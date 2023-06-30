Сергей Федоров: кто он
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН
Фёдоров Сергей Матвеевич окончил географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (специальность: экономическая и политическая география капиталистических и развивающихся стран, референт-переводчик в 1979 г.
В 1986 году окончил высшие курсы переводчиков при МГПИИЯ им. М. Тореза.
В 1989 г. — аспирантуру Института сравнительной политологии РАН.
В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию «Социальная политика во Франции в последней четверти ХХ — начале ХХ века» (занятость, трудовые отношения, социальное обеспечение).
С 1979–1983 гг. — работал в Министерстве Обороны СССР.
С 1984–1995 гг. — работал в Институте сравнительной политологии РАН (до 1990 г. Институт международного рабочего движения РАН).
С 1995–1997 гг. — в торгово-экономический отделе Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге.
С 1997 по 2004 г. был главой представительства и директором по развитию в ряде французских компаний, представленных в России.
С 2005 г. и по настоящее время работает в Институте Европы РАН.
Член редакционной коллегии журнала «Современная Европа», член правления Российской ассоциации международных исследований.
Кандидат политических наук.
Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Владеет французским и английским языком.