https://ukraina.ru/20240702/1056009695.html

Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию

Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию - 02.07.2024 Украина.ру

Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию

Как ни странно, но итог визита в Киеве премьер-министра Венгрии Орбана точнее и определённее всего подвел пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что никто в России, в том числе и его начальник Владимир Путин с Орбаном о целях его украинского вояжа не разговаривали. Никак.

2024-07-02T16:36

2024-07-02T16:36

2024-07-02T16:36

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украина

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

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переговоры

мир

сша

дмитрий песков

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Ни предварительно, ни непосредственно перед вояжем. А это значит, о чем бы ни договорился венгр с просроченным фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, тупо изображающим из себя главу Украины, на Россию это никак не повлияет. Равно как и на общий итог встреч и договоренностей в формате Орбан – Зеленский. Это как в кулинарии: венгерский гуляш – блюдо вкусное, но если его готовить в Киеве с нарушением всех мыслимых и немыслимых технологий и подменой ингредиентов, но при этом называть венгерским, то получится ерунда какая-то, а не полезная вкуснятина. И в России ее даже пробовать не будут, не то что наслаждаться.А фишка-то визита была как раз в том, чтобы по итогам разговоров между Орбаном и Зеленским именно России Путина предложить возможный вероятный вариант поведения на возможных же мирных переговорах по ситуации в Украине в рамках спецвоенной операции (СВО).Дело вот в чем. Уже все знают, что Орбан отправился в Киев, представляя страну-председателя в Совете Евросоюза. И, по словам Берталана Хаваши, руководителя пресс-службы Орбана, первая причина визита – попытки достичь мира в Украине. Причем по заданию Совета ЕС, которому такую задачу нарезали США.Но закавыка-то в том, что, во-первых, это Европе нужен мир. А США нужна передышка, которая позволила бы вечно держать Россию в напряжении. В той же Украине. Угрозой возобновления конфликта на российских юго-западных границах, но только с более подготовленной и вооруженной Украиной, за которой стояла бы вся мощь НАТО, во всяком случае, европейской ее части.Сейчас Украина терпит поражение и близка к краху, несмотря на всю помощь Запада, который тужится и пыжится, но все равно не может обеспечить Украину всем необходимым, а вот выступить стороной конфликта в СВО не готов.Вот Западу и нужна передышка. Чтобы: а) лучше подготовиться к войне, запустив на полную мощность ВПК своих стран; б) дать возможность США разобраться с другими их войнам – на ближнем Востоке и против Китая вокруг Тайваня; в) сбросить на Европу основную материальную тяжесть в ведении войны в Украине против России.Но, во-вторых, в Европе нет единства на этот счет. Все у США получилось бы, учитывая проамериканскую маргинальность и компрадорское лузерство руководства Евросоюза, а также Германии и Франции, если бы не позиции отдельных евростран, которые не хотят быть безропотным и лишенным любого суверенитета инструментом в американских руках. Венгрия Орбана – лидер и самый яркий выразитель таких интересов в ЕС. И поскольку там все решения принимаются консенсусом, то без согласия Будапешта очень сложно решить что-то стоящее. Ну а на Венгрию и на ее позицию медленно, но уверенно и все пристальнее начинают смотреть и ориентироваться и другие страны Европы. В первую очередь члены НАТО и ЕС.В-третьих, коллективный Запад сегодня спаян дебильной и практически ничем, кроме геополитики и требований США, не мотивированной русофобией, что наносит экономико-финансовый вред ЕС, толкает его к кризису и упадку. А вот Венгрия, тесно сотрудничая с Россией в той же энергетической отрасли, не хочет терять свои профиты от этого и потому отрицает русофобию. И не поддерживает много санкций Запада против Москвы. И это позиция также и Орбана.