Сергей Федоров: кто он - 30.06.2023 Украина.ру
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Сергей Федоров: кто он
Сергей Федоров: кто он - 30.06.2023 Украина.ру
Сергей Федоров: кто он
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН
2023-06-30T15:34
2023-06-30T15:34
новости
сергей федоров
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Фёдоров Сергей Матвеевич окончил географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (специальность: экономическая и политическая география капиталистических и развивающихся стран, референт-переводчик в 1979 г.В 1986 году окончил высшие курсы переводчиков при МГПИИЯ им. М. Тореза.В 1989 г. — аспирантуру Института сравнительной политологии РАН.В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию «Социальная политика во Франции в последней четверти ХХ — начале ХХ века» (занятость, трудовые отношения, социальное обеспечение).С 1979–1983 гг. — работал в Министерстве Обороны СССР.С 1984–1995 гг. — работал в Институте сравнительной политологии РАН (до 1990 г. Институт международного рабочего движения РАН).С 1995–1997 гг. — в торгово-экономический отделе Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге. С 1997 по 2004 г. был главой представительства и директором по развитию в ряде французских компаний, представленных в России. С 2005 г. и по настоящее время работает в Институте Европы РАН.Член редакционной коллегии журнала «Современная Европа», член правления Российской ассоциации международных исследований.Кандидат политических наук.Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.Владеет французским и английским языком.
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96
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452
60
Новости
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новости, сергей федоров
Новости, Сергей Федоров

Сергей Федоров: кто он

15:34 30.06.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН
Фёдоров Сергей Матвеевич окончил географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (специальность: экономическая и политическая география капиталистических и развивающихся стран, референт-переводчик в 1979 г.
В 1986 году окончил высшие курсы переводчиков при МГПИИЯ им. М. Тореза.
В 1989 г. — аспирантуру Института сравнительной политологии РАН.
В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию «Социальная политика во Франции в последней четверти ХХ — начале ХХ века» (занятость, трудовые отношения, социальное обеспечение).
С 1979–1983 гг. — работал в Министерстве Обороны СССР.
С 1984–1995 гг. — работал в Институте сравнительной политологии РАН (до 1990 г. Институт международного рабочего движения РАН).
С 1995–1997 гг. — в торгово-экономический отделе Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге.
С 1997 по 2004 г. был главой представительства и директором по развитию в ряде французских компаний, представленных в России.
С 2005 г. и по настоящее время работает в Институте Европы РАН.
Член редакционной коллегии журнала «Современная Европа», член правления Российской ассоциации международных исследований.
Кандидат политических наук.
Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Владеет французским и английским языком.
 
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