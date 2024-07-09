https://ukraina.ru/20240709/1056136547.html

Эдуард Лозанский: Перед саммитом НАТО в США жарко, "лидер свободного мира" пошел ва-банк

Эдуард Лозанский: Перед саммитом НАТО в США жарко, "лидер свободного мира" пошел ва-банк - 09.07.2024 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Перед саммитом НАТО в США жарко, "лидер свободного мира" пошел ва-банк

Уйти или остаться — вот в чем главный вопрос Джо Байдена в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.

2024-07-09T04:25

2024-07-09T04:25

2024-07-09T04:27

интервью

сша

вашингтон

джо байден

дональд трамп

камала харрис

нато

демократическая партия

выборы

саммит

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Джо Байден 8 июля направил письмо демократам в Конгрессе США, в котором заявил, что не откажется от выдвижения своей кандидатуры от Демократической партии на пост президента страны. Письмо публикует The Washington Post.Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля в столице США Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса.— Эдуард Дмитриевич, президент США не желает выходить из гонки и, видимо, готовится встречать гостей на саммите НАТО?— Саммит НАТО, посвященный 75-летию его основания, многие главы стран – членов этого блока встречают не в самое лучшее для них время. В Европе смута, поражения на выборах, демонстрации на улицах. А у “лидера свободного мира” президента США Джо Байдена саммит проходит в то время, когда члены и спонсоры демократической партии требуют от него сойти с дистанции.Перед вашим звонком мне как раз пришло известие от моих коллег в США о письме Байдена, в котором содержится упрек законодателям-демократам, призывающим его отозвать свою кандидатуру. Президент требует закрыть этот вопрос и действовать сообща."Сегодня утром [8 июля] я отправил письмо своим коллегам-демократам на Капитолийском холме. В нем я поделился своими мыслями об этом моменте нашей предвыборной кампании. Пришло время объединиться, двигаться вперед как единая партия и победить Дональда Трампа", — написал Байден. Байден обозначил в своем послании, что он "отказывается" уходить в сторону, и утверждает, что партийной драме пора "положить конец". Заодно он раскритиковал Верховный суд за принятие некоторых решений в пользу Трампа.Байден провел праздничные выходные, заверяя избирателей, что никуда не собирается уходить. “Позвольте мне сказать это как можно яснее. Я остаюсь в предвыборной гонке”, — сказал президент избирателям в Мэдисоне, штат Висконсин. Он напомнил собравшимся, что “миллионы демократов, таких же, как вы, голосовали за меня на праймериз по всей Америке”.В то же время, выступления Байдена в праздничные выходные были усеяны ошибками и неадекватным набором слов, которые стали всеобщим достоянием. Все эти казусы стандартны для президента и находятся под пристальным вниманием СМИ.Например, как отмечает The Washington Times, в той же речи перед избирателями в Висконсине, Байден настаивал на том, что победит Трампа, но перепутал дату выборов. “Я снова одержу над ним победу в 2020 году”, — сказал Байден”.— А что думают демократы по этому поводу?— После провального выступления Байдена на дебатах видные демократы публично выражают сомнения по поводу его кандидатуры, а некоторые дают ему одну неделю на то, чтобы развеять сомнения и доказать, что он сможет победить Трампа.Многие демократы, баллотирующиеся на выборах в Конгресс, также опасаются, что из-за Байдена они могут потерять места в Палате представителей и Сенате. Так, один из них, Тим Райан из Огайо, сказал в эфире Fox News, что Байден потянет вниз за собой всех остальных.Все это происходит на фоне опросов общественного мнения, показывающих, что рейтинг нынешнего американского президента падает, а бывшего — растет.“Часы тикают”, заявил сенатор Дж. Кристофер Мерфи, демократ из Коннектикута в программе CNN “Положение в стране”. Мерфи сказал, что Байден должен показать избирателям, не полагаясь на то, что ему пишут советники на телесуфлере, что он способен занимать пост президента еще четыре года.Паника в стане демократов продолжается, несмотря на усилия Байдена доказать свою физическую форму на мероприятиях предвыборной кампании и в интервью ABC News. Во время интервью Байден взял на себя вину за свое плохое выступление на дебатах и настаивал, что он “все еще в хорошей форме”. Однако появление в новостях даже дружественной к демократам ABC, вызвало еще больше вопросов о его умственных способностях. Байден часто не мог вспомнить факты из событий последних дней, уклонялся от вопросов о том, были ли у него проблемы с психикой, отказался пройти когнитивный тест и обнародовать его результаты.Адам Шифф, который был одним из главных обвинителей на двух процессах импичмента Трампа и баллотирующийся сейчас в Сенат, заявил в эфире программы NBC : “Байдену следовало бы подметать пол вместе с Трампом” и добавил, что если Байден “найдет время посоветоваться с людьми, он сделает то, что всегда, а именно примет правильное решение”.— Ранее вы говорили, что у Камалы Харрис минимальные шансы на победу на выборах в ноябре, и что руководство демократической партии будет давить на нее, чтобы она уступила место другому кандидату. Сейчас что-то изменилось в ее отношении?— В ходе закрытого совещания с руководством демпартии, организованного ее лидером в Палате представителей Хакимом Джеффрисом из Нью-Йорка, девять ведущих партийных законодателей заявили, что Байдену следует выйти из предвыборной гонки. Многие ожидают, что их число увеличится на этой неделе, когда законодатели вернутся на Капитолийский холм после перерыва, посвященного Дню независимости.Эти демократы публично и в частном порядке поддерживают кандидатуру Камалы Харрис, несмотря на ее низкие рейтинги. Такой шаг гарантировал бы, что средства предвыборной кампании Байдена – Харрис останутся в руках кандидата от Демократической партии. Это также позволит избежать вероятной негативной реакции среди избирателей, если партия попытается обойти первую чернокожую женщину-вице-президента.— Трамп и Республиканский национальный комитет воспользовались растущими сомнениями общественности в отношении Байдена?— Да. Они публикуют все случаи явного замешательства и оплошностей президента.Так, в воскресном репортаже Axios были опубликованы снимки, сделанные сотрудниками Белого Дома, чтобы помочь Байдену ориентироваться в своих выступлениях. Две фотографии с недавнего мероприятия по сбору средств, по-видимому, показали президенту путь к трибуне. В другом репортаже рассказывалось о попытках сотрудников подготовить сценарий его выступлений и интервью. Радиоведущая из Милуоки призналась, что получила вопросы непосредственно от предвыборной команды Байдена, чтобы задать их ему после провальных дебатов.Посмотрим, что произойдет на саммите НАТО, где не исключены новые неприятные для президента инциденты. Атмосфера накаляется. Байден пошел ва-Банк.О том, почему США рискуют повторить сценарий Украины, в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины.

https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html

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Анна Черкасова

интервью, сша, вашингтон, джо байден, дональд трамп, камала харрис, нато, демократическая партия, выборы, саммит