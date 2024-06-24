https://ukraina.ru/20240624/1055820936.html

"Обеспокоенности Запада нас не беспокоят". Киселев о новой системе безопасности в Евразии

"Обеспокоенности Запада нас не беспокоят". Киселев о новой системе безопасности в Евразии - 24.06.2024 Украина.ру

"Обеспокоенности Запада нас не беспокоят". Киселев о новой системе безопасности в Евразии

Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 23 июня 2024 года стало создание коалиции России и КНДР, а также новая система безопасности в Евразии.

2024-06-24T16:59

2024-06-24T16:59

2024-06-24T17:00

сша

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вьетнам

владимир путин

йенс столтенберг

нато

северная корея

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киселев

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Владимир Путин совершил серию исторических визитов в Азию и подписал на днях договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 23 июня 2024 года стало создание коалиции и новая система безопасности в Евразии. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что объясняет такую скорость сближения с азиатскими странами.По мнению Киселева, недавние визиты Путина в Азию – историческая миссия. Сначала в Китай и Узбекистан, а сейчас – в Северную Корею и Вьетнам, – все это часть исторического процесса, который меняет природу безопасности в Евразии. США и Запад бессильны что-либо этому противопоставить.Уходящий генсек НАТО Столтенберг называет это объединением авторитарных сил. "Северная Корея подписала двусторонний договор об обороне. Это демонстрирует то, что они поддерживают друг друга и помогают. И мы видим это в войне на Украине. Северная Корея предоставила огромное количество вооружения. Мы видели, как они загружали контейнеры в поезда. В ответ Россия тоже должна что-то сделать Северной Корее. И мы очень обеспокоены тем, что Россия может начать поддерживать программы по развитию ядерного оружия", - заявил он.Столтенберг здесь повторяет обычный для Запада тезис о поставках России из КНДР 152-миллиметровых снарядов. В ответ Россия, как считают аналитики, действительно может помочь Северной Корее с ракетными и ядерными технологиями.Дмитрий Киселев этого не исключил такого варианта, раз уж мы с КНДР военные союзники: "Как иначе?""Обеспокоенность Столтенберга оправданна. Но мы взираем на нее с тем же безразличием, что и Столтенберг на наши обеспокоенности. Этому у Запада мы хорошо научились. И их обеспокоенности нас не беспокоят", — говорит Киселев.Американский конгрессмен Майкл Уолтц более конкретен, хотя тоже игнорирует причинно-следственную связь: Заместителю начальника штаба по разведке армии США Яну Салливану вдруг почему-то стало "не по себе". Он так и говорит.Заместитель начальника штаба по разведке армии США Ян Салливан: "Путин прямо сейчас в Пхеньяне. Мы видим, что Россия и КНДР больше сотрудничают, они понимают, что это противоречит интересам США. Меня беспокоит то, что это может перерасти в нечто большее, чем просто деловые отношения. Я не знаю, готовы ли они назвать себя союзниками. Мне от этого не по себе".Большинство заявлений с Запада по этой теме выдержаны в той же тональности. Экс-замсоветника по нацбезопасности США Кэтлин Троя Макфарланд: "Они укрепляют свою "ось зла". Это не просто визит Путина в КНДР. Это встреча на высшем уровне. Путин привез всех своих лидеров, главу МИД и министра обороны. Они собираются обсудить, как будут расшатывать США. Китай и Россия смотрят на глобальный Юг. Они не так обеспокоены Европой, как Югом".Экс-сотрудница военной разведки США Ребекка Коффлер для Fox News о целях Путина в ходе этих визитов: "На то есть две причины. Во-первых, сейчас, когда война между Россией и Украиной идет по пути эскалации, Путин хочет убедиться в том, что у него есть антиамериканская коалиция, в которую входят Северная Корея, Китай, Куба, Венесуэла. Дело в том, что президент Байден дал разрешение Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Поэтому он собирает коалицию, которая позволит третьим сторонам наносить удары как по самим США, так и по их союзникам, таким, как Южная Корея. По этой же причине он недавно отправил корабли в Латинскую Америку, а также негласно делает многое другое – готовится к худшему сценарию".Дмитрий Киселев согласен: "К какому же сценарию готовиться? Давно ведь живём".Редакция французского телеканала LCI считает, что Москва теперь – "кладовая" армии КНДР. Численность северокорейской армии – примерно 1,2 миллиона, второе место в мире, что действительно впечатляет. И соответствующий военно-промышленный комплекс.Но всеобщее удивление вызвала именно скорость сближения России со своими новыми союзниками в Азии.Wall Street Journal: "Скорость и серьезность расширения связей в области расширения безопасности с участием соперников США временами удивляла аналитиков американской разведки. Россия и другие страны отложили в сторону исторические разногласия, чтобы коллективно противостоять тому, что они рассматривают как международную систему с доминированием США".Владимир Путин этого не отрицает: "Конечно, все проходило достаточно энергично, но и обстановка в мире складывается таким образом, что требует укрепления нормативно-правовой базы с нашими партнерами, особенно на тех направлениях, которые мы считаем важными, в том числе и с учетом того, что складывается в Азии. А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии. Уже НАТО туда переезжает, как на постоянное место жительства. Это, конечно, создает угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Мы на это обязаны реагировать и будем это делать".По словам Киселева, скорость сближения вовсе неудивительна, если обратиться к истории. Корейская Народно-Демократическая Республика в пятидесятые годы прошлого века была буквально спасена от уничтожения. И сделал это не кто иной, как Советский Союз.Вторая мировая война положила конец 35-летней оккупации Кореи Японией. Колониальное иго осталось позади, но СССР и США договорились на какое-то время сохранить на полуострове свои зоны влияния. СССР – на севере, США – на юге. Граница – по 38-й параллели. Севером командовал дед нынешнего председателя Ким Чен Ына – Ким Ир Сен. Он просил у Сталина поддержки в броске на юг ради объединения нации. Сталин его отговаривал, считая, что сил пока недостаточно, а также не хотел портить отношения с союзниками. Но поддержку Ким Ир Сену пообещал Мао Цзэдун. За первые два месяца боев – июль-август 1950 года – удалось занять почти 95% территории Южной Кореи. Американцы в ответ собрали коалицию под флагом ООН, направили на фронт мощную артиллерию и авиацию. Примерно за те же два месяца отвоевали все, да еще перешли 38-ю параллель, двигаясь на север.С одобрения Кремля Китай направил на корейский фронт армию под видом добровольцев. СССР отвечал за небо, задействовав три истребительных дивизии. Одной из них – 324-й – командовал лучший ас союзников во Второй мировой, трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб.Американцы сделали ставку на ковровые бомбардировки, сбросив на Северную Корею в тысячу раз больше бомб, чем на всем Тихоокеанском фронте Второй мировой. Одних напалмовых бомб – 30 тысяч тонн. Задачей СССР и было уничтожение в небе этих бомбардировщиков и их истребительного сопровождения."У нас тогда уже появился реактивный МиГ-15. И он был лучше американских одноклассников F-80 – быстрее, с меньшим радиусом разворота и более