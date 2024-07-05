https://ukraina.ru/20240705/1056072176.html

Сергей Фёдоров: Макрон поплатился за Украину и оставил Францию у разбитого корыта

Сергей Фёдоров: Макрон поплатился за Украину и оставил Францию у разбитого корыта - 05.07.2024 Украина.ру

Сергей Фёдоров: Макрон поплатился за Украину и оставил Францию у разбитого корыта

Украина доминирует во франко-российских отношениях, которые еще никогда не были на таком дне как сейчас. Между тем, разочарованная Макроном Франция смотрит в рот новому лидеру, который умеет держать политический удар

2024-07-05T04:14

2024-07-05T04:14

2024-07-05T04:14

интервью

франция

россия

украина

эммануэль макрон

марин ле пен

европарламент

ес

националисты

выборы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.По итогам первого тура парламентских выборов во Франции, лидирующие позиции заняли представители правой партии "Национальное объединение", а президентская коалиция Эммануэля Макрона "Вместе за республику" оказалась на третьем месте.Партия "Национальное объединение" получила 33% голосов. Второе место в электоральном марафоне занял левый "Новый народный фронт" с 28,5%. Президентская коалиция "Вместе за республику" получила 22%. Второй тур выборов в нижнюю палату парламента пройдет 7 июля.— Сергей Матвеевич, никогда еще с окончания Второй мировой войны ультраправые во Франции не были так близки к победе. С чем связан их успех?— Успех связан с тем, что французы разочарованы семилетним правлением Макрона.Страна находится в сложной ситуации: рост цен и снижение покупательной способности населения, увеличение тарифов на электроэнергию и газ, рост преступности. Другие негативные социальные явления, среди которых миграционный кризис и размытие французской идентичности.Все названные явления вызвали недовольство французов политикой Макрона и его партии, большинством в нижней палате парламента и местными законодателями, где президент, кстати, потерял абсолютное большинство с 2022 года.То есть у французов появилась потребность в какой-то альтернативной политике, которую в данном случае олицетворяет Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" во главе с Жорданом Барделлой.— В чем главная ошибка Макрона, из-за которой он терпит неудачи?— Важно понимать, что Макрон потерпел сокрушительное поражение на прошедших в начале июня европейских выборах. Он говорил, что выборы в Европарламент касаются только европейских сюжетов, а не внутренней политики. Но получается, что это не так.Когда вы получаете в 2 раза меньше [голосов], чем ваши основные оппоненты, то нужен ответный шаг — чтобы ситуацию уравновесить. Макрон не придумал ничего лучше, чем распустить нижнюю палату парламента и назначить досрочные выборы. Дескать, пусть французы выскажутся, что они хотят и кому готовы доверить власть.Видимо, Макрон надеялся, что народ поддержит его и проголосует против "Национального объединения". Последних он упрекал в том, что их правление приведет чуть ли не к гражданской войне во Франции, что они экстремисты, фашисты и так далее. В общем занимался навешиванием ярлыков.— Что ждет Макрона во втором туре выборов?— Думаю, что Макрон и его коалиция проиграют, не набрав нужное число голосов. Даже по приблизительным подсчетам число депутатов блока Макрона может вдвое сократится. Это его поражение. Зачем нужно было распускать нижнюю палату парламента, чтобы получить еще худший результат на выборах?— В чем особенности голосования во Франции?— Второй тур — это главный тур. И в нем кроется основная интрига французских парламентских выборов.В отличие от европейских выборов, которые проходят в один тур по пропорциональной системе подсчета голосов, во Франции парламентские выборы проходят по мажоритарной системе — в два тура. При этом во втором туре выходит сразу большинство электоральных округов (их 577 — по количеству мест в парламенте).В первом же туре незначительная часть получает большинство голосов — больше 50%. По первому туру выборов во Франции, например, всего лишь 76 претендентов на депутатство набрали достаточное число [голосов], чтобы выйти победителями. Здесь достаточно получить 12,5%, чтобы перейти во второй тур.Поэтому Макрон пошел по сути на предвыборную коалицию с крайне левыми — "Народным фронтом" — чтобы образовать Республиканский фронт и преградить дорогу "Национальному объединению" к получению абсолютного большинства мест в парламенте (что позволит сторонникам Марин Ле Пен сформировать правительство в одиночку).Около 220 участников второго тура выборов сняли свои кандидатуры, вышли из предвыборной борьбы, предлагая своим избирателям фактически проголосовать против "Национального объединения". Если считать чисто арифметически, эти голоса пойдут за конкурентов Ле Пен, которым позволят одержать победу на выборах.Тем самым "Национальное объединение" не сможет получить большинство мест, на которые оно рассчитывало, и сформировать правительство.Однако зачастую арифметические подсчеты и реальность расходятся. Единственное, что можно прогнозировать, что никто из трех блоков (макронисты-центристы, крайне правые и левые) не получит абсолютного большинства голосов.И тогда опять возникает проблема. Необходимо создание коалиционного правительства, а это задача тяжелая. Никто не знает, как это сделать. С партией Ле Пен никто не хочет объединяться. Создать коалиционное правительство макронистов и крайне левых тоже проблематично.Ранее Макрон говорил, что Меланшон, то есть крайне левые — это экстремисты, которые вместе с "Национальным объединением" готовят почву для гражданской войны и так далее. В общем — в чем только их не упрекал. Если сейчас Макрон пойдет на коалицию с ультралевым, революционного плана Меланшоном, это будет конец его президентства и политики.Поэтому пока не ясно, что получится в результате второго тура.— У вас есть личные предположения, как разрешится ситуация?— Наиболее вероятный вариант — это образование какого-то технического временного правительства. Его возглавит не политик, а, например, известный экономист или общественный деятель — до следующих выборов. А они могут состояться, по конституции, только через год.Или все будет так, как раньше. И получится, что Макрон остался у разбитого корыта, от которого хотел избавиться, назначая досрочные выборы. То есть не получил большинства и не создал устойчивую коалицию, которая бы с ним могла сожительствовать и делать работу парламента устойчивой.— Что ждать России и Украине от выборов во Франции?— Украинский кризис стал для России наиболее болезненной проблемой. Она доминирует во франко-российских отношениях, которые еще никогда не были на таком дне как сейчас.Я думаю, что даже если в правительстве будут доминировать крайне левые (хотя это проблематично), ястребиная военная риторика Макрона уменьшится.За исключением его сторонников, все (в том числе лепеновцы) говорят, что Украину надо поддерживать, Россия агрессор и так далее. Но ни о какой отправке французских военных на Украину речи не идет. Все, кроме Макрона, считают, что это приведет к эскалации конфликта.— Вопрос поддержки Украины волнует граждан Франции, с учетом того, что в Европе раздувают военную истерию вокруг якобы скорого нападения России?— Хороший вопрос.Во главу угла своей программы на выборах в европейский парламент Макрон поставил поддержку Украины. И это было ошибкой, потому что французов по принципу "своя рубашка ближе к телу" волнует безопасность: 60% из них осуждают Россию, но никто не хочет воевать на стороне Украины.Это стало причиной поражения макронистов на прошедших европейских выборах.По социологическим опросам, из 15 тем, которые волнуют французов, Украина стоит в конце этого списка. Доминируют: покупательная способность, рост цен, миграция, преступность, образование, медицина. Вся предвыборная полемика вертелась вокруг этих тем.— В Интернет-пространстве часто звучат высказывания: если к власти в Европе придут правые "пророссийские" силы, то это будет во благо России. А что по поводу левых сил?— У нас все время идут кальки с европейской политической школы. Если почитать программу крайне правых, это классическая консервативная партия, но вполне укладывающаяся в демократические ценности.Даже Марин Ле Пен не собирается упразднять демократические процедуры. Это суверенистские партии, которые ставят во главу угла национальные интересы, в том числе ограничение миграции, жесткие меры по борьбе с преступностью, усиление силового блока.Все экстремистские лозунги прошлых лет "Национального объединения" о выходе по аналогии с Brexit из ЕС и НАТО выброшены или, по крайней мере, убраны. Речь идет о том, что Франция, будучи членом ЕС сохранит свою суверенность. Европейские законы не должны доминировать над французским законодательством и указывать, сколько мигрантов принимать.Что касается отношений с Россией, я тоже слышал оборот "пророссийская партия Марин Ле Пен". Это полнейшая глупость! Подхватывают клише, которые используют антироссийские силы. Либерал Бернар Анри Леви и социалист Рафаэль Глюксманн договорились до того, что Барделла и Марин Ле Пен — это ставленники Путина. И у нас это подхватывают...Скорее Ле Пен — голлист. В отличие от французского истеблишмента она ратует за право Франции быть Францией. Легче называть правых националистами, хотя это не совсем так. Если нашей терминологии придерживаться, "Национальное объединение" — правоконсервативная партия.— Что такого особенного в лидере партии "Национальное объединение" Жордане Барделле как политике и человеке?— Это суперзвезда французской политики. Молодой парень, 28 лет, харизматичный, прекрасный оратор.Я часто слушал его дискуссии во время европейской избирательной кампании. Он выдерживал полемические схватки с Валери Айе, которая возглавляла макронистов. Если брать боксерскую терминологию, она была в нокдауне.Дальше была полемика с Атталем, нынешним премьер-министром, которого Макрон выбирал как альтернативу восходящей звезде Барделле. И даже на таком уровне лидер правых смотрелся крайне выигрышно — что французы и замечали.В значительной степени успех Марин Ле Пен и ее партии объясняется тем, что ее возглавляет харизматичный лидер, который симпатичен французам как политик и как человек. Ему верят.К тому же он из скромной семьи итальянских мигрантов. Вырос в Сен-Дени (пригород Парижа), где сосредоточены мигранты. Знает все проблемы французской политики и жизни простого человека не понаслышке.— Молодые и яркие политики — это новый европейский тренд?— Во Франции наблюдается появление ярких представителей политических элит. В Италии, кстати, Мелони (которую упрекали в том, что она фашистка) смогла адаптироваться к ситуации за год нахождение у власти и держится до сих пор.Но, к сожалению для Европы, там доминируют политические вырожденцы. Измельчали. Качество политических элит Европы снизилось по сравнению с такими столпами как Миттеран, Ширак, даже Саркози.Мы видим процесс деградации политических элит Европы, но есть и такие исключения из правил как Барделла и Мелони.— Есть ли, на ваш взгляд, между досрочными выборами во Франции и в Британии какая-то связь или параллели?— Я не вижу здесь связи, потому что разные сюжеты и политика.Во-первых, Великобритания не член ЕС. Хотя, возможно, британцы грустят и считают Brexit ошибкой. Во-вторых, в Великобритании консерваторы долгое время находятся у власти, их политика, прежде всего внутренняя, зашла в тупик.Они с треском проиграют парламентские выборы. К власти придут лейбористы. Вопрос — в каком формате. То ли это будет полная победа, то ли возникнет какая-то коалиция.Третье. Несмотря на близость, у Великобритании и Франции исторически сложные отношения. Вспомните, "тресковую войну" и прочие кризисы, которые время от времени вспыхивают между странами.О том, кто победит в Великобритании и как это повлияет на отношения с Россией, в интервью Елены Ананьевой о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, франция, россия, украина, эммануэль макрон, марин ле пен, европарламент, ес, националисты, выборы, британия, сво