Молодая девушка и мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область - 27.08.2026 Украина.ру
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Молодая девушка и мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Молодая девушка и мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область - 27.08.2026 Украина.ру
Молодая девушка и мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
В результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область ранения получили 17-летняя девушка и мужчина. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 27 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-27T01:55
2026-08-27T02:04
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В Белгороде и ряде районов региона ранее был объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по беспилотникам. Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ."В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пациент госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода... В селе Бессоновка из-за атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадала 17-летняя девушка. Бригада СМП транспортировала ее с непроникающими осколочными ранениями рук и грудной клетки в детскую областную клиническую больницу. Дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно", — говорится в сообщении регионального оперштаба.Отмечается, что в этих населённых пунктах повреждения получили инфраструктурный объект, частный дом и транспортное средство.Атакам вражеских беспилотников подверглись и другие населённые пункты области. Административные и промышленные объекты, частные дома получили различные повреждения в населённых пунктах Таврово и Майский Белгородского округа, в городе Грайворон и селе Гора-Подол Грайворонского округа, в Шебекино и селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в посёлке Красная Яруга Краснояружского округа и в посёлке Пролетарский Ракитянского округа.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, белгородская область, белгород, грайворон , пво, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, раненые, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Белгород, Грайворон , ПВО, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, раненые, СВО, Спецоперация

Молодая девушка и мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

01:55 27.08.2026 (обновлено: 02:04 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область ранения получили 17-летняя девушка и мужчина. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 27 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
В Белгороде и ряде районов региона ранее был объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по беспилотникам. Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пациент госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода... В селе Бессоновка из-за атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадала 17-летняя девушка. Бригада СМП транспортировала ее с непроникающими осколочными ранениями рук и грудной клетки в детскую областную клиническую больницу. Дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно", — говорится в сообщении регионального оперштаба.
Отмечается, что в этих населённых пунктах повреждения получили инфраструктурный объект, частный дом и транспортное средство.
Атакам вражеских беспилотников подверглись и другие населённые пункты области. Административные и промышленные объекты, частные дома получили различные повреждения в населённых пунктах Таврово и Майский Белгородского округа, в городе Грайворон и селе Гора-Подол Грайворонского округа, в Шебекино и селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в посёлке Красная Яруга Краснояружского округа и в посёлке Пролетарский Ракитянского округа.
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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