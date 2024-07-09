https://ukraina.ru/20240709/1056083893.html

Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис

Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис - 09.07.2024 Украина.ру

Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис

Нынешнему вице-президенту США Камале Харрис нет смысла садиться в главное кресло страны на пару месяцев, ее задача - 4,5 года. Однако даже, если ей удастся стать президентом, проблемы для нее только начнутся

2024-07-09T04:45

2024-07-09T04:45

2024-07-09T04:45

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президентские выборы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он добавил, что в этом случае Харрис будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Наоборот, ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". И эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html

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