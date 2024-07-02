Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию - 02.07.2024 Украина.ру
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Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию
Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию - 02.07.2024 Украина.ру
Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию
Как ни странно, но итог визита в Киеве премьер-министра Венгрии Орбана точнее и определённее всего подвел пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что никто в России, в том числе и его начальник Владимир Путин с Орбаном о целях его украинского вояжа не разговаривали. Никак.
2024-07-02T16:36
2024-07-02T16:36
россия
украина
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
владимир путин
переговоры
мир
сша
дмитрий песков
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Ни предварительно, ни непосредственно перед вояжем. А это значит, о чем бы ни договорился венгр с просроченным фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, тупо изображающим из себя главу Украины, на Россию это никак не повлияет. Равно как и на общий итог встреч и договоренностей в формате Орбан – Зеленский. Это как в кулинарии: венгерский гуляш – блюдо вкусное, но если его готовить в Киеве с нарушением всех мыслимых и немыслимых технологий и подменой ингредиентов, но при этом называть венгерским, то получится ерунда какая-то, а не полезная вкуснятина. И в России ее даже пробовать не будут, не то что наслаждаться.А фишка-то визита была как раз в том, чтобы по итогам разговоров между Орбаном и Зеленским именно России Путина предложить возможный вероятный вариант поведения на возможных же мирных переговорах по ситуации в Украине в рамках спецвоенной операции (СВО).Дело вот в чем. Уже все знают, что Орбан отправился в Киев, представляя страну-председателя в Совете Евросоюза. И, по словам Берталана Хаваши, руководителя пресс-службы Орбана, первая причина визита – попытки достичь мира в Украине. Причем по заданию Совета ЕС, которому такую задачу нарезали США.Но закавыка-то в том, что, во-первых, это Европе нужен мир. А США нужна передышка, которая позволила бы вечно держать Россию в напряжении. В той же Украине. Угрозой возобновления конфликта на российских юго-западных границах, но только с более подготовленной и вооруженной Украиной, за которой стояла бы вся мощь НАТО, во всяком случае, европейской ее части.Сейчас Украина терпит поражение и близка к краху, несмотря на всю помощь Запада, который тужится и пыжится, но все равно не может обеспечить Украину всем необходимым, а вот выступить стороной конфликта в СВО не готов.Вот Западу и нужна передышка. Чтобы: а) лучше подготовиться к войне, запустив на полную мощность ВПК своих стран; б) дать возможность США разобраться с другими их войнам – на ближнем Востоке и против Китая вокруг Тайваня; в) сбросить на Европу основную материальную тяжесть в ведении войны в Украине против России.Но, во-вторых, в Европе нет единства на этот счет. Все у США получилось бы, учитывая проамериканскую маргинальность и компрадорское лузерство руководства Евросоюза, а также Германии и Франции, если бы не позиции отдельных евростран, которые не хотят быть безропотным и лишенным любого суверенитета инструментом в американских руках. Венгрия Орбана – лидер и самый яркий выразитель таких интересов в ЕС. И поскольку там все решения принимаются консенсусом, то без согласия Будапешта очень сложно решить что-то стоящее. Ну а на Венгрию и на ее позицию медленно, но уверенно и все пристальнее начинают смотреть и ориентироваться и другие страны Европы. В первую очередь члены НАТО и ЕС.В-третьих, коллективный Запад сегодня спаян дебильной и практически ничем, кроме геополитики и требований США, не мотивированной русофобией, что наносит экономико-финансовый вред ЕС, толкает его к кризису и упадку. А вот Венгрия, тесно сотрудничая с Россией в той же энергетической отрасли, не хочет терять свои профиты от этого и потому отрицает русофобию. И не поддерживает много санкций Запада против Москвы. И это позиция также и Орбана.Более того, раньше Орбан говорил, что уже в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" в Европе, благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США, на которых Венгрия однозначно поддерживает Дональда Трампа. А Трамп уже анонсировал изменение американкой политики в отношении Европы, что страшно пугает компрадорскую и проамериканскую бюрократию в Брюсселе, Париже и БерлинеИ когда выборы в Европарламент состоялись, то Венгрия создала там политическую группу, в которую вошли правые силы из Австрии и Чехии, близкие по идеологическим воззрениям. Основателями новой группы, кроме венгерского "Фидеса", являются австрийская правая "Партия Свободы" и партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша. Причем венгерский премьер заявил, что политическая группа берет на себя ответственность "основать фракцию, которая будет самой сильной правой группировкой в Европе" и обещает ограничить влияние Евросоюза и вернуть больше полномочий государствам-членам, а также бороться с иммиграцией.