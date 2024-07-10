Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя
С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО, приуроченный к её 75-летию. Что же представляет из себя Североатлантический альянс сегодня
Зародился крупнейший военно-политический блок современности здесь же, в американской столице, 4 апреля 1949 года, когда министры иностранных дел 12 государств Северной Америки и Европы (США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия) подписали Североатлантический договор, а его цель очень конкретно описал первый генеральный секретарь британский генерал Исмэй Гастингс: "Держать Советский Союз вне, американцев — внутри, а немцев — в подчинённом положении".
Соединённые Штаты и их союзники стремились сдержать усиливающееся влияние СССР, одержавшего победу во Второй мировой войне, на международные процессы. Однако уже почти 35 лет как Советский союз прекратил своё существование, нет и Организации Варшавского договора, а НАТО продолжает функционировать. Казалось бы, объект сдерживания исчез и Североатлантический альянс утратил смысл существования, но нет же, наоборот, самые масштабные волны расширения произошли уже после распада СССР: если в период холодной войны к НАТО присоединилось 4 страны, то с 1999 по 2009 годы – 12 и ещё 4 с 2017 по 2024-й. На сегодняшний день альянс состоит из 32 членов и ещё 5 государств участвуют в программах НАТО по расширению партнёрства.
Также уже после распада Советского союза альянс начал проводить военные операции за своими географическими пределами. В 1999 году под предлогом предотвращения геноцида албанского населения Косова, причём без мандата Совета Безопасности ООН, самолёты НАТО совершили бомбардировку Югославии, в результате чего погибли более 2500 человек, свыше 12 000 мирных жителей получили ранения, в ходе операции Allied Force ("Союзная сила") силы альянса сбросили на территорию федеративной республики 15 тонн обеднённого урана, что привело в долгосрочной перспективе к загрязнению почвы и всплеску онкологических заболеваний. Наряду с югославской к числу крупнейших военных операций НАТО относится Unified Protector ("Союзный защитник") 2011 года в Ливии: правительственные силы не смогли ничего противопоставить военным альянса, в результате ракетно-бомбовых атак погибли 718 человек, 4 067 ранены, а падение ключевых городов и убийство Муаммара Каддафи привели к распаду процветающей страны на несколько частей. НАТО своими операциями развалили целый ряд государств: Югославию, Ливию, Афганистан, Ирак.
16 марта, 09:18"Самая кровавая": историк рассказал о войне в ЮгославииКогда идёт речь о войне в Югославии, имеются в виду четыре гражданских конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Боснийской войны, автор книг о русских добровольцах в Югославии и Донбассе Михаил Поликарпов
Как сказал помощник президента РФ, бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, кровавую историю НАТО надо знать, чтобы понять сущность альянса как стабильного многолетнего источника опасности, кризисов и конфликтов.
Таковой она была и останется. Западные политики на голубом глазу утверждают, что НАТО – это организация исключительно оборонительная и действует только в целях защиты. На самом же деле Североатлантический альянса как никто другой приближает третью мировую войну, в развязывании которой обвиняет Россию и под этим самими же придуманным предлогом увеличивает масштабы своей воинственной деятельности.
За один только 2023 год государства-члены НАТО, общая численность вооружённых сил которых составляет около 4 млн человек, провели свыше 1000 национальных военных учений и 130 коалиционных.
Бюджет альянса растёт уже 9-й год подряд. Состоит он из трёх частей: гражданского (оплата эксплуатационных и капитальных расходов, содержание персонала и т.п.), военного (подготовка подразделений, учения, военные операции и миссии) и бюджета Программы по инвестициям в обеспечение безопасности (расходы на объекты связи и информации противовоздушной обороны, военные штабы, критически важные аэродромы, топливные системы, морская инфраструктура). Несложно догадаться, на какую из них приходится самая большая сумма. Правильно, на военную - €2,03 млрд, для сравнения, на гражданскую компоненту заложено €438,1 млн, т.е. в 4,6 раза меньше.
