Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель - 28.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240628/1055940620.html
Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель
Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель - 28.06.2024 Украина.ру
Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель
Из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз только пять присоединились к санкциям в отношении доходов от суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель
2024-06-28T16:33
2024-06-28T16:33
новости
россия
украина
жозеп боррель
владимир путин
ес
санкции
антироссийские санкции
замороженные активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_468b6630af91117c2063170b19728bc2.jpg.webp
По словам Борреля, эти страны обязались обеспечить соответствие своей национальной политики данному решению ЕС. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, добавил он.Такое решение не поддержал ряд стран. В списке отсутствуют такие страны-кандидаты как Сербия, Грузия, Турция и Молдавия. Нет в этом списке и Швейцарии.По мнению Борреля, страны-кандидаты должны солидаризироваться с внешней политикой Евросоюза до вступления в союз. Это касается и санкционной политики Брюсселя.Он отметил, что Сербия сохраняет крепкие отношения с Россией. По мнению Борреля, это "нельзя совмещать с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза“.21 мая Совет Европейского союза утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине.Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада.Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о новом санкционном пакете Евросоюза в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7d788d5eb7599853998263657194b5ee.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, жозеп боррель, владимир путин, ес, санкции, антироссийские санкции, замороженные активы
Новости, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Владимир Путин, ЕС, санкции, антироссийские санкции, замороженные активы

Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель

16:33 28.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз только пять присоединились к санкциям в отношении доходов от суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель
"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к этому решению", - говорится в документе.
По словам Борреля, эти страны обязались обеспечить соответствие своей национальной политики данному решению ЕС. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, добавил он.
Такое решение не поддержал ряд стран. В списке отсутствуют такие страны-кандидаты как Сербия, Грузия, Турция и Молдавия. Нет в этом списке и Швейцарии.
По мнению Борреля, страны-кандидаты должны солидаризироваться с внешней политикой Евросоюза до вступления в союз. Это касается и санкционной политики Брюсселя.
Он отметил, что Сербия сохраняет крепкие отношения с Россией. По мнению Борреля, это "нельзя совмещать с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза“.
21 мая Совет Европейского союза утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине.
Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.
Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада.
Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Подробнее о новом санкционном пакете Евросоюза в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаЖозеп БоррельВладимир ПутинЕСсанкцииантироссийские санкциизамороженные активы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ
16:33Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель
16:25Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем
16:11Елена Панина: При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу
16:03ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить
16:00Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски
15:52В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ
15:35Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки
15:11Зеленский объявил о подготовке второго "саммита мира" и разработке плана завершения конфликта
14:45Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов
14:34Широкая огласка в СМИ заставила "Яндекс" отказаться от артистов-русофобов
14:14Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго
14:11"Худшее в истории выступление": демократы обсуждают замену Байдена на выборах - Politico
14:08В ДНР открыли первый "Сбер"
14:04В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена
14:01Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских
13:56Обещать не значит принять и защитить. ЕС по-прежнему манит Украину как осла морковкой
13:45Киев увеличивает количество блокпостов, чтобы пополнять ряды ВСУ
13:27Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны
13:24Байдена специально подставили свои и теперь надеются на его смерть. Итоги президентских дебатов в США
Лента новостейМолния