретарь британский генерал Исмэй Гастингс: "Держать Советский Союз вне, американцев — внутри, а немцев — в подчинённом положении".
Соединённые Штаты и их союзники стремились сдержать усиливающееся влияние СССР, одержавшего победу во Второй мировой войне, на международные процессы. Однако уже почти 35 лет как Советский союз прекратил своё существование, нет и Организации Варшавского договора, а НАТО продолжает функционировать. Казалось бы, объект сдерживания исчез и Североатлантический альянс утратил смысл существования, но нет же, наоборот, самые масштабные волны расширения произошли уже после распада СССР: если в период холодной войны к НАТО присоединилось 4 страны, то с 1999 по 2009 годы – 12 и ещё 4 с 2017 по 2024-й. На сегодняшний день альянс состоит из 32 членов и ещё 5 государств участвуют в программах НАТО по расширению партнёрства.
Также уже после распада Советского союза альянс начал проводить военные операции за своими географическими пределами. В 1999 году под предлогом предотвращения геноцида албанского населения Косова, причём без мандата Совета Безопасности ООН, самолёты НАТО совершили бомбардировку Югославии, в результате чего погибли более 2500 человек, свыше 12 000 мирных жителей получили ранения, в ходе операции Allied Force ("Союзная сила") силы альянса сбросили на территорию федеративной республики 15 тонн обеднённого урана, что привело в долгосрочной перспективе к загрязнению почвы и всплеску онкологических заболеваний. Наряду с югославской к числу крупнейших военных операций НАТО относится Unified Protector ("Союзный защитник") 2011 года в Ливии: правительственные силы не смогли ничего противопоставить военным альянса, в результате ракетно-бомбовых атак погибли 718 человек, 4 067 ранены, а падение ключевых городов и убийство Муаммара Каддафи привели к распаду процветающей страны на несколько частей. НАТО своими операциями развалили целый ряд государств: Югославию, Ливию, Афганистан, Ирак.
- РИА Новости, 1920, 16.03.2024
16 марта, 09:18
"Самая кровавая": историк рассказал о войне в ЮгославииКогда идёт речь о войне в Югославии, имеются в виду четыре гражданских конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Боснийской войны, автор книг о русских добровольцах в Югославии и Донбассе Михаил Поликарпов
Как сказал помощник президента РФ, бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, кровавую историю НАТО надо знать, чтобы понять сущность альянса как стабильного многолетнего источника опасности, кризисов и конфликтов.
Таковой она была и останется. Западные политики на голубом глазу утверждают, что НАТО – это организация исключительно оборонительная и действует только в целях защиты. На самом же деле Североатлантический альянса как никто другой приближает третью мировую войну, в развязывании которой обвиняет Россию и под этим самими же придуманным предлогом увеличивает масштабы своей воинственной деятельности.
За один только 2023 год государства-члены НАТО, общая численность вооружённых сил которых составляет около 4 млн человек, провели свыше 1000 национальных военных учений и 130 коалиционных.
Бюджет альянса растёт уже 9-й год подряд. Состоит он из трёх частей: гражданского (оплата эксплуатационных и капитальных расходов, содержание персонала и т.п.), военного (подготовка подразделений, учения, военные операции и миссии) и бюджета Программы по инвестициям в обеспечение безопасности (расходы на объекты связи и информации противовоздушной обороны, военные штабы, критически важные аэродромы, топливные системы, морская инфраструктура). Несложно догадаться, на какую из них приходится самая большая сумма. Правильно, на военную - €2,03 млрд, для сравнения, на гражданскую компоненту заложено €438,1 млн, т.е. в 4,6 раза меньше.
Расходы стран НАТО на оборону в 2023 году составили 50% от общемирового показателя. И это при том, что чуть больше половины членов (18 из 32) отчисляют на эти цели 2% ВВП, как требуют стандарты альянса.
