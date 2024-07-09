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Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать Байдена

Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать Байдена - 09.07.2024 Украина.ру

Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать Байдена

Если действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Но что произойдет, если она откажется и предпочтет занять место Байдена в новой президентской гонке?

2024-07-09T03:00

2024-07-09T03:00

2024-07-09T03:00

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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский."Такое возможно, и право у нее на это есть. Но, учитывая ее непопулярность и минимальные шансы на победу на выборах в ноябре, думаю, что руководство Демократической партии окажет на нее колоссальное давление — чтобы она уступила место другому кандидату, у которого шансов победить больше", - сказал собеседник издания.Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.

https://ukraina.ru/20240508/1054943509.html

https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html

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новости, сша, джо байден, камала харрис, демократическая партия, украина.ру, эксперты