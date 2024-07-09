Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис
Нынешнему вице-президенту США Камале Харрис нет смысла садиться в главное кресло страны на пару месяцев, ее задача - 4,5 года. Однако даже, если ей удастся стать президентом, проблемы для нее только начнутся
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
"Если все-таки это произойдет (президентство Харрис. - Ред.), то Камала выполнит свою внутреннюю задачу. Она использует шанс, который ей, по каким-то причинам, выдаст мировая история. Трамп на нее будет очень зол. На нее будут злы демократы за то, что она работает не в интересах партии, а в интересах deep state. На нее будет зол Барак Обама за то, что она не позволила стать президентом его супруге. Парадоксальная ситуация сформируется для Камалы. Задача выполнена, а вокруг — все злые", - отметил Бардин.
Он добавил, что в этом случае Харрис будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Наоборот, ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". И эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
11 мая, 06:31Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политологВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут