https://ukraina.ru/20240705/1056017750.html

Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России

Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России - 05.07.2024 Украина.ру

Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России

Какие сценарии могут произойти в Азиатско-тихоокеанском регионе в случае победы Дональда Трампа, если учесть, что еще в период своего президентства он отправлял авианосную группировку к берегам дружественной России Северной Кореи?

2024-07-05T05:30

2024-07-05T05:30

2024-07-05T05:30

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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответила директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.По ее словам, лозунг Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") - это как раз про гегемонию и диктат США.Панина напомнила, что Европа уже попала под гнетом Вашингтона, но своих целей он пока не достиг. Порядка 47% в мировой торговле осуществляется в долларах, тогда как в 70-80-е годы прошлого века на его долю приходилось более 80% мировых расчетов."Чем большими будут становиться экономические, финансовые, военные возможности стран, тем больше будет меняться политика в сторону отторжения США с их диктатом, с их навязыванием себя остальному миру. Это не сиюминутный процесс, он набирает ход подобно поезду. Не исключайте и то, что если Трамп придет к власти, то в результате своей внутренней политики он может спровоцировать там гражданскую войну", - резюмировала эксперт.Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.

https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html

https://ukraina.ru/20240630/1055955680.html

https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html

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новости, сша, россия, дональд трамп, елена панина, украина.ру