Но сегодня Венгрия – пока председатель в Совете ЕС и должна выполнять свои функции. Вот Песков и сказал, что в случае визита Орбана в Киев превалируют именно обязанности Будапешта в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии.И источник украинского издания "Страна" сказал о том же: "И формальная и реальная причина визита Орбана в Украину - полугодовое главенство Венгрии в Совете Европейского Союза".Но даже не это главное. Если Орбан не может ослушаться ЕС и полностью игнорировать приказы США, то России на них наплевать и растереть. Равно как по барабану Москве и согласие фюрера Зеленского на переговоры с Россией, которое из него ранее предварительно выдавили Вашингтон и Брюссель, а теперь вот подогнали в Киеве Орбана, чтобы он окончательно оформил согласие кровавого и уже просроченного клоуна, слишком возомнившего из себя геополитического игрока.Передышка в СВО нужна Западу (США, НАТО и ЕС), а не России, которая прекрасно понимает, что полученная передышка будет использовано противником:- для наращивания своей общей дополнительной мощи;- для перевооружения Украины и усиления ее статуса и возможностей АнтиРоссии, для чего Киев может получить любое новейшее вооружение, вплоть для ядерного тактического;- для коллективного затачивания европейской НАТО против России;- и даже, не исключено, для создания армии ЕС, которая будет заточена против России, но под натовским командованием и с оглядкой на США.Все, что милитаристского происходит сегодня в Европе, говорит именно о такой подготовке. И в первую очередь -- более 3 десятков натовских учений на земле и на море, и в воздухе. Или вся эта бряцающая оружием возня говорит о непреодолимой тяге НАТО и США к миру?Еще одна примечательная особенность всей этой возни в том, что она происходит без участия России, которую хотят "женить" без ее участия. То есть навязать Москве некие договоренности, достигнутые без нее. Как на недавнем "саммите мира" в Швейцарии, к которым присоединилась даже Микронезия, но продинамили Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, ЮАР и еще с полдесятка влиятельных стран, а Китай вообще туда не поехал.Вот потому-то и отношение Москвы к возможным договоренностям Зеленский – Орбан в Киеве будет таким же. Хотя чуть раньше Зеленский уже потребовал, чтобы Запад согласовал некий план умиротворения и с его помощью надавил на Москву. Орбан, не исключено, приехал утрясти некие нюансы такого плана. Об этом два участника переговоров (язык не хочет называть Зеленского лидером Украины) и заявили на итоговом брифинге в конце встречи. Типа все прекрасно, огонь надо прекратить и войне конец. Но так ли это? Однако Песков не зря сказал, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в украинскую столицу. Ей незачем идти на поводу у Запада и после так называемых "мирных переговоров" готовить из сохраненной Украины новый источник нестабильности и угроз безопасности в будущем. Для России сохранение такой Украины и будущая новая война с ней – это фактически обнуление всех победных результатов нынешней СВО. И обессмысливание всех жертв этой войны.Мне кажется, что именно это и имел в виду Путин, когда говорил, что СВО закончится тогда, когда будут выполнены все ее задачи. Осталось только дождаться, чтобы это поняли на Западе. На Киев в этом плане надежд уже никаких – ему уже и в праве на понимание, кажется, отказали…Еще о переговорах между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским читайте в статье Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240702/1056005066.html
https://ukraina.ru/20240702/1056006634.html
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россия, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, владимир путин, переговоры, мир, сша, дмитрий песков, ес, нато, европарламент
Россия, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Владимир Путин, переговоры, мир, США, Дмитрий Песков, ЕС, НАТО, Европарламент

Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию

16:36 02.07.2024
 
© Fischer Zoltán
© Fischer Zoltán
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Как ни странно, но итог визита в Киеве премьер-министра Венгрии Орбана точнее и определённее всего подвел пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что никто в России, в том числе и его начальник Владимир Путин с Орбаном о целях его украинского вояжа не разговаривали. Никак.
