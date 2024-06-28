https://ukraina.ru/20240628/1055939298.html

Елена Панина: При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу

Елена Панина: При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу - 28.06.2024 Украина.ру

Елена Панина: При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу

Нам нужна опора на собственные силы, поиск союзников, дипломатическая работа, серьезно подкрепленная нашим военно-промышленным потенциалом и усилением боевых действий на территории Украины. Только так можно заставить опомниться западную верхушку, внимательнее отнестись к тому, что мир стоит на пороге глобальной ядерной войны.

2024-06-28T16:11

2024-06-28T16:11

2024-06-28T16:11

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.- Елена Владимировна, по мнению экспертов, дебаты между Дональдом Трампом и действующим президентом США Джо Байденом стали самыми провальными для демократов за всю политическую историю США. Означает ли это, что кандидат от республиканцев сделал весомую заявку на победу в грядущих ноябрьских выборах?- Я так не думаю. Заявку-то он, конечно, сделал, но это не означает, что победа Трампа будет однозначно. Да, это очень существенно увеличивает шансы Трампа на победу. Любой кандидат в США, так же, как и в других странах, несамостоятельная фигура, за которой стоят те или иные силы. Силы, которые ставят на Трампа, это военно-промышленный комплекс США, связанный с реальным бизнесом. Тогда как за демократами, Байденом − финансовые олигархи, капитал, "большая цифра".Силы, которые стоят за Трампом получили серьезную фору по итогам первых дебатов. Очевидно, что нынешний президент Байден в силу своих возрастных особенностей вряд ли будет способен выиграть следующие дебаты. Не исключено, что в августе Демпартия выдвинет другого кандидата.- Наиболее жаркой частью дебатов стала тема военного конфликта на Украине. Трамп сначала попытался уйти от ответа на вопрос о мирном плане президента России Владимира Путина, но затем назвал его "неприемлемым". Тем не менее, многие в Европе, в том числе премьер-министр Венгрии Орбан, до сих пор считают, что именно Трамп положит конец войне на Украине. Оправданы ли таки ожидания?- Совершенно неоправданные надежды. Это эйфория, иллюзия. Которую, к сожалению, разделяют и у нас в некоторых политических и экспертных кругах. С Трампом нам будет еще сложнее решить вопросы вокруг Украины и все, что связано с нашей безопасностью. Не случайно наш президент сказал, что для нас Байден лучше.Эксперты Трампа (бывшие сотрудники администрации экс-президента США Кит Келлог и Фред Флитц – ред.) предложили перемирие якобы по корейскому варианту по линии боевого столкновения. Там нет ни слова о денацификации и демилитаризации Украины. Если Россия согласится на такой вариант, следом Украину примут в НАТО, поскольку она не воюющая страна. Военные базы с гиперзвуковым оружием будут размещены под Харьковом, это 4-5 минут подлёта до Москвы. Базы будут размещены, это уже делается, в скандинавских странах, Прибалтике и Румынии.Окруженную со всех сторон Россию будут додавливать санкциями, ужесточать их все больше, Евросоюз уже принял 14-й пакет. То есть ослабить страну и добить молниеносным ударом. Американцы делали это всегда. Пример это Ирак. Операция "Буря в пустыне", жесточайшие санкции, молниеносный удар, убийство главы государства и разрушение страны. Это их излюбленная тактика. Это то, что нас ждет в случае прихода Трампа.Если сделать вывод, то нужна опора на собственные силы, поиск союзников, дипломатическая работа, серьезно подкрепленная нашим военно-промышленным потенциалом и усилением боевых действий на территории Украины. Только так можно заставить опомниться западную верхушку, внимательнее отнестись к тому, что мир стоит на пороге глобальной ядерной войны.- Трамп еще в период своего президентства отправлял авианосную группировку к берегам Северной Кореи, с которой наше руководство недавно заключило договор о взаимопомощи в случае агрессии. Какие сценарии могут произойти в Азиатско-тихоокеанском регионе в случае победы Трампа?