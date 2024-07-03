https://ukraina.ru/20240703/1056008844.html

Дмитрий Тренин: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

Дмитрий Тренин: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать - 03.07.2024 Украина.ру

Дмитрий Тренин: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

Разведывательные БПЛА США и других стран НАТО непосредственно задействованы в нанесении ударов по целям на территории России. Их нейтрализация - логичное и необходимое действие с российской стороны. Это также - запоздавший, увы! - ответ на эскалацию военных действий со стороны противника.

2024-07-03T04:56

2024-07-03T04:56

2024-07-03T04:56

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин.- Дмитрий Витальевич, официальный Минск неоднократно за последние дни сообщал о концентрации украинских войск, оснащенных в том числе тяжелым вооружением, в приграничных с Белоруссией районах. Решится ли Киев на вторжение?- Думаю, что решение об открытии нового фронта всё же будет принимать Вашингтон. На мой взгляд, такое вторжение будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов. Минусы, напротив, очевидны. И тем не менее - Киев способен на масштабные провокации с целью втянуть страны НАТО в непосредственный конфликт с Россией, поскольку войну в нынешнем формате Украина очевидно проигрывает.- Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем. Приведет ли уничтожение разведывательных БПЛА США к прямому вооруженному столкновению с Альянсом? И если да, то возможен ли в этом случае ограниченный ядерный конфликт?- Разведывательные БПЛА США и других стран НАТО непосредственно задействованы в нанесении ударов по целям на территории России. Их нейтрализация - логичное и необходимое действие с российской стороны. Это также - запоздавший, увы! - ответ на эскалацию военных действий со стороны противника. На мой взгляд, США сейчас не ищут повода для лобового столкновения с Россией. Ограниченного ядерного конфликта из-за уничтожения беспилотников не будет.Распоряжение министра обороны Генштабу я бы рассматривал как последнее предостережение противнику. Проигнорируют - надо сбивать. Бездействие будет означать приглашение к дальнейшей эскалации.- Недавно лидеры России и КНДР подписали договор о взаимопомощи в случае агрессии. Есть мнение, что он направлен в основном против Японии, которая еще летом 2022 года с согласия США объявила масштабную программу перевооружения. Согласны ли вы с этим? Кажется ли вам вероятным сценарий участия северокорейских добровольцев в специальной военной операции?- Я не считаю Японию главным адресатом подписания российско-северокорейского договора, хотя какая-то часть "послания" действительно адресована Токио. На японскую программу перевооружения Россия отвечает движениями собственных вооруженных сил на своей территории и в воздушном и морском пространстве, прилегающем к Японским островам. Плюс совместными с Китаем мероприятиями - учениями и тренировками.Что касается возможного масштабного участия северокорейских сил в СВО, то оно представляется сейчас излишним.- Много говорят о превосходстве ВСУ над нашей армией в количестве малых БПЛА. Как преодолеть это отставание и как долго еще продлится феномен войны дронов?- Я не специалист, но совершенно очевидно, что мы должны учиться у противника, когда он в чём-то обходит нас. Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Уверен, что российская сторона способна выровнять ситуацию с малыми дронами, а затем превзойти ВСУ. Надеюсь, что так и будет.- В зоне конфликта должны появиться обещанные Западом F-16. Окажут ли эти самолеты влияние на ход боевых действий, и насколько вероятны наши удары по аэродромам Восточной Европы, где они, скорее всего, будут базироваться?- За почти два с половиной года войны мы увидели, что "чудо-оружия" нет. Вероятно, так и будет в будущем. Конечно, каждый новый вид оружия и каждая новая система вооружений привносит что-то новое в ход вооруженной борьбы. Так что влияние F-16 точно окажут, но войну не выиграют. Что касается уже анонсированных российским МИДом ударов по базам в Восточной Европы, где F-16 будут базироваться, то здесь, как и в случае с БПЛА над Чёрным морем, отказ от реализации угрозы будет стоить нам нового витка эскалации.- Как бы вы в целом оценили стратегию и тактику ВС России в зоне СВО с учетом того, что наши войска ведут активные действия в Донбассе, на севере Харьковской области, а наши ДРГ заходят и в Сумскую область?- Это очень большой и сложный вопрос. Не буду касаться собственно военной стороны, скажу о политической. Стратегия России, насколько можно судить со стороны и без доступа к закрытой информации, сводится к достижению победы над противником путём его изматывания и истощения на поле боя.Логика этой стратегии заключается, насколько можно судить, в том, что ресурсы непосредственного противника, то есть Украины - прежде всего демографические и морально-политические - конечны, а интересы США и их основных союзников на украинском направлении не носят характера жизненно важных - в отличие от России. Цели этой стратегии были сформулированы в общем виде в самом начале СВО и затем расширены и конкретизированы в выступлении президента Путина в МИД 14 июня сего года.О ситуации в зоне специальной военной операции - в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами

https://ukraina.ru/20240702/1055986421.html

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интервью, россия, сша, украина, андрей белоусов, владимир путин, нато, всу, f-16