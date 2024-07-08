https://ukraina.ru/20240708/1056129243.html

Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну

Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну - 08.07.2024 Украина.ру

Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну

Саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, посвященный 75-летию Альянса и потому уже названный "юбилейным", будет, тем не менее, решать, что ему делать с Украиной. Точнее – с войной в Украине, на стороне которой НАТО выступает.

2024-07-08T17:09

2024-07-08T17:09

2024-07-08T17:09

виктор орбан

си цзиньпин

владимир зеленский

владимир путин

джо байден

дональд трамп

переговоры

сво

украина

россия

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Дружно и как бы идейно показательно, со словами о "защите демократии" и "общечеловеческих ценностей" на губах, выступает, ясное дело, против России, которая объявлена в очередной раз "исчадием ада" и против которой мастырится очередной крестовый поход а-ля "Дранг нах Остен" (поход на Восток).Но есть риск огрести так же, как в свое время огребли Наполеон Бонапарт или Адольф Гитлер, без меры возжелавшие славянского "тела". И если так случится (а в России, любовно поглаживая свои "Искандеры" и "Кинжалы", ЯРСы и "Тополя-М", уверены, что будет именно так), то это станет не только самым страшным поражением коллективного Запада и "золотого миллиарда", но и венчает окончание монополярного мира, которым до сих пор пытается рулит "град на холме", расположенный в США. После фиаско Запада в Украине спасением может стать только Третья мировая война в ядерном исполнении, которая поглотит весь мир, после чего вряд ли будет уместно говорить о чьей-либо победе.Но что самое удивительное – одно из последних китайских (не фигурально, а реально) предупреждений о том, что подобного развития можно избежать, в США на саммит повезет Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, страны-полугодичного председателя в Евросоюзе. Как раз из Китая повезет. В виде Китайского мирного плана, предложенного 24 февраля 2023 года для урегулирования конфликта в Украине.Документ включает 12 тезисов, которые сводятся к следующим пунктам:1. Уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всехстран, примат международного права без "двойных стандартов".2. Отказ от "менталитета Холодной войны", уважение интересов безопасности отдельных стран, отказ от усиления и расширения военных блоков.3. Прекращение огня.4. Начало мирных переговоров.5. Разрешение гуманитарного кризиса.6. Защита гражданских лиц и военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом.7. Обеспечение безопасности атомных электростанций.8. Снижение стратегических рисков, недопущение использования химического, биологического или ядерного оружия.9. Гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.10. Отказ от односторонних санкций.11. Обеспечение стабильности цепочек производства и поставок для защиты мировой экономики.12. Содействие послевоенному восстановлению Украины.Мирный план Китая этот стал одним из многих подобных наборов мирных предложений авторства других страны, но на сегодняшний день его отвергают только на Западе и в самой Украине, которую Запад этот на Россию и науськивает. Все же остальные авторы мирных планов и вообще сторонники мирного урегулирования войны в Украине на основе справедливости и учета национальных интересов всех сторон с планом согласны.Например, в России, которая сегодня отвергает немедленное прекращение огня сразу после объявления о начале переговоров, потому что не верит украинской стороне и ее кураторам, тоже согласны, что китайский план может стать основой для мирного урегулирования, потому что предусматривает гарантии безопасности России, уважение суверенитета всех стран, отказ от блокового сознания времен "холодной войны" (возврат Украине нейтрального статуса и нерасширение НАТО на украинские черноземы), снятие международных санкций, неприменение ядерного и всех других видов оружия массового поражения и т. д. Вот чтобы всего это не было, Москва, собственно, и начала спецвоенную операцию (СВО) против украинского неонацистского режима, который втравили в войну, чтобы "нанести России стратегическое поражение".И Орбану удалось главное – он максимально обнажил подлинные планы всех причастных к украинскому конфликту сторон. Потому что совершил визиты в Киев, Москву и Пекин, а теперь вот зацикливает важный геополитический четырехугольник в Вашингтоне. Там он фактически поставит перед необходимостью что-то решать, и США, и НАТО, и, разумеется, Украину, которая припрется за океан просить денег на войну и членство в Альянсе. Стороны, в принципе, высказались о войне в Украине давно. Но теперь и в США случится лишь напоминание-апгрейд мнений.Украина напрочь отвергла все мирные предложения и потуги Орбана, назвав их "неприемлемыми", которые нельзя рассматривать в отрыве. Как минимум.В Москве Орбану повторили то, что президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД своей страны сказал еще 14 июня: условиями для урегулирования ситуации на Украине являются вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. Не говоря уже о необходимости отмены всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин опять продублировала предупреждение: если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться.Перед отлетом в Китай Орбан, подтвердил, что у Москвы и Киева прямо противоположные взгляды на проблему, и сказал: "Китай является ключевой державой в создании условий для установления мира в конфликте между Россией и Украиной. Именно поэтому я приехал на встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекин, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт".И товарищ Си подтвердил Орбану: Китай – за мир, и у него для это есть план (смотрите его выше).