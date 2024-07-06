https://ukraina.ru/20240706/1056070845.html
Эксперт объяснил, как российские ВКС могут пресекать полеты самолетов НАТО над Черным морем
Эксперт объяснил, как российские ВКС могут пресекать полеты самолетов НАТО над Черным морем - 06.07.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как российские ВКС могут пресекать полеты самолетов НАТО над Черным морем
Западным самолетам ДРЛО российские военные могут создавать препятствия в виде помех, используя системы радиоэлектронного подавления и средства РЭБ. Также можно объявлять морские и воздушные пространства зоной учения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2024-07-06T05:15
2024-07-06T05:15
2024-07-06T05:15
новости
черное море
россия
сергей горбачев
запад
нато
самолет
авиация
рэб
учения
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После заявлений Москвы о противодействии аэроразведки НАТО в Черном море Запад стал переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО, которые пока летают вдоль линии государственных границ Румынии, Болгарии и Турции, не залетая в международное воздушное пространство.Противодействовать этому сложно. Если в случае с беспилотниками мы можем облить их керосином или пролететь мимо на скорости в 2,3 маха, то воздействовать боевыми средствами на самолеты вряд ли возможно, рассказал эксперт.Российские военные могут только создавать им препятствия в виде помех, используя системы радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной борьбы, добавил офицер.Но это не может включать в себя бесполетную зону, когда будет полностью закрыто воздушное пространство над Черным морем. К нему выходит целый ряд прибрежных государств, а осуществить это в одностороннем порядке пока не удастся, указал он.Более того, над акваторией Черного моря проходят маршруты авиалиний, которые мы сами активно используем. Если Россия объявим там бесполетную зону, нам придется закрывать аэропорты в Сочи и в Минводах, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, связаны ли массовые аресты на Украине с заговором против Зеленского - в интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черное море, россия, сергей горбачев, запад, нато, самолет, авиация, рэб, учения, сво
Новости, Черное море, Россия, Сергей Горбачев, Запад, НАТО, самолет, авиация, РЭБ, Учения, СВО
Эксперт объяснил, как российские ВКС могут пресекать полеты самолетов НАТО над Черным морем
Западным самолетам ДРЛО российские военные могут создавать препятствия в виде помех, используя системы радиоэлектронного подавления и средства РЭБ. Также можно объявлять морские и воздушные пространства зоной учения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
После заявлений Москвы о противодействии аэроразведки НАТО в Черном море Запад стал переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО, которые пока летают вдоль линии государственных границ Румынии, Болгарии и Турции, не залетая в международное воздушное пространство.
Противодействовать этому сложно. Если в случае с беспилотниками мы можем облить их керосином или пролететь мимо на скорости в 2,3 маха, то воздействовать боевыми средствами на самолеты вряд ли возможно, рассказал эксперт.
Российские военные могут только создавать им препятствия в виде помех, используя системы радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной борьбы, добавил офицер.
"Кроме того, мы можем объявлять значительные морские пространства и воздушные пространства над ними зоной учения. Эти учения можно проводить перманентно. Мы можем на какой-то момент объявлять эту зону опасной для вхождения в нее, а затем продлевать этот режим, чтобы переложить ответственность на тех, кто в эту зону входит", - подчеркнул Горбачев.
Но это не может включать в себя бесполетную зону, когда будет полностью закрыто воздушное пространство над Черным морем. К нему выходит целый ряд прибрежных государств, а осуществить это в одностороннем порядке пока не удастся, указал он.
Более того, над акваторией Черного моря проходят маршруты авиалиний, которые мы сами активно используем. Если Россия объявим там бесполетную зону, нам придется закрывать аэропорты в Сочи и в Минводах, подытожил собеседник издания.