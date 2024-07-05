"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине
Вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Прибалтикой и с Польшей. Киевские власти не справляются с текущими задачами, поэтому им нужно сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина скапливает войска на границе с Белоруссией. По этому вопросу среди экспертов есть два мнения.
Одни говорят, что Украина на не нападет на Белоруссию, потому что она с трудом удерживает фронт. Другие считают, что Украина может совершить акт агрессии против республики по принципу "сгорел сарай — гори и хата".
Аналитик предположил, что более вероятен второй вариант "Сгорел сарай — гори и хата". Киевские власти не справляются с текущими задачами, поэтому им нужно сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа, уточнил он
"Сейчас вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Прибалтикой и с Польшей. Так что Минск готовится к любому сценарию. В республике есть и наша группировка войск, которая готова вступить в бой", - подчеркнул Леонков.
Но если Украина совершит такое безумство, у нее может не получиться открыть второй фронт. Наоборот — Россия получит возможность отрезать киевский режим от военной помощи с Запада, заключил собеседник издания.
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