Украинский конфликт стал звёздным часом НАТО: боевые действия России – лучшего оправдания существования альянса западным политикам ни придумать, а оказание помощи Киеву обеспечивает американские и европейские предприятия ВПК стабильными заказами и рекордной прибылью. Вот поэтому, конечно, члены НАТО не стремятся к поиску способов мирного урегулирования ситуации на Украине, они прекрасно наживаются на войне и хотят, чтобы она длилась как можно дольше. При этом Североатлантический альянс, как бы он того ни отрицал, стал непосредственным участником украинского конфликта, не только поставляя вооружения ВСУ, но и привлекая своих специалистов к координации ударов по территории РФ, а это грозит прямым военным столкновением НАТО и России. Такого сценария развития событий в блоке не хотят и даже опасаются, поскольку осознают, что по целому ряду направлений не могут ничего противопоставить новым типам российского вооружения, поэтому предпочитают сражаться с ВС РФ руками украинских солдат.
- РИА Новости, 1920, 08.07.2024
8 июля, 17:09
Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войнуСаммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, посвященный 75-летию Альянса и потому уже названный "юбилейным", будет, тем не менее, решать, что ему делать с Украиной. Точнее – с войной в Украине, на стороне которой НАТО выступает.
Впрочем, альянс давно объявил своей целью противодействие России. Так, в программе "НАТО - 2030: Единство в новой эре", представленной генеральным секретарём Йенсом Столтенбергом в декабре 2020 года, Россия причислена к главным угрозам альянса наряду с терроризмом, кибератаками, технологиями, подъёмом Китая и климатическими изменениями. Менее года спустя, в октябре 2021-года, НАТО утвердил глобальный план обороны в случае кризисов, в т.ч. крупномасштабного военного конфликта с РФ, предусматривающего возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона.
Россия же, наоборот, выступила с инициативой урегулировать взаимоотношения мирным путём – за счёт предоставления друг другу гарантий безопасности, НАТО предлагалось отказаться от дальнейшего расширения на восток, военной деятельности в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также не размещать дополнительные силы и вооружение за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года. Альянс отказался. После чего России пришлось начать спецоперацию на Украине.
А ещё раньше, в 2000-х, заняв президентский пост, Владимир Путин решил попробовать восстановить отношения с НАТО и спросил своего американского коллегу Билла Клинтона что он думает, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, возможно ли это.
"Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно", — рассказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Кто-то может сказать, что антироссийский курс НАТО связан с украинским кризисом, но нет – Организация североатлантического альянса была такой всегда.
В апрельском номере 1949 года (когда был подписан Вашингтонский договор) журнала Fourth International вышла редакционная статья, гласившая: "Североатлантический пакт — это не просто ещё один военный союз. Координация вооружений и объединение военных штабов участвующих держав под централизованным командованием не могут быть достигнуты без регламентации всей экономической и политической жизни в соответствии с этим военным планом. По сути, политическая форма этой коалиции не может быть ничем иным, как всемирной военной диктатурой, получающей приказы от Brass Hats (военного руководства – ред.) в Вашингтоне. <…> Так же, как Миллер смог использовать положения Веймарской конституции, "самой демократической в мире", для создания своей нацистской диктатуры, так и американский империализм устанавливает свою машину войны в самых недрах "организации мира во всём мире". Генеральные штабы тщательно просчитали все непредвиденные обстоятельства и случайности – все, кроме одной. Это союз народов мира, которые превыше всего хотят мира".
Вот и сейчас НАТО пытается противостоять народам мира, которые превыше всего хотят мира, - странам Глобального Юга, сохранившим тесные связи с Россией на фоне украинского конфликта.
Чего ожидать от саммита в Вашингтоне, читайте в материале Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне
 
ЭксклюзивНАТОРоссияСССРУкраинаСпецоперацияЮгославияЛивияАфганистан
 
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Заголовок открываемого материала
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06:16Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя
06:03Воровство Кима, бегство Боголюбова, военные гастроли Вакарчука. Чем в эти дни занимается украинская элита
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05:30"Крушения обороны не будет": эксперт раскрыл, почему солдаты ненавидят Зеленского, но продолжают воевать
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05:00"Это для затыкания дыр": военный эксперт объяснил, что представляют из себя 14 резервных бригад ВСУ
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04:30"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев"
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