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Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель
Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель - 28.06.2024 Украина.ру
Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель
Из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз только пять присоединились к санкциям в отношении доходов от суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель
2024-06-28T16:33
2024-06-28T16:33
2024-06-28T16:33
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замороженные активы
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По словам Борреля, эти страны обязались обеспечить соответствие своей национальной политики данному решению ЕС. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, добавил он.Такое решение не поддержал ряд стран. В списке отсутствуют такие страны-кандидаты как Сербия, Грузия, Турция и Молдавия. Нет в этом списке и Швейцарии.По мнению Борреля, страны-кандидаты должны солидаризироваться с внешней политикой Евросоюза до вступления в союз. Это касается и санкционной политики Брюсселя.Он отметил, что Сербия сохраняет крепкие отношения с Россией. По мнению Борреля, это "нельзя совмещать с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза“.21 мая Совет Европейского союза утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине.Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада.Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о новом санкционном пакете Евросоюза в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, жозеп боррель, владимир путин, ес, санкции, антироссийские санкции, замороженные активы
Новости, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Владимир Путин, ЕС, санкции, антироссийские санкции, замороженные активы
Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель
Из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз только пять присоединились к санкциям в отношении доходов от суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель
"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к этому решению", - говорится в документе.
По словам Борреля
, эти страны обязались обеспечить соответствие своей национальной политики данному решению ЕС. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, добавил он.
Такое решение не поддержал ряд стран. В списке отсутствуют такие страны-кандидаты как Сербия, Грузия, Турция и Молдавия. Нет в этом списке и Швейцарии.
По мнению Борреля, страны-кандидаты должны солидаризироваться с внешней политикой Евросоюза до вступления в союз. Это касается и санкционной политики Брюсселя
.
Он отметил, что Сербия сохраняет крепкие отношения с Россией. По мнению Борреля, это "нельзя совмещать с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза“.
21 мая Совет Европейского союза утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине.
Страны Евросоюза 24 июня утвердили
14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.
Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.
Президент России Владимир Путин
заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада.
Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Подробнее о новом санкционном пакете Евросоюза в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.