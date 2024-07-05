https://ukraina.ru/20240705/1056046822.html

"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине

"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине - 05.07.2024 Украина.ру

"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине

Вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Прибалтикой и с Польшей. Киевские власти не справляются с текущими задачами, поэтому им нужно сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-07-05T05:20

2024-07-05T05:20

2024-07-05T05:20

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украина

белоруссия

минск

дмитрий песков

минобороны рф

польша

прибалтика

граница

нападение

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина скапливает войска на границе с Белоруссией. По этому вопросу среди экспертов есть два мнения. Одни говорят, что Украина на не нападет на Белоруссию, потому что она с трудом удерживает фронт. Другие считают, что Украина может совершить акт агрессии против республики по принципу "сгорел сарай — гори и хата".Аналитик предположил, что более вероятен второй вариант "Сгорел сарай — гори и хата". Киевские власти не справляются с текущими задачами, поэтому им нужно сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа, уточнил онНо если Украина совершит такое безумство, у нее может не получиться открыть второй фронт. Наоборот — Россия получит возможность отрезать киевский режим от военной помощи с Запада, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, приведет ли уничтожение разведывательных БПЛА США к прямому вооруженному столкновению с Альянсом - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

https://ukraina.ru/20240703/1056045413.html

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новости, украина, белоруссия, минск, дмитрий песков, минобороны рф, польша, прибалтика, граница, нападение, россия, запад