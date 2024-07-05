"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
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"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине
"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине
Вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Прибалтикой и с Польшей. Киевские власти не справляются с текущими задачами, поэтому им нужно сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T05:20
2024-07-05T05:20
новости
украина
белоруссия
минск
дмитрий песков
минобороны рф
польша
прибалтика
граница
нападение
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина скапливает войска на границе с Белоруссией. По этому вопросу среди экспертов есть два мнения. Одни говорят, что Украина на не нападет на Белоруссию, потому что она с трудом удерживает фронт. Другие считают, что Украина может совершить акт агрессии против республики по принципу "сгорел сарай — гори и хата".Аналитик предположил, что более вероятен второй вариант "Сгорел сарай — гори и хата". Киевские власти не справляются с текущими задачами, поэтому им нужно сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа, уточнил онНо если Украина совершит такое безумство, у нее может не получиться открыть второй фронт. Наоборот — Россия получит возможность отрезать киевский режим от военной помощи с Запада, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, приведет ли уничтожение разведывательных БПЛА США к прямому вооруженному столкновению с Альянсом - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
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новости, украина, белоруссия, минск, дмитрий песков, минобороны рф, польша, прибалтика, граница, нападение, россия, запад
Новости, Украина, Белоруссия, Минск, Дмитрий Песков, Минобороны РФ, Польша, Прибалтика, граница, нападение, Россия, Запад

"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине

05:20 05.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Щит Союза-2015"
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Прибалтикой и с Польшей. Киевские власти не справляются с текущими задачами, поэтому им нужно сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина скапливает войска на границе с Белоруссией. По этому вопросу среди экспертов есть два мнения.
Одни говорят, что Украина на не нападет на Белоруссию, потому что она с трудом удерживает фронт. Другие считают, что Украина может совершить акт агрессии против республики по принципу "сгорел сарай — гори и хата".
Аналитик предположил, что более вероятен второй вариант "Сгорел сарай — гори и хата". Киевские власти не справляются с текущими задачами, поэтому им нужно сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа, уточнил он
"Сейчас вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Прибалтикой и с Польшей. Так что Минск готовится к любому сценарию. В республике есть и наша группировка войск, которая готова вступить в бой", - подчеркнул Леонков.
Но если Украина совершит такое безумство, у нее может не получиться открыть второй фронт. Наоборот — Россия получит возможность отрезать киевский режим от военной помощи с Запада, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
О том, приведет ли уничтожение разведывательных БПЛА США к прямому вооруженному столкновению с Альянсом - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
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Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впередиПрактика показал, что отходить из населенных пунктов, районов, которые мы штурмуем, ВСУ не склонны, поэтому за любую преграду на нашем пути они будут цепляться. Часов Яр стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности, и это создаст нам большое количество проблем, так что все только начинается
 
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