Ни предварительно, ни непосредственно перед вояжем. А это значит, о чем бы ни договорился венгр с просроченным фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, тупо изображающим из себя главу Украины, на Россию это никак не повлияет. Равно как и на общий итог встреч и договоренностей в формате Орбан – Зеленский. Это как в кулинарии: венгерский гуляш – блюдо вкусное, но если его готовить в Киеве с нарушением всех мыслимых и немыслимых технологий и подменой ингредиентов, но при этом называть венгерским, то получится ерунда какая-то, а не полезная вкуснятина. И в России ее даже пробовать не будут, не то что наслаждаться.
А фишка-то визита была как раз в том, чтобы по итогам разговоров между Орбаном и Зеленским именно России Путина предложить возможный вероятный вариант поведения на возможных же мирных переговорах по ситуации в Украине в рамках спецвоенной операции (СВО).
Дело вот в чем. Уже все знают, что Орбан отправился в Киев, представляя страну-председателя в Совете Евросоюза. И, по словам Берталана Хаваши, руководителя пресс-службы Орбана, первая причина визита – попытки достичь мира в Украине. Причем по заданию Совета ЕС, которому такую задачу нарезали США.
Но закавыка-то в том, что, во-первых, это Европе нужен мир. А США нужна передышка, которая позволила бы вечно держать Россию в напряжении. В той же Украине. Угрозой возобновления конфликта на российских юго-западных границах, но только с более подготовленной и вооруженной Украиной, за которой стояла бы вся мощь НАТО, во всяком случае, европейской ее части.
Сейчас Украина терпит поражение и близка к краху, несмотря на всю помощь Запада, который тужится и пыжится, но все равно не может обеспечить Украину всем необходимым, а вот выступить стороной конфликта в СВО не готов.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Вот Западу и нужна передышка. Чтобы: а) лучше подготовиться к войне, запустив на полную мощность ВПК своих стран; б) дать возможность США разобраться с другими их войнам – на ближнем Востоке и против Китая вокруг Тайваня; в) сбросить на Европу основную материальную тяжесть в ведении войны в Украине против России.
Но, во-вторых, в Европе нет единства на этот счет. Все у США получилось бы, учитывая проамериканскую маргинальность и компрадорское лузерство руководства Евросоюза, а также Германии и Франции, если бы не позиции отдельных евростран, которые не хотят быть безропотным и лишенным любого суверенитета инструментом в американских руках. Венгрия Орбана – лидер и самый яркий выразитель таких интересов в ЕС. И поскольку там все решения принимаются консенсусом, то без согласия Будапешта очень сложно решить что-то стоящее. Ну а на Венгрию и на ее позицию медленно, но уверенно и все пристальнее начинают смотреть и ориентироваться и другие страны Европы. В первую очередь члены НАТО и ЕС.
В-третьих, коллективный Запад сегодня спаян дебильной и практически ничем, кроме геополитики и требований США, не мотивированной русофобией, что наносит экономико-финансовый вред ЕС, толкает его к кризису и упадку. А вот Венгрия, тесно сотрудничая с Россией в той же энергетической отрасли, не хочет терять свои профиты от этого и потому отрицает русофобию. И не поддерживает много санкций Запада против Москвы. И это позиция также и Орбана.
Более того, раньше Орбан говорил, что уже в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" в Европе, благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США, на которых Венгрия однозначно поддерживает Дональда Трампа. А Трамп уже анонсировал изменение американкой политики в отношении Европы, что страшно пугает компрадорскую и проамериканскую бюрократию в Брюсселе, Париже и Берлине
И когда выборы в Европарламент состоялись, то Венгрия создала там политическую группу, в которую вошли правые силы из Австрии и Чехии, близкие по идеологическим воззрениям. Основателями новой группы, кроме венгерского "Фидеса", являются австрийская правая "Партия Свободы" и партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша. Причем венгерский премьер заявил, что политическая группа берет на себя ответственность "основать фракцию, которая будет самой сильной правой группировкой в Европе" и обещает ограничить влияние Евросоюза и вернуть больше полномочий государствам-членам, а также бороться с иммиграцией.