- В случае прихода Трампа все будет более жестко. Туда будут отправлены ядерные ударные группировки. Будут усиливаться возможности Австралии в качестве "авианосца", ядерные ракеты туда уже поставляются. Регион будет балансировать на грани войны.Наметившийся союз Россия-Иран-КНДР для Запада, в первую очередь, для США, это кощеева игла. Они будут любым способом стараться разрушить этот союз. В Иране на президентских выборах будет попытка провести более прозападного кандидата. По КНДР это будут опять угрозы. Так что с приходом Трампа обстановка в мире не только не придет к равновесию, но и ужесточится в плане военного противостояния. Трамп же выдвинул лозунг Make America Great Again, а "великой снова" − это навязать свой диктат, гегемонию остальному миру.Во всем мире растет недовольство американской гегемонией, политикой навязывания в экономической, политической, финансовой сфере. Мы видим это на примере Европы. Европа полностью утратила самостоятельность, которой когда-то славилась. Вообще, европейская политическая культура одна из самых древних. Пока еще страны боятся, но чем больше они будут набирать свой экономический, военный потенциал, тем больше они будут идти в противовес США. Да, пока еще порядка 47% в мировой торговле осуществляется в долларах, но в 70-80-е годы прошлого века на его долю приходилось 80 с лишним процентов мировых расчетов. То есть за короткий исторический период долларовая зона сократилась в два раза. Страны уходят, уходят пока в двусторонние расчеты в национальных валютах. Думаю, на саммите БРИКС в Казани будут предложены еще какие-то другие варианты взаиморасчетов.Чем большими будут становиться экономические, финансовые, военные возможности стран, тем больше будет меняться политика в сторону отторжения США с их диктатом, с их навязыванием себя остальному миру. Это не сиюминутный процесс, он набирает ход подобно поезду.Не исключайте и то, что если Трамп придет к власти, то в результате своей внутренней политики он может спровоцировать там гражданскую войну.- США обладают одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире. Вероятно, гражданский конфликт в такой стране будет нести угрозу мировой безопасности?- Еще большую угрозу миру создает то, что западная элита спокойно говорит о ядерном оружии. Во всяком случае, применение тактического ядерного оружия для них уже не табу. И я думаю, что они к этому подойдут. Надеюсь, у нашего руководства хватает терпения и выдержки. Наш президент уже заявил, что у нас нет необходимости осуществлять превентивные ядерные удары. Но Запад подводит ситуацию к тому, что ядерное оружие будет применено. Поэтому возможная ядерная угроза миру в случае гражданской войны в США гораздо менее серьезна, чем реальная ядерная угроза, перед которой политика Штатов поставила человечество.- США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot. Почему Израиль, который находится на грани войны с движением Хезболла, готов отдать ценные системы ПВО киевскому режиму?- Недавно корреспондент из Южного Ливана прислал мне фотографии своих родителей на фоне разрушенного дома после израильских обстрелов. Так что война там уже идет. Израиль на грани вторжения в Ливан.В самом Израиле абсолютно проамериканская прозападная политика. С самого начала Израиль поставлял оружие на Украину, несмотря на то, что это нацистский режим. Несмотря на то, что национальные герои Украины — это откровенные нацисты Бандера и Шухевич. Все это вписывается в идеологию нынешнего Израиля. И ожидаемо, что на Украину будут продолжены поставки оружия.Есть задача любой ценой уничтожить Россию, убрать ее с геополитической арены, поэтому существует такая сплоченность в ущерб своим интересам. Поэтому, как говорил Александр III, у России есть только два союзника – ее армия и флот. На это и надо рассчитывать.Но и союзы с Ираном и КНДР надо укреплять. Здесь есть огромные успехи нашей отечественной дипломатии. Нужны союзы временные, так называемые ad hoc, более постоянные, но рассчитывать мы должны только на себя, на наш народ, на наши вооруженные силы.О том, как проиграли путчисты в Боливии Пиночет-неудачник. В Боливии провалился проамериканский военный переворот

https://ukraina.ru/20240628/1055931829.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, сша, израиль, дональд трамп, джо байден, елена панина, нато, ес, россия, украина.ру