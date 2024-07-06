https://ukraina.ru/20240706/1056070845.html

Эксперт объяснил, как российские ВКС могут пресекать полеты самолетов НАТО над Черным морем

Эксперт объяснил, как российские ВКС могут пресекать полеты самолетов НАТО над Черным морем - 06.07.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как российские ВКС могут пресекать полеты самолетов НАТО над Черным морем

Западным самолетам ДРЛО российские военные могут создавать препятствия в виде помех, используя системы радиоэлектронного подавления и средства РЭБ. Также можно объявлять морские и воздушные пространства зоной учения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2024-07-06T05:15

2024-07-06T05:15

2024-07-06T05:15

новости

черное море

россия

сергей горбачев

запад

нато

самолет

авиация

рэб

учения

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После заявлений Москвы о противодействии аэроразведки НАТО в Черном море Запад стал переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО, которые пока летают вдоль линии государственных границ Румынии, Болгарии и Турции, не залетая в международное воздушное пространство.Противодействовать этому сложно. Если в случае с беспилотниками мы можем облить их керосином или пролететь мимо на скорости в 2,3 маха, то воздействовать боевыми средствами на самолеты вряд ли возможно, рассказал эксперт.Российские военные могут только создавать им препятствия в виде помех, используя системы радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной борьбы, добавил офицер.Но это не может включать в себя бесполетную зону, когда будет полностью закрыто воздушное пространство над Черным морем. К нему выходит целый ряд прибрежных государств, а осуществить это в одностороннем порядке пока не удастся, указал он.Более того, над акваторией Черного моря проходят маршруты авиалиний, которые мы сами активно используем. Если Россия объявим там бесполетную зону, нам придется закрывать аэропорты в Сочи и в Минводах, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, связаны ли массовые аресты на Украине с заговором против Зеленского - в интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку

https://ukraina.ru/20240704/1056063192.html

черное море

россия

запад

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новости, черное море, россия, сергей горбачев, запад, нато, самолет, авиация, рэб, учения, сво