И теперь перед саммитом НАТО в Вашингтоне стоят два важных вопроса. Первый: с кем первым Орбан встретится в США – дежурно с президентом Джо Байденом как хозяином саммита или же с его главным конкурентом и возможным сменщиком на посту Дональдом Трампом. От этого, по мнению специалистов, многое зависит в судьбе не только Украины, но и НАТО. Байден НАТО готов поддерживать, лишь бы альянс воевал с Россией в Украине. А вот Трамп готов с НАТО расстаться. Особенно если ее европейская часть не возьмет на себя всю тяжесть финансирования войны. И даже если возьмет, то Трамп обещает войну эту прекратить немедленно. И сосредоточиться на "мочилове" Китая как главного врага Америки, которая должна "стать снова великой".Согласитесь, это два разных подхода. И совсем разные деньги на их реализацию.Второй: если ли уже предварительный и отдающий конспирологией и некоей теорией заговора сговор между Орбаном, Трампом и Путиным насчет дальнейшей судьбы войны в Украине. Опять же, как минимум. А как максимум – перспективы всей НАТО. Конспирологи гадают: не возил ли Орбан к Путину послание Трампа, с которым он предварительно встречался? И не везет ли он сейчас российскую ответку от Путина, да еще и согласованную с председателем КНР Си? Или еще – как вариант – не везет ли Орбан Трампу предложения Путин и Си по дальнейшему мироустройству, которое расходится с нынешним глобалистским проектом Байдена и прочих любителей мировой универсализации по американским лекалам?Это очень хорошие вопросы, даже возникновение которых в умах политиков разных стран говорит о нестабильности в мире и о сложной международной обстановке, чреватой и кризисами, и мировой войной. В истории человечества подобные клинчи уже разрешались двумя мировыми войнами.И в это не хочется верить (слишком уж ничтожны нынешние украинские политики, ввергшие свою страну в войну), но Украина может стать оселком или лакмусовой бумажкой происходящих процессов. Да, Украина ничтожна и никчемна по своим потенциям, но усилиями сильных мира сего она превращена в безропотный и покорный инструмент, которым разжигают конфликт и противостояние. Она – жупел и инструмент войны, рычаг и полигон происходящего.И вот саммит НАТО может показать, готов ли Запад отказаться от украинизации международных отношений и вернуться к миру и дипломатическим методам урегулирования возникающих проблем. И конечно же, от этого зависит то, что "светит" просроченному фюреру украинских неонацистов Владимиру Зеленскому, который собирается лично прибыть за Атлантику и там снова побираться и попрошайничать. Его судьба висит на волоске: если ему ничего не надут, то дни его сочтены. Если дадут, то его агония продлится еще какое-то время, "До последнего украинца", как обозначили эти "временные рамки" на Западе.И агентство Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на свои источники утверждает, что на предстоящем саммите в Вашингтоне не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего. А именно -- приглашения в Альянс. Вместо этого ему придется принять то, что предложат: "Лидеры альянса… вновь подтвердят, что Киев однажды станет членом НАТО… Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего — твердого приглашения его… страны присоединиться к их… Альянсу в ближайшее время. … Зеленскому придется принять то, что ему предложат".Коротко и ясно. И обидно, разумеется. Но кого волнуют обидки кровавого клоуна, которому еще предложат покувыркаться, но пайку урежут или будут выделять ее на прежнем уровне? Правильно, никого. Кроме Зеленского…А на саммите НАТО может случиться все, что угодно. Ведь европейцы, например, могут обратить внимание на результаты опроса "Европейского совета по международным отношениям" (международного аналитического центра, проводящего анализы по темам внешней политики и безопасности) насчет перспектив войны в Украине и отношения к ней европейцев из разных стран.Опрос проводился среди 19 566 человек в 15 странах и показал: европейцы не хотят воевать в Украине. Вот эти данные: самые активные противники отправки своих военных на Украину – болгары: 90% опрошенных. На втором месте – Греция (85%). Далее идут Германия (81%), Италия (80%), Швейцария (78%), Чехия (72%), Нидерланды (70%), Польша, Франция и Испания (у всех – по 69%), Эстония (67%), Великобритания (66%) и Португалия (60%).Самыми воинственными оказались шведы: против отправки соотечественников на Украину высказались только 54% респондентов. Видимо, мало им вломили под Полтавой.Поражают адекватностью восприятия, происходящего и другие данные: большинство опрошенных в Европе, а также в Украине говорят, что российская армия не позволит Киеву отвоевать потерянные территории. В Украине так считают 81%, в Эстонии и Греции – 79%, в Болгарии – 77%, в Чехии – 74%, в Польше – 73%, в Великобритании и Испании – 72%, в Португалии – 69%, в Швейцарии и Нидерландах – 68%, в Германии – 67%, во Франции и Италии – 64%, в Швеции – 56%. Этим опять нужно Полтаву напоминать…И ясное дело, однозначно свою роль в этих процессах играет премьер Орбан, которого бдительный и беспринципный Запада прошляпил и не подсадил вовремя на кукан компромата, чтобы из-за кулис дергать за веревочки, как каких-нибудь Урсулу фон дер Ляйен или Эмманюэля Макрона. Американский журналист Такер Карлсон по этому поводу очень правильно сказал: "Почему Орбан единственный лидер в Европе, пытающийся остановить тотальное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, потворствует злу. Ответ прост: потому, что на него не успели собрать компромат. Проморгали. И он не живет в отеле, где мог бы изнасиловать горничную".Смешно. Но Западу не до смеха – прошляпили вчистую…О визитах Виктора Орбана читайте в статье Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию

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виктор орбан, си цзиньпин, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, дональд трамп, переговоры, сво, украина, россия, сша, китай