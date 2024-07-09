Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056083893.html
Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис
Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис - 09.07.2024 Украина.ру
Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис
Нынешнему вице-президенту США Камале Харрис нет смысла садиться в главное кресло страны на пару месяцев, ее задача - 4,5 года. Однако даже, если ей удастся стать президентом, проблемы для нее только начнутся
2024-07-09T04:45
2024-07-09T04:45
новости
камала харрис
сша
украина.ру
выборы
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/58/1033295891_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_cf58fce4b4d894f6c5009a7ccf8ef6db.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он добавил, что в этом случае Харрис будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Наоборот, ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". И эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/58/1033295891_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_b80832bac1a9dcc8f48750ff13126676.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, камала харрис, сша, украина.ру, выборы, президентские выборы
Новости, Камала Харрис, США, Украина.ру, выборы, президентские выборы

Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис

04:45 09.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Нынешнему вице-президенту США Камале Харрис нет смысла садиться в главное кресло страны на пару месяцев, ее задача - 4,5 года. Однако даже, если ей удастся стать президентом, проблемы для нее только начнутся
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
"Если все-таки это произойдет (президентство Харрис. - Ред.), то Камала выполнит свою внутреннюю задачу. Она использует шанс, который ей, по каким-то причинам, выдаст мировая история. Трамп на нее будет очень зол. На нее будут злы демократы за то, что она работает не в интересах партии, а в интересах deep state. На нее будет зол Барак Обама за то, что она не позволила стать президентом его супруге. Парадоксальная ситуация сформируется для Камалы. Задача выполнена, а вокруг — все злые", - отметил Бардин.
Он добавил, что в этом случае Харрис будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Наоборот, ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". И эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
Обама
11 мая, 06:31
Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политологВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут
 
НовостиКамала ХаррисСШАУкраина.рувыборыпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:54Хроника энергетической войны: Несбыточные энергопланы Киева, теневой флот России и китайский термояд
06:31Дипломатия Орбана: что это значит?
06:11Снежана Егорова: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы
06:10"Прорыв между Липцами и Волчанском": эксперт рассказал о взятии села Прилипки и боях за Сотницкий Козачок
06:00Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе
05:45"Секс, алкоголь и оставление позиций": военкор раскрыл, какие "смертные грехи" были в уставе "Вагнера"
05:43В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен
05:32Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше
05:30Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск
05:15ВСУ сточат там последние резервы: эксперт ответил, какой город денацифицируют следующим
05:13Олег Измайлов: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
05:00Табличка Excel важнее звезд на погонах: эксперт о "ползучем наступлении" ВС РФ
04:56Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
04:45Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис
04:42Павел Тимофеев: Франция продолжит вооружать ВСУ, не забывая о других "плюшках"
04:30"Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины
04:25Эдуард Лозанский: Перед саммитом НАТО в США жарко, "лидер свободного мира" пошел ва-банк
04:15Странные сухогрузы: капитан запаса рассказал, может ли Украина запускать ATACMS с палубы корабля
04:00Палочка-выручалочка для Киева: полковник оценил шансы на украинскую провокацию в Белоруссии
03:45Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики
Лента новостейМолния