Но сегодня Венгрия – пока председатель в Совете ЕС и должна выполнять свои функции. Вот Песков и сказал, что в случае визита Орбана в Киев превалируют именно обязанности Будапешта в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
14:26
"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалилиПремьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, в соцсетях он сообщил, что приехал для решения задач мира и развития двусторонних отношений
И источник украинского издания "Страна" сказал о том же: "И формальная и реальная причина визита Орбана в Украину - полугодовое главенство Венгрии в Совете Европейского Союза".
Но даже не это главное. Если Орбан не может ослушаться ЕС и полностью игнорировать приказы США, то России на них наплевать и растереть. Равно как по барабану Москве и согласие фюрера Зеленского на переговоры с Россией, которое из него ранее предварительно выдавили Вашингтон и Брюссель, а теперь вот подогнали в Киеве Орбана, чтобы он окончательно оформил согласие кровавого и уже просроченного клоуна, слишком возомнившего из себя геополитического игрока.
Передышка в СВО нужна Западу (США, НАТО и ЕС), а не России, которая прекрасно понимает, что полученная передышка будет использовано противником:
- для наращивания своей общей дополнительной мощи;
- для перевооружения Украины и усиления ее статуса и возможностей АнтиРоссии, для чего Киев может получить любое новейшее вооружение, вплоть для ядерного тактического;
- для коллективного затачивания европейской НАТО против России;
- и даже, не исключено, для создания армии ЕС, которая будет заточена против России, но под натовским командованием и с оглядкой на США.
Все, что милитаристского происходит сегодня в Европе, говорит именно о такой подготовке. И в первую очередь -- более 3 десятков натовских учений на земле и на море, и в воздухе. Или вся эта бряцающая оружием возня говорит о непреодолимой тяге НАТО и США к миру?
Еще одна примечательная особенность всей этой возни в том, что она происходит без участия России, которую хотят "женить" без ее участия. То есть навязать Москве некие договоренности, достигнутые без нее. Как на недавнем "саммите мира" в Швейцарии, к которым присоединилась даже Микронезия, но продинамили Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, ЮАР и еще с полдесятка влиятельных стран, а Китай вообще туда не поехал.
Вот потому-то и отношение Москвы к возможным договоренностям Зеленский – Орбан в Киеве будет таким же. Хотя чуть раньше Зеленский уже потребовал, чтобы Запад согласовал некий план умиротворения и с его помощью надавил на Москву. Орбан, не исключено, приехал утрясти некие нюансы такого плана. Об этом два участника переговоров (язык не хочет называть Зеленского лидером Украины) и заявили на итоговом брифинге в конце встречи. Типа все прекрасно, огонь надо прекратить и войне конец. Но так ли это?
Зеленский Орбан
14:52
"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с ОрбаномКонцентрируя внимание на будущем, Украина и Венгрия подпишут глобальное соглашение о сотрудничестве. О таких планах сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, работу над документом подтвердил и Владимир Зеленский
Однако Песков не зря сказал, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в украинскую столицу. Ей незачем идти на поводу у Запада и после так называемых "мирных переговоров" готовить из сохраненной Украины новый источник нестабильности и угроз безопасности в будущем. Для России сохранение такой Украины и будущая новая война с ней – это фактически обнуление всех победных результатов нынешней СВО. И обессмысливание всех жертв этой войны.
Мне кажется, что именно это и имел в виду Путин, когда говорил, что СВО закончится тогда, когда будут выполнены все ее задачи. Осталось только дождаться, чтобы это поняли на Западе. На Киев в этом плане надежд уже никаких – ему уже и в праве на понимание, кажется, отказали…
Еще о переговорах между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским читайте в статье Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта
 
РоссияУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВладимир ПутинпереговорымирСШАДмитрий ПесковЕСНАТОЕвропарламент
 
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16:36Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию
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