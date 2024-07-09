Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать Байдена - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056050886.html
Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать Байдена
Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать Байдена - 09.07.2024 Украина.ру
Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать Байдена
Если действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Но что произойдет, если она откажется и предпочтет занять место Байдена в новой президентской гонке?
2024-07-09T03:00
2024-07-09T03:00
новости
сша
джо байден
камала харрис
демократическая партия
украина.ру
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/58/1033295891_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_cf58fce4b4d894f6c5009a7ccf8ef6db.jpg
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский."Такое возможно, и право у нее на это есть. Но, учитывая ее непопулярность и минимальные шансы на победу на выборах в ноябре, думаю, что руководство Демократической партии окажет на нее колоссальное давление — чтобы она уступила место другому кандидату, у которого шансов победить больше", - сказал собеседник издания.Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
https://ukraina.ru/20240508/1054943509.html
https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/58/1033295891_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_b80832bac1a9dcc8f48750ff13126676.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джо байден, камала харрис, демократическая партия, украина.ру, эксперты
Новости, США, Джо Байден, Камала Харрис, Демократическая партия, Украина.ру, эксперты

Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать Байдена

03:00 09.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Если действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Но что произойдет, если она откажется и предпочтет занять место Байдена в новой президентской гонке?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
"Такое возможно, и право у нее на это есть. Но, учитывая ее непопулярность и минимальные шансы на победу на выборах в ноябре, думаю, что руководство Демократической партии окажет на нее колоссальное давление — чтобы она уступила место другому кандидату, у которого шансов победить больше", - сказал собеседник издания.
Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 06:00
"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить БайденаВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. И у нее есть все шансы стать первой женщиной-президентом США
Обама
11 мая, 06:31
Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политологВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут
 
НовостиСШАДжо БайденКамала ХаррисДемократическая партияУкраина.руэксперты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:54Хроника энергетической войны: Несбыточные энергопланы Киева, теневой флот России и китайский термояд
06:31Дипломатия Орбана: что это значит?
06:11Снежана Егорова: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы
06:10"Прорыв между Липцами и Волчанском": эксперт рассказал о взятии села Прилипки и боях за Сотницкий Козачок
06:00Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе
05:45"Секс, алкоголь и оставление позиций": военкор раскрыл, какие "смертные грехи" были в уставе "Вагнера"
05:43В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен
05:32Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше
05:30Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск
05:15ВСУ сточат там последние резервы: эксперт ответил, какой город денацифицируют следующим
05:13Олег Измайлов: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
05:00Табличка Excel важнее звезд на погонах: эксперт о "ползучем наступлении" ВС РФ
04:56Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
04:45Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис
04:42Павел Тимофеев: Франция продолжит вооружать ВСУ, не забывая о других "плюшках"
04:30"Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины
04:25Эдуард Лозанский: Перед саммитом НАТО в США жарко, "лидер свободного мира" пошел ва-банк
04:15Странные сухогрузы: капитан запаса рассказал, может ли Украина запускать ATACMS с палубы корабля
04:00Палочка-выручалочка для Киева: полковник оценил шансы на украинскую провокацию в Белоруссии
03:45Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики
Лента новостейМолния