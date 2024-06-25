https://ukraina.ru/20240625/1055847256.html

Джулиан Ассанж свободен. Как борьба на американских выборах помогла самому известному политзэку

Джулиан Ассанж свободен. Как борьба на американских выборах помогла самому известному политзэку - 25.06.2024 Украина.ру

Джулиан Ассанж свободен. Как борьба на американских выборах помогла самому известному политзэку

Основатель Wikileaks, журналист Джулиан Ассанж провел 5 лет в лондонской тюрьме в ожидании экстрадиции в США, где его должны были приговорить к 175 годам лишения свободы за разоблачение американских военных преступлений в разных точках мира. Но в преддверие президентских выборов Байден решил, что возможна сделка.

2024-06-25T21:35

2024-06-25T21:35

2024-06-25T21:35

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ирак

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Пришли к компромиссу24 июня основатель Wikileaks, журналист Джулиан Ассанж вышел под залог из лондонской тюрьмы "Белмарш" и сел на самолет в лондонском аэропорту Станстед, чтобы с пересадкой добраться до Бангкока, а оттуда до Северных Марианский островов, где он подпишет сделку с Министерством юстиции США о частичном признании вины.В тюрьме журналист находился с 2019 года и провел там 1901 день в ожидании решения об экстрадиции в Соединенные Штаты.Северные Марианские острова, как Пуэрто-Рико и Гуам, имеют статус неинкорпорированной территории США. То есть жители островов имеют американское гражданство, но не могут голосовать на выборах президента, Сената и Конгресса США. В Палате представителей США есть один делегат от Северных Марианских островов также без права голоса.Переговоры о возможной сделке начались несколько месяцев назад. В апреле этого года на вопрос австралийского журналиста о возможности прекратить судебное преследование Джулиана Ассанжа, президент США Джо Байден ответил: "Мы рассматриваем это". В мае на что-то подобное намекал американских журналист Джо Лаурия. А брат Ассанжа Габриэль Шиптон говорил, что единственной загвоздкой является физический приезд в США, где любые условия сделки смогут быть тут же изменены. Однако сделку технически не могли подписать в Лондоне, нужна территория с юрисдикцией США. Поэтому Северные Марианские острова стали компромиссом между адвокатами Ассанжа и американскими прокурорами.По соглашению основатель Wikileaks подписывает признание вины по одной статье — о ненадлежащем обращении с секретной информацией об агентах США в Ираке. Это 5 лет, которые журналист уже отсидел. Остальные 17 пунктов обвинений (на 170 лет тюремного заключения) будут сняты.Обама не решилсяВ 2010 году Wikileaks опубликовал шокировавшие весь мир кадры расстрела мирных граждан, в т.ч. журналистов международных изданий, американскими военными с вертолета "Апач", которым якобы показалось, что у кого-то в толпе было оружие. С тех пор жизнь Ассанжа изменилась.Сначала ему прилетело обвинение в изнасиловании в Швеции. Журналиста даже задержали, некоторое время продержали в тюрьме, но затем выпустили под залог. Позже станет известно, что якобы изнасилованные женщины даже не подавали заявления в полицию. Мало того, они были сторонницами Ассанжа и жертвовали деньги для Wikileaks. Журналисту официально разрешили покинуть Швецию, но, когда он добрался до Лондона, власти Швеции объявили его в розыск в Интерпол. Чтобы избежать ареста, Ассанж получил политическое убежище в лондонском посольстве Эквадора.Уголовное преследование Джулиана Ассанжа собиралась начать еще администрация Барака Обамы, репутация которой и пострадала из-за публикаций. Была арестована, осуждена, но затем помилована Челси Мэннинг — военнослужащая, которая передала Wikileaks видеозапись расстрела людей в Ираке. Кроме того, после случившейся в 2013 году истории с Эдвардом Сноуденом, ЦРУ начало продавливать в Белом доме вопрос преследования сотрудничавших с WikiLeaks журналистов. Но администрация Обамы решила Ассанжа все-таки не трогать из-за "прецедента для судебного преследования журналистов".Однако обвинения не снимала Швеция и основатель Wikileaks был вынужден оставаться в посольстве Эквадора и по мере возможностей продолжать свою деятельность оттуда.Антигосударственный заговор в интересах врагов АмерикиВ 2017 году к власти приходит Дональд Трамп и начинается эпопея с расследованием его связей с Россией. Главным делом того времени стал скандал со взломом серверов Нацкомитета Демпартии США, который во время предвыборной гонки ударил по репутации Хиллари Клинтон. Обвинили во взломе анонимных российских хакеров, которые якобы действовали в связке с Wikileaks (там были опубликованы добытые на серверах данные) и заинтересованным в провале Клинтон Трампом.Новому президенту во что бы то ни стало были нужны показания Ассанжа, в которых он назвал бы источник полученных данных и снял подозрения с Трампа. Поэтому прокуратура возбуждает против журналиста дело о ненадлежащем обращении с секретной информацией (по иракским событиям). Затем в посольство Эквадора едет уполномоченный Трампом конгрессмен Дана Рорабахер и предлагает сделку — снятие обвинений в обмен на рассекречивание источника. Ассанж отказывается и публикует 26 архивов ЦРУ под кодовыми названиями Vault 7 и Vault 8 — самую большую утечку в истории организации о незаконном кибершпионаже американских спецслужб по всему миру. Источник, передавший Ассанжу базу данных, экс-сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте, получил 40 лет лишения свободы.