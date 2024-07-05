Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России - 05.07.2024 Украина.ру
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Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России
Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России - 05.07.2024 Украина.ру
Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России
Какие сценарии могут произойти в Азиатско-тихоокеанском регионе в случае победы Дональда Трампа, если учесть, что еще в период своего президентства он отправлял авианосную группировку к берегам дружественной России Северной Кореи?
2024-07-05T05:30
2024-07-05T05:30
новости
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россия
дональд трамп
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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответила директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.По ее словам, лозунг Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") - это как раз про гегемонию и диктат США.Панина напомнила, что Европа уже попала под гнетом Вашингтона, но своих целей он пока не достиг. Порядка 47% в мировой торговле осуществляется в долларах, тогда как в 70-80-е годы прошлого века на его долю приходилось более 80% мировых расчетов."Чем большими будут становиться экономические, финансовые, военные возможности стран, тем больше будет меняться политика в сторону отторжения США с их диктатом, с их навязыванием себя остальному миру. Это не сиюминутный процесс, он набирает ход подобно поезду. Не исключайте и то, что если Трамп придет к власти, то в результате своей внутренней политики он может спровоцировать там гражданскую войну", - резюмировала эксперт.Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html
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Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Елена Панина, Украина.ру

Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России

05:30 05.07.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Какие сценарии могут произойти в Азиатско-тихоокеанском регионе в случае победы Дональда Трампа, если учесть, что еще в период своего президентства он отправлял авианосную группировку к берегам дружественной России Северной Кореи?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответила директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
"В случае прихода Трампа все будет более жестко. Туда будут отправлены ядерные ударные группировки. Будут усиливаться возможности Австралии в качестве "авианосца", ядерные ракеты туда уже поставляются. Регион будет балансировать на грани войны. Наметившийся союз Россия-Иран-КНДР для Запада, в первую очередь, для США, это кощеева игла. Они будут любым способом стараться разрушить этот союз", - сказала Панина.
По ее словам, лозунг Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") - это как раз про гегемонию и диктат США.
Панина напомнила, что Европа уже попала под гнетом Вашингтона, но своих целей он пока не достиг. Порядка 47% в мировой торговле осуществляется в долларах, тогда как в 70-80-е годы прошлого века на его долю приходилось более 80% мировых расчетов.
"Чем большими будут становиться экономические, финансовые, военные возможности стран, тем больше будет меняться политика в сторону отторжения США с их диктатом, с их навязыванием себя остальному миру. Это не сиюминутный процесс, он набирает ход подобно поезду. Не исключайте и то, что если Трамп придет к власти, то в результате своей внутренней политики он может спровоцировать там гражданскую войну", - резюмировала эксперт.
Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 09:23
Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источникРешение о выходе Джо Байдена из президентской гонки, о чем настаивают американцы, будет семейным и личным, – на результат повлияет первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники, среди которых есть приближенные к президенту
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11 мая, 06:31
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