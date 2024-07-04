Елена Ананьева о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца"
16:08 04.07.2024 (обновлено: 16:30 04.07.2024)
© Анна ЧеркасоваЕлена Ананьева интервью
© Анна Черкасова
В Британии выбирают парламент. Кто победит и как это повлияет на отношения с Россией и Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева
В Великобритании 4 июля, в День независимости США, начались досрочные всеобщие выборы в парламент.
— Елена Владимировна, в чем значимость досрочных выборов в Великобритании для самой страны и для Запада в целом?
— Во внешней политике лейбористы попытаются наладить более тесные отношения с Евросоюзом. Другое дело, пойдут ли в Брюсселе на это. Соединенные Штаты остаются главным союзником Великобритании.
Вопрос тут только один: смогут ли либерал-демократы обогнать консерваторов по местам в парламенте или нет. Если у консерваторов будет мало мест, это будут, конечно, провальные для них выборы.
Но уже сейчас можно сказать, что в Консервативной партии начнется борьба за власть. Она не сможет восстановиться к следующим выборам — просто не успеет.
Поэтому — лейбористы. И не потому, что они хорошие и нравятся публике. А в связи с тем, что Консервативная партия находится слишком глубоко в кризисе, и поэтому вызывает у избирателей слишком сильное отторжение.
То есть, грубо говоря, из двух зол британцы выбирают меньшее.
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— Есть ли параллели с тем, что во Франции тоже пройдут досрочные выборы?
— В Великобритании и во Франции разные условия выборов. Риши Сунак назначил досрочные выборы в Великобритании потому, что появился проблеск улучшения экономического положения страны.
Когда он стал премьер-министром, инфляция составляла 11%, а целевой показатель 2%. В середине мая она впервые снизилась до 2,3%. Соответственно, зарплаты выросли примерно на 5%. Пока хорошие показатели не растворились, Сунак и поспешил назначить выборы.
Данная ситуация совершенно отлична от того, что происходит во Франции, где фракция Макрона проиграла на выборах в Европарламент. В связи с чем он и объявил всеобщие выборы, чтобы в Национальном собрании правые были повержены.
То есть смысл заключается в том, что во втором туре против партии "Национальное объединение" консолидируются все остальные. Таким образом, у них появляется надежда, что правые не получат большинство и не смогут управлять страной.
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— Вы отметили на конференции в ММПЦ, что на парламентских выборах у лейбористов больше всего шансов победить. А каковы шансы у Либеральной партии? Есть мнения, что именно она сможет повлиять в положительную сторону на отношения с Россией и снизить поддержку Украины.
— Это не так.
Во время предвыборной кампании Найджел Фарадж [британский политик, лидер-сооснователь партии "Реформировать Соединённое Королевство"] заявил: причина того, что Россия начала войну на Украине, — расширение НАТО и ЕС на Восток. Все лидеры всех партий его осудили. В этом отношении в системных, как немцы говорят, этаблированных партиях абсолютный консенсус.
Подобное мнение в разрыв с остальными выражают только несистемные маргиналы. Кстати, Фарадж еще в 2016 году, во время кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Европейском союзе, говорил, что у ЕС руки по локоть в крови.
У Бориса Джонсона был советник Доминик Каммингс, который в результате их ссоры ушел с должности. Вначале он молчал, но в мае этого года дал интервью, где выражался нецензурно, говоря о том, что Джонсон поддержал киевский режим просто потому, что у него было плохое положение в партии и в парламенте.
В том числе начались скандалы из-за вечеринок. Хотя это был скорее субъективный фактор — помимо объективных.
Так вот, посыл Каммингса был таков: какого черта мы вляпались в эту историю [с Украиной], поддерживая дурацкое мафиозное государство. Нам говорили, что нужно преподать урок Путину, а мы лишь доказали, что мы полные идиоты.
То есть это мнение маргинала, который не участвует в политике, и ему за такие высказывания ничего не будет.
Теперь о [главе лейбористов] Кире Стармере — это к вопросу о российско-британских отношениях. Когда началось СВО, бывший, крайне левый лидер лейбористов Джереми Корбин сделал воззвание "Остановить войну" (Stop The War). Документ подписали 11 депутатов-лейбористов.
Так вот Стармер сказал им: если не отзовете свои подписи, я вас всех исключу из партии. Это такая "демократия". После этого он поехал в Брюссель к Столтенбергу заверять его в поддержке со стороны партии.
— Как смена правительства повлияет на отношения с Украиной?
— Никак. Ничего не изменится по отношению к Украине. Лейбористы уже заявили устами своего теневого министра иностранных дел, что будут поддерживать Украину до победы.