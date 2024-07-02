https://ukraina.ru/20240702/1055984543.html

Алексей Леонков: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь - трупами

Алексей Леонков: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь - трупами - 02.07.2024 Украина.ру

Алексей Леонков: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь - трупами

Было бы хорошо, чтобы мы установили над Черным морем бесполетную зону, в которую бы не мог войти ни один самолет военного назначения стран НАТО. Надо предупредить их: "Как только ваш самолет залетел в эту зону (ошибся или полетел с "гуманитарными миссиями"), он будет сбит"

2024-07-02T06:21

2024-07-02T06:21

2024-07-02T06:21

интервью

вооруженные силы украины

россия

сво

f-16

дроны

авиабомбы

мосты

донбасс

харьковская область

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Не надо летать, где ни попадя. Не надо изображать из себя миротворцев, подливая масло в огонь, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сегодняшнее наступление ВС РФ на Дзержинск во многом повторяет ход Авдеевской операции.Первое. И тогда, и сейчас у наших войск лучше получается фронтальный удар, а не обход города с флангов, которые ВСУ серьезно укрепили.Второе. И тогда, и сейчас на позиции противника сыпется множество корректируемых авиабомб. В частности, появилось видео попадания ФАБ-3000 в Нью-Йорке.Третье. И тогда, и сейчас отряд спецназа "Ветераны" расчистили длинный тоннель и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта ВСУ.- Алексей Петрович, что происходит, почему именно в Донбассе враг ничего не может сделать с этими нашими тактическими ходами? И почему именно в Харьковской области ВСУ оказывают нам серьезное сопротивление за счет массированного применения дронов и эффективной системы боевого управления?- Поскольку мы владеем стратегической инициативой, мы можем выбирать различные тактические приемы, чтобы воздействовать на главный ресурс противника – его живую силу. Людей у украинских войск не хватает. Они гребут на улицах всех подряд и без подготовки бросают их в бой. Мы этим пользуемся.Мы создаем угрожающее наступление на Харьковском направлении. Чтобы остановиться нас, Украина вынуждена держать там больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери.Эта ситуация, когда украинские резервы работают в режиме пожарной команды, приводит к тому, что на определенных участках, где линия фронта никак не двигается, противник сталкивается с нашими внезапными ударами. Киевский режим думал, что эти участки для нас не представляют интереса, поэтому он может снять оттуда резервы и бросить их под Харьков, а мы показываем, что этого делать нельзя.Все это лишний раз подтверждает, что мы владеем стратегической инициативой.Кроме того, мы завоевали превосходство в воздухе. В оперативно-тактической зоне наша авиация чувствует себя свободно и с больших высот сбрасывает ФАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Я ранее говорил, что рано или поздно эти УМПК придумают и для ФАБ-3000, и теперь мы видим их работу. Мы попали в Нью-Йорк.Я думаю, что США не стали сообщать эту новость, чтобы у них не возникла паника как в 2008 году, когда во время войны в Южной Осетии "русские танки прорвались в Джорджию" (Грузия по-английски переводится как Джорджия).Боевая работа идет с нарастающим успехом для нас. ВСУ теряют свои самые мощные укрепрайоны в Донбассе. Дзержинск – это крупный опорный пункт на линии обороны от Славянска до Угледара, которая сейчас трещит по швам и может посыпаться в любой момент.Я не знаю, сможет ли киевский режим создать новые рубежи обороны. Мы же видим, что они выделяли на это деньги. Мы же помним показательные видеокадры, когда представители украинских властей показывали экскаваторщикам, где именно нужно закапывать бетонные сооружения. Все это оказалось фикцией. У них эти окопы из-за осадков осыпались.Поэтому ВСУ зубами держатся за то, что еще можно удержать, неся колоссальные потери.Запад поставил им множество боеприпасов и артиллерийских комплексов. Но статистика говорит, что за неделю мы покрошили несколько сотен вражеских орудий. Кроме того, Украина не может восполнить потери в системах ПВО и не может нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются fpv-дроны, дроны-разведчики и дроны-ретрансляторы, которые позволяют удлинять маршрут их применения на определенное расстояние.Ну и с этим мы боремся. В войска поступают средства РЭБ. Начинают работать народные придумки (сетки и охотничьи придумки). Превосходство по дронам у ВСУ завоевать не получается, поэтому они жалуются своим кураторам, что у русских дронов стало больше, чем у них, поэтому они сидят безвылазно.Сейчас идет горячая фаза противостояния, по итогам которой мы освободим какой-то крупный населенный пункт, несмотря на то, что ВСУ считали его неприступной крепостью.