Расходы стран НАТО на оборону в 2023 году составили 50% от общемирового показателя. И это при том, что чуть больше половины членов (18 из 32) отчисляют на эти цели 2% ВВП, как требуют стандарты альянса.
Украинский конфликт стал звёздным часом НАТО: боевые действия России – лучшего оправдания существования альянса западным политикам ни придумать, а оказание помощи Киеву обеспечивает американские и европейские предприятия ВПК стабильными заказами и рекордной прибылью. Вот поэтому, конечно, члены НАТО не стремятся к поиску способов мирного урегулирования ситуации на Украине, они прекрасно наживаются на войне и хотят, чтобы она длилась как можно дольше. При этом Североатлантический альянс, как бы он того ни отрицал, стал непосредственным участником украинского конфликта, не только поставляя вооружения ВСУ, но и привлекая своих специалистов к координации ударов по территории РФ, а это грозит прямым военным столкновением НАТО и России. Такого сценария развития событий в блоке не хотят и даже опасаются, поскольку осознают, что по целому ряду направлений не могут ничего противопоставить новым типам российского вооружения, поэтому предпочитают сражаться с ВС РФ руками украинских солдат.
8 июля, 17:09Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войнуСаммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, посвященный 75-летию Альянса и потому уже названный "юбилейным", будет, тем не менее, решать, что ему делать с Украиной. Точнее – с войной в Украине, на стороне которой НАТО выступает.
Впрочем, альянс давно объявил своей целью противодействие России. Так, в программе "НАТО - 2030: Единство в новой эре", представленной генеральным секретарём Йенсом Столтенбергом в декабре 2020 года, Россия причислена к главным угрозам альянса наряду с терроризмом, кибератаками, технологиями, подъёмом Китая и климатическими изменениями. Менее года спустя, в октябре 2021-года, НАТО утвердил глобальный план обороны в случае кризисов, в т.ч. крупномасштабного военного конфликта с РФ, предусматривающего возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона.
Россия же, наоборот, выступила с инициативой урегулировать взаимоотношения мирным путём – за счёт предоставления друг другу гарантий безопасности, НАТО предлагалось отказаться от дальнейшего расширения на восток, военной деятельности в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также не размещать дополнительные силы и вооружение за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года. Альянс отказался. После чего России пришлось начать спецоперацию на Украине.
А ещё раньше, в 2000-х, заняв президентский пост, Владимир Путин решил попробовать восстановить отношения с НАТО и спросил своего американского коллегу Билла Клинтона что он думает, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, возможно ли это.
"Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно", — рассказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Кто-то может сказать, что антироссийский курс НАТО связан с украинским кризисом, но нет – Организация североатлантического альянса была такой всегда.
В апрельском номере 1949 года (когда был подписан Вашингтонский договор) журнала Fourth International вышла редакционная статья, гласившая: "Североатлантический пакт — это не просто ещё один военный союз. Координация вооружений и объединение военных штабов участвующих держав под централизованным командованием не могут быть достигнуты без регламентации всей экономической и политической жизни в соответствии с этим военным планом. По сути, политическая форма этой коалиции не может быть ничем иным, как всемирной военной диктатурой, получающей приказы от Brass Hats (военного руководства – ред.) в Вашингтоне. <…> Так же, как Миллер смог использовать положения Веймарской конституции, "самой демократической в мире", для создания своей нацистской диктатуры, так и американский империализм устанавливает свою машину войны в самых недрах "организации мира во всём мире". Генеральные штабы тщательно просчитали все непредвиденные обстоятельства и случайности – все, кроме одной. Это союз народов мира, которые превыше всего хотят мира".
Вот и сейчас НАТО пытается противостоять народам мира, которые превыше всего хотят мира, - странам Глобального Юга, сохранившим тесные связи с Россией на фоне украинского конфликта.
Чего ожидать от саммита в Вашингтоне, читайте в материале Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне