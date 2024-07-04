Елена Ананьева о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца" - 04.07.2024 Украина.ру
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Елена Ананьева о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца"
Елена Ананьева о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца" - 04.07.2024 Украина.ру
Елена Ананьева о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца"
В Британии выбирают парламент. Кто победит и как это повлияет на отношения с Россией и Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева
2024-07-04T16:08
2024-07-04T16:30
интервью
украина
выборы
великобритания
россия
риши сунак
борис джонсон
ес
европарламент
франция
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В Великобритании 4 июля, в День независимости США, начались досрочные всеобщие выборы в парламент.— Елена Владимировна, в чем значимость досрочных выборов в Великобритании для самой страны и для Запада в целом?— Во внешней политике лейбористы попытаются наладить более тесные отношения с Евросоюзом. Другое дело, пойдут ли в Брюсселе на это. Соединенные Штаты остаются главным союзником Великобритании.Вопрос тут только один: смогут ли либерал-демократы обогнать консерваторов по местам в парламенте или нет. Если у консерваторов будет мало мест, это будут, конечно, провальные для них выборы.Но уже сейчас можно сказать, что в Консервативной партии начнется борьба за власть. Она не сможет восстановиться к следующим выборам — просто не успеет.Поэтому — лейбористы. И не потому, что они хорошие и нравятся публике. А в связи с тем, что Консервативная партия находится слишком глубоко в кризисе, и поэтому вызывает у избирателей слишком сильное отторжение.То есть, грубо говоря, из двух зол британцы выбирают меньшее.— Есть ли параллели с тем, что во Франции тоже пройдут досрочные выборы?— В Великобритании и во Франции разные условия выборов. Риши Сунак назначил досрочные выборы в Великобритании потому, что появился проблеск улучшения экономического положения страны.Когда он стал премьер-министром, инфляция составляла 11%, а целевой показатель 2%. В середине мая она впервые снизилась до 2,3%. Соответственно, зарплаты выросли примерно на 5%. Пока хорошие показатели не растворились, Сунак и поспешил назначить выборы.Данная ситуация совершенно отлична от того, что происходит во Франции, где фракция Макрона проиграла на выборах в Европарламент. В связи с чем он и объявил всеобщие выборы, чтобы в Национальном собрании правые были повержены. То есть смысл заключается в том, что во втором туре против партии "Национальное объединение" консолидируются все остальные. Таким образом, у них появляется надежда, что правые не получат большинство и не смогут управлять страной.— Вы отметили на конференции в ММПЦ, что на парламентских выборах у лейбористов больше всего шансов победить. А каковы шансы у Либеральной партии? Есть мнения, что именно она сможет повлиять в положительную сторону на отношения с Россией и снизить поддержку Украины.— Это не так.Во время предвыборной кампании Найджел Фарадж [британский политик, лидер-сооснователь партии "Реформировать Соединённое Королевство"] заявил: причина того, что Россия начала войну на Украине, — расширение НАТО и ЕС на Восток. Все лидеры всех партий его осудили. В этом отношении в системных, как немцы говорят, этаблированных партиях абсолютный консенсус.Подобное мнение в разрыв с остальными выражают только несистемные маргиналы. Кстати, Фарадж еще в 2016 году, во время кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Европейском союзе, говорил, что у ЕС руки по локоть в крови.У Бориса Джонсона был советник Доминик Каммингс, который в результате их ссоры ушел с должности. Вначале он молчал, но в мае этого года дал интервью, где выражался нецензурно, говоря о том, что Джонсон поддержал киевский режим просто потому, что у него было плохое положение в партии и в парламенте. В том числе начались скандалы из-за вечеринок. Хотя это был скорее субъективный фактор — помимо объективных.Так вот, посыл Каммингса был таков: какого черта мы вляпались в эту историю [с Украиной], поддерживая дурацкое мафиозное государство. Нам говорили, что нужно преподать урок Путину, а мы лишь доказали, что мы полные идиоты.То есть это мнение маргинала, который не участвует в политике, и ему за такие высказывания ничего не будет.Теперь о [главе лейбористов] Кире Стармере — это к вопросу о российско-британских отношениях. Когда началось СВО, бывший, крайне левый лидер лейбористов Джереми Корбин сделал воззвание "Остановить войну" (Stop The War). Документ подписали 11 депутатов-лейбористов.Так вот Стармер сказал им: если не отзовете свои подписи, я вас всех исключу из партии. Это такая "демократия". После этого он поехал в Брюссель к Столтенбергу заверять его в поддержке со стороны партии.— Как смена правительства повлияет на отношения с Украиной?— Никак. Ничего не изменится по отношению к Украине. Лейбористы уже заявили устами своего теневого министра иностранных дел, что будут поддерживать Украину до победы.
https://ukraina.ru/20240529/1055356548.html
https://ukraina.ru/20240602/1055413763.html
https://ukraina.ru/20240619/1055716989.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, выборы, великобритания, россия, риши сунак, борис джонсон, ес, европарламент, франция, сша, сво
Интервью, Украина, выборы, Великобритания, Россия, Риши Сунак, Борис Джонсон, ЕС, Европарламент, Франция, США, СВО