Терпеть такое было совершенно невозможно. Директор ЦРУ Майк Помпео называет Wikileaks пророссийской негосударственной вражеской разведывательной службой а генпрокурор Уильям Бар добавляет к обвинению еще 17 пунктов, хотя никаких новых доказательств к делу приложено не было — одни и те же факты интерпретировали как 18 разных эпизодов в рамках закона о шпионаже 100-летней давности, который никогда не применялся к журналистам. В обвинение вошли публикации Wikileaks о пытках заключенных тюрем Гуантанамо и Абу-Грейб, неприглядного содержимого депеш Госдепартамента, секретных файлов с правилами ведения боевых действий в Ираке и документов, содержащих имена лиц в Афганистане, Ираке и др. странах, предоставлявших информацию США и их союзникам. Все под соусом не журналистского расследования общественно важных событий (пусть, возможно, и незаконного), а антигосударственного заговора в интересах врагов Америки.Грязные подгузники большой политикиСША обратились к Великобритании по поводу экстрадиции Ассанжа, но вытащить его из посольства Эквадора было нельзя. Попытались пойти иным путем — связанная с одним из бизнес-партнеров Трампа испанская охранная фирма UC Global установила незаконную слежку за Ассанжем в посольстве с целью выкрасть из посольства Эквадора грязные детские подгузники, чтобы путем анализа ДНК точно установить, что это дети журналиста. Затем можно было бы шантажировать его безопасностью детей. Жена Ассанжа Стелла много раз заявляла об угрозах и запугивании, которым она с детьми подвергалась в течение нескольких лет. Наличие слежки в интересах ЦРУ, а также проработку крайнего варианта убийства журналиста в ходе суда признал один из свидетелей — бывший сотрудник UC Global. Но рассмотрение дела приостановили.Почему идею не довели до конца, пока неизвестно, но в 2019 году США оказали давление на руководство Эквадора и журналисту аннулировали политическое убежище. Британская полиция ворвалась на территорию посольства, а дальше история известная.Попытки адвокатов апеллировать к Первой поправке к Конституции США, которая запрещает ограничивать свободу слова, привели к тому, что в 2020 году Верховный суд США решил, что "иностранные граждане за пределами территории Соединенных Штатов не обладают правами, предусмотренными Конституцией США". Ассанж — гражданин Австралии. Это значит, что пока он находится в Лондоне, Первая поправка к Конституции США не сможет быть основанием для отказа от его экстрадиции. Самым верным средством спасения был закон Великобритании, запрещающий экстрадировать тех, кого преследуют по политическим мотивам. Но лондонский суд отказался рассматривать доказательства политических преследований, сославшись на то, что не разбирает дело по сути. В первой инстанции американцам в экстрадиции все-таки отказали из-за плохого психического состояния Ассанжа. Но апелляция приняла во внимания аргументы американской прокуратуры о том, что состояние это не стабильно и может улучшится, если США гарантируют журналисту человеческие условия тюремного содержания. Адвокаты подали последнюю из возможных жалоб в надежде пересмотреть решение и им позволили это сделать, отсрочив тем самым экстрадицию минимум до конца июня. А в это время уже шли переговоры о сделке.Лейбористы и демократы, или почему сделка стала возможнойВ преддверие президентских выборов в США, на которых вполне может снова победить Дональд Трамп, сделка для Ассанжа выглядела предпочтительно. После победы Трампа у Ассанжа не оставалось бы никаких шансов.Бывший британский дипломат и коллега Ассанжа по WikiLeaks Крейг Мюррей детально объяснил расклады, которые привели Байдена к позитивному решению вопроса. Израиль, Украина, уголовные дела против его сына Хантера рушат рейтинги нынешнего президента. По свежим опросам, Трамп в предвыборной гонке лидирует. Появление Ассанжа в американской тюрьме перед выборами обязательно было бы использовано против Байдена. Политические противники напомнят, что Байден был вице-президентом при Обаме, когда и произошли ключевые события, разоблаченные WikiLeaks. Политические противники назовут Байдена ответственным за издевательства над журналистом и за сокрытие сведений о военных преступлениях, данные о которых конечно же всплывут в суде. А еще в суде всплывут нерассмотренные в Лондоне доказательства планов ЦРУ похитить или убить журналиста. Да, это было при Трампе, но ведь Байден палец о палец не ударил для решения это проблемы во время своего президентства. За кого в случае такого скандала проголосуют симпатизирующие Ассанжу левые демократы и немалочисленный электорат Роберта Кеннеди-младшего?Непосредственно перед выборами Байден просто не мог посадить Ассанжа.Еще одним фактором подписания сделки экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает политические изменения в Великобритании. Велика вероятность прихода к власти Лейбористского правительства, при котором суд мог бы оказаться к журналисту более благосклонным и, чем черт не шутит, приять доказательства политически-мотивированного характера дела. А сделка — это все-таки железное признание вины и ситуация win-win, когда и Ассанж оказывается на свободе, и Байден получает очки в предвыборной гонке.Много лет страдавший Джулиан скоро будет дома с женой и детьми, а публикации Wikileaks, несмотря на признание вины, навеки останутся доказательством хищнического империализма американских властей, не гнушающихся никаких преступлений ради сохранения мировой гегемонии.Подробнее о выдвинутом Джулиану Ассанжу обвинении — в материале "Дело не в заговорах. За что США наказывают Ассанжа"

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сша, лондон, ирак, джулиан ассанж, джо байден, дональд трамп, цру, министерство юстиции, россия, эксклюзив