Все эти иллюзии врага разобьются о наше мастерство и военный профессионализм.- То есть на Харьковском направлении ВСУ держатся только потому, что у них там семь бригад, а не потому, что они там воюют лучше, чем где бы то ни было?- Если раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, то теперь пытаются закидать нас трупами, посылая в Харьковскую область большое количество личного состава.Кстати, из Америки на Украину сейчас идут поставки легкой бронетехники (БМП "Брэдли"). Тяжелых танков уже нет, как это было перед контрнаступом. Туда только отправляют технику огневой поддержки, чтобы хоть как-то прорвать нашу оборону. Но мы там окопались. Нашу оборону они прорвать не могут.Мы держим Харьковское направление, чтобы противник полностью обескровил свою армию. Даже если у ВСУ будут снаряды и техника, они останутся без личного состава. Если в Харькове уже проводится мобилизация среди полицейских, значит, местные власти не сумели наловить достаточного количества простых людей на улице.ВСУ теряют личный состав. Как только они отправляют свои подразделения на перегруппировку, а туда ФАБ-3000 прилетает. Для них там творится ад. А что они еще хотели?- Если я вас правильно понял, вы не видите большой проблемы в том, что ВСУ массово применяют дроны? Просто наши бойцы говорят, что "Баба-Яга" уже стала идти в сопровождении двух фпивишек, на которые наши радары не действуют.- Понятное дело, что противник совершенствует тактику. Авиации у него нет, но надо же чем-то атаковать с воздуха и давать корректировку артиллерийским и минометным комплексам. Причем эти дроны уже промышленного изготовления. Их производят массово и серийно. Украине достаточно их собрать, подвесить на них боеприпас и атаковать.Более того, противник пытается совершенствовать системы таким образом, чтобы на них не действовали наши комплексы РЭБ. Но мы производим такие средства РЭБ, которые могут воздействовать сразу на нескольких частотах. Да, их мало. Да, они не везде. Но мы тоже совершенствуемся.Так что я бы сказал, что по количеству дронов мы впереди. Но по их боевому применению у нас паритет.- Насколько тяжело изготовить комплекс РЭБ, способный работать сразу на нескольких частотах?- Это вопрос к нашей радиоэлектронной промышленности. Основная работа ведется в двух направлениях.Есть волонтерские организации, которые паяют схемы для таких комплексов. Но я слышал, что эта система хороша до тех пор, пока действует аккумулятор (максиму полтора часа). Если он разряжается, он бесполезен. Так что нам надо еще проводить работу, чтобы они действовали все время.Если волонтеры выпускают компактные комплексы, то наша промышленность выпускает массивные рации с множеством антенн. Каждая антенна – диапазон частот, на которых он может работать. Самое главное – разработать эффективную систему. Если мы ее разработаем, запустить ее в массовое производство будет не так трудно.А при разработке средств РЭБ мы сталкиваемся с тем, что противник применяет более хитроумные дроны, которые для него придумывают на Западе. Идет битва умов. ВСУ пытаются нас давить количеством, а мы отвечаем качеством. Рано или поздно мы этот вопрос решим.- Вы сказали, что у ВСУ нет авиации. Прокомментируйте, пожалуйста, вопрос с F-16. Судя по тому, как враг бьет по Крыму, а мы обрабатываем украинские аэродромы, мы ожидаем массированного применения этих самолетов.- F-16 однозначно появится на Украине.Противник сейчас выстраивает схему для обеспеченья безопасности пилотов, которые будут запускать по нашей территории дальнобойные крылатые ракеты типа StormShadow, SCALP, Taurus или даже JASSM.Эта схема выстраивается с помощью комплексов АВАКС и систем "Пэтриот". Ключевым звеном в этой схеме является F-16. Эти три компонента работают в единой системе командной линии по передаче данных Link-16, когда пилот может получать данные об окружающей обстановке и выполнять боевые задачи с максимальной безопасностью для себя.То есть пилот будет знать, где летят наши истребители и где у нас стоят дальнобойные средства ПВО. Он будет выбирать точку запуска ракеты так, чтобы развернутся и уйти от возмездия со стороны наших ВКС.Как только враг отладит эту систему, F-16 будут летать. И не факт, что они будут летать с территории Украины. Схема с польскими и румынскими аэродромами будет задействована. Некоторые украинские деятели уже проговорились, что на этих аэродромах будут стоять запасные F-16. Не надо пытаться ввести нас в заблуждение. Не запасные, а основные.Скорее всего, будет приведено в действие обещание нашего президента: если F-16 будет взлетать с территории Польши или Румынии для работы по территории России, мы будем считать эти аэродромы нашей законной целью.- Су-34, очередная партия которого поступила на фронт, справится с этой задачей?