Елена Ананьева о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца"

16:08 04.07.2024 (обновлено: 16:30 04.07.2024)
 
© Анна ЧеркасоваЕлена Ананьева интервью
Елена Ананьева интервью
© Анна Черкасова
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Британии выбирают парламент. Кто победит и как это повлияет на отношения с Россией и Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева
В Великобритании 4 июля, в День независимости США, начались досрочные всеобщие выборы в парламент.
— Елена Владимировна, в чем значимость досрочных выборов в Великобритании для самой страны и для Запада в целом?
— Во внешней политике лейбористы попытаются наладить более тесные отношения с Евросоюзом. Другое дело, пойдут ли в Брюсселе на это. Соединенные Штаты остаются главным союзником Великобритании.
Вопрос тут только один: смогут ли либерал-демократы обогнать консерваторов по местам в парламенте или нет. Если у консерваторов будет мало мест, это будут, конечно, провальные для них выборы.
Но уже сейчас можно сказать, что в Консервативной партии начнется борьба за власть. Она не сможет восстановиться к следующим выборам — просто не успеет.
Поэтому — лейбористы. И не потому, что они хорошие и нравятся публике. А в связи с тем, что Консервативная партия находится слишком глубоко в кризисе, и поэтому вызывает у избирателей слишком сильное отторжение.
То есть, грубо говоря, из двух зол британцы выбирают меньшее.
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— Есть ли параллели с тем, что во Франции тоже пройдут досрочные выборы?
— В Великобритании и во Франции разные условия выборов. Риши Сунак назначил досрочные выборы в Великобритании потому, что появился проблеск улучшения экономического положения страны.
Когда он стал премьер-министром, инфляция составляла 11%, а целевой показатель 2%. В середине мая она впервые снизилась до 2,3%. Соответственно, зарплаты выросли примерно на 5%. Пока хорошие показатели не растворились, Сунак и поспешил назначить выборы.
Данная ситуация совершенно отлична от того, что происходит во Франции, где фракция Макрона проиграла на выборах в Европарламент. В связи с чем он и объявил всеобщие выборы, чтобы в Национальном собрании правые были повержены.
То есть смысл заключается в том, что во втором туре против партии "Национальное объединение" консолидируются все остальные. Таким образом, у них появляется надежда, что правые не получат большинство и не смогут управлять страной.
- РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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— Вы отметили на конференции в ММПЦ, что на парламентских выборах у лейбористов больше всего шансов победить. А каковы шансы у Либеральной партии? Есть мнения, что именно она сможет повлиять в положительную сторону на отношения с Россией и снизить поддержку Украины.
— Это не так.
Во время предвыборной кампании Найджел Фарадж [британский политик, лидер-сооснователь партии "Реформировать Соединённое Королевство"] заявил: причина того, что Россия начала войну на Украине, — расширение НАТО и ЕС на Восток. Все лидеры всех партий его осудили. В этом отношении в системных, как немцы говорят, этаблированных партиях абсолютный консенсус.
Подобное мнение в разрыв с остальными выражают только несистемные маргиналы. Кстати, Фарадж еще в 2016 году, во время кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Европейском союзе, говорил, что у ЕС руки по локоть в крови.
У Бориса Джонсона был советник Доминик Каммингс, который в результате их ссоры ушел с должности. Вначале он молчал, но в мае этого года дал интервью, где выражался нецензурно, говоря о том, что Джонсон поддержал киевский режим просто потому, что у него было плохое положение в партии и в парламенте.
В том числе начались скандалы из-за вечеринок. Хотя это был скорее субъективный фактор — помимо объективных.
Так вот, посыл Каммингса был таков: какого черта мы вляпались в эту историю [с Украиной], поддерживая дурацкое мафиозное государство. Нам говорили, что нужно преподать урок Путину, а мы лишь доказали, что мы полные идиоты.
То есть это мнение маргинала, который не участвует в политике, и ему за такие высказывания ничего не будет.
Теперь о [главе лейбористов] Кире Стармере — это к вопросу о российско-британских отношениях. Когда началось СВО, бывший, крайне левый лидер лейбористов Джереми Корбин сделал воззвание "Остановить войну" (Stop The War). Документ подписали 11 депутатов-лейбористов.
Так вот Стармер сказал им: если не отзовете свои подписи, я вас всех исключу из партии. Это такая "демократия". После этого он поехал в Брюссель к Столтенбергу заверять его в поддержке со стороны партии.
Алексей Громыко интервью
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— Как смена правительства повлияет на отношения с Украиной?
— Никак. Ничего не изменится по отношению к Украине. Лейбористы уже заявили устами своего теневого министра иностранных дел, что будут поддерживать Украину до победы.
 
ИнтервьюУкраинавыборыВеликобританияРоссияРиши СунакБорис ДжонсонЕСЕвропарламентФранцияСШАСВО
 
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