Более того, раньше Орбан говорил, что уже в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" в Европе, благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США, на которых Венгрия однозначно поддерживает Дональда Трампа. А Трамп уже анонсировал изменение американкой политики в отношении Европы, что страшно пугает компрадорскую и проамериканскую бюрократию в Брюсселе, Париже и БерлинеИ когда выборы в Европарламент состоялись, то Венгрия создала там политическую группу, в которую вошли правые силы из Австрии и Чехии, близкие по идеологическим воззрениям. Основателями новой группы, кроме венгерского "Фидеса", являются австрийская правая "Партия Свободы" и партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша. Причем венгерский премьер заявил, что политическая группа берет на себя ответственность "основать фракцию, которая будет самой сильной правой группировкой в Европе" и обещает ограничить влияние Евросоюза и вернуть больше полномочий государствам-членам, а также бороться с иммиграцией.Но сегодня Венгрия – пока председатель в Совете ЕС и должна выполнять свои функции. Вот Песков и сказал, что в случае визита Орбана в Киев превалируют именно обязанности Будапешта в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии.И источник украинского издания "Страна" сказал о том же: "И формальная и реальная причина визита Орбана в Украину - полугодовое главенство Венгрии в Совете Европейского Союза".Но даже не это главное. Если Орбан не может ослушаться ЕС и полностью игнорировать приказы США, то России на них наплевать и растереть. Равно как по барабану Москве и согласие фюрера Зеленского на переговоры с Россией, которое из него ранее предварительно выдавили Вашингтон и Брюссель, а теперь вот подогнали в Киеве Орбана, чтобы он окончательно оформил согласие кровавого и уже просроченного клоуна, слишком возомнившего из себя геополитического игрока.Передышка в СВО нужна Западу (США, НАТО и ЕС), а не России, которая прекрасно понимает, что полученная передышка будет использовано противником:- для наращивания своей общей дополнительной мощи;- для перевооружения Украины и усиления ее статуса и возможностей АнтиРоссии, для чего Киев может получить любое новейшее вооружение, вплоть для ядерного тактического;- для коллективного затачивания европейской НАТО против России;- и даже, не исключено, для создания армии ЕС, которая будет заточена против России, но под натовским командованием и с оглядкой на США.Все, что милитаристского происходит сегодня в Европе, говорит именно о такой подготовке. И в первую очередь -- более 3 десятков натовских учений на земле и на море, и в воздухе. Или вся эта бряцающая оружием возня говорит о непреодолимой тяге НАТО и США к миру?Еще одна примечательная особенность всей этой возни в том, что она происходит без участия России, которую хотят "женить" без ее участия. То есть навязать Москве некие договоренности, достигнутые без нее. Как на недавнем "саммите мира" в Швейцарии, к которым присоединилась даже Микронезия, но продинамили Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, ЮАР и еще с полдесятка влиятельных стран, а Китай вообще туда не поехал.Вот потому-то и отношение Москвы к возможным договоренностям Зеленский – Орбан в Киеве будет таким же. Хотя чуть раньше Зеленский уже потребовал, чтобы Запад согласовал некий план умиротворения и с его помощью надавил на Москву. Орбан, не исключено, приехал утрясти некие нюансы такого плана. Об этом два участника переговоров (язык не хочет называть Зеленского лидером Украины) и заявили на итоговом брифинге в конце встречи. Типа все прекрасно, огонь надо прекратить и войне конец. Но так ли это? Однако Песков не зря сказал, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в украинскую столицу. Ей незачем идти на поводу у Запада и после так называемых "мирных переговоров" готовить из сохраненной Украины новый источник нестабильности и угроз безопасности в будущем. Для России сохранение такой Украины и будущая новая война с ней – это фактически обнуление всех победных результатов нынешней СВО. И обессмысливание всех жертв этой войны.Мне кажется, что именно это и имел в виду Путин, когда говорил, что СВО закончится тогда, когда будут выполнены все ее задачи. Осталось только дождаться, чтобы это поняли на Западе. На Киев в этом плане надежд уже никаких – ему уже и в праве на понимание, кажется, отказали…Еще о переговорах между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским читайте в статье Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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