- Су-34 – это истребитель-бомбардировщик. Его вооружение действует в оперативно-тактической зоне. А для нанесения ударов по территории Польши или Румынии мы будем использовать другую технику, которую мы показали в ходе СВО. В том числе гиперзвуковую.Чем мы будем долбить эти аэродромы – это вопрос принятия решений нашего командования. Если противник не поймет и доведет нас до такого стечения обстоятельств, мы с вами узнаем.- А американские беспилотники и разведывательную авиацию НАТО над Крымом будем сбивать?- Будем.Уже доказано, что во время атаки на Севастополь над Черным морем дежурил GlobalHoke. С помощью своей радиотехнической разведки он отследил работу РЛС нашей ПВО. Из-за этого ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, что нам было тяжело их сбить. Одна из таких ракет скорректировала свой полет и разрядилась над пляжем.Вражеская пропаганда утверждала, что она изменила траекторию полета, потому что мы ее не так подбили. Нет. Это было штатное срабатывание. Мы достали обломки ракеты и определили, что там был модуль GPS и системы гироскопов, которые управляют рабочими поверхностями ракеты, чтобы она могла маневрировать и менять маршрут.- Насколько тяжело будет это все сбить, учитывая, что англосаксы – хорошие авиаторы?- Тяжело, но мы справимся. С беспилотниками так уж точно.Кстати, есть информация, что Швеция передает свой самолет радиотехнической разведки. Его станция позволяет обозревать вглубь на 400 километров. Думаете, мы шведам не надаем по шапке? Под Полтавой когда-то надавали. А после того, как шведы отказались от нейтралитета и вступили в НАТО, нас больше ничего не сдерживает от ударов по ним.Вообще было бы хорошо, чтобы мы установили над Черным морем бесполетную зону, в которую бы не мог войти ни один самолет военного назначения стран НАТО. Надо предупредить их: "Как только ваш самолет залетел в эту зону (ошибся или полетел с "гуманитарными миссиями"), он будет сбит".Не надо летать, где ни попадя. Не надо изображать из себя миротворцев, подливая масло в огонь.- Еще была информация, что мы увеличили боеголовку наших ракет за счет сокращения их дальности полета, чтобы погасить остатки украинской энергетики.- По украинской энергетике работа будет продолжена. Киевский режим восстанавливает ее не для того, чтобы у людей были вода и свет, а для того, чтобы обеспечить военную экономику: логистические маршруты и ремонтные цеха. Тем не менее, мы ее уже накрываем. Это уже сказывается на передовой, когда ВСУ жалуются на перебои с поставками техники и боеприпасов.- Будем ли мы бомбить мосты через Днепр? Раньше мне казалось, что это невозможно. А потом мне объяснили, что нужно в первую очередь работать по железнодорожным мостам, а для этого достаточно обрушить сходы с них и подходы к ним.- Да, это эффективная тактика. Восстановить сходы и подходы сложнее, чем опоры моста и пролеты. Когда мы уходили из Херсона, мы так и поступили. Мы обрушили подход к мосту, и Украина до сих пор не может его починить. Понятно, что основные поставки идут железнодорожным транспортом. И после того, как мы научились более точно применять наши огневые средства, мы начнем выводить из строя их мосты. Также мы продолжим бить по местам разгрузки техники, как это было недавно в районе Вольнянска.- Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина скапливает войска на границе с Белоруссией. По этому вопросу есть два мнения. Одни говорят, что Украина на нее не нападет, потому что она с трудом удерживает фронт. Другие считают, что Украина может совершить акт агрессии против республики по принципу "сгорел сарай – гори и хата". Что думаете вы?- Я думаю, что более вероятен вариант "Сгорел сарай – гори и хата". Украина не справляется с текущими задачами, поэтому она хочет сделать так, чтобы в конфликт была втянута Европа. Сейчас вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Прибалтикой и с Польшей. Так что Минск готовится к любому сценарию.В республике есть и наша группировка войск, которая готова вступить в бой.Но если Украина совершит такое безумство, у нее может не получиться открыть второй фронт. Наоборот – мы получим возможность отрезать киевский режим от военной помощи с Запада, которая идет через ее границы.- То есть сейчас мы это не делаем из-за политических ограничений?- Да. Если мы это будем делать с территории Белоруссии, Минск потеряет нейтральный статус в этом конфликте. Мы не хотели бы, чтобы союзное с нами государство, которое до сих пор не оправилась от последствий Великой Отечественной, была втянута в новую войну. Но если Украина устроит вооруженную провокацию, мы начнем действовать.Больше о вероятной агрессии против Минска - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20240701/1055941687.html

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Кирилл Курбатов

интервью, вооруженные силы украины, россия, сво, f-16, дроны, авиабомбы, мосты, донбасс, харьковская область, белоруссия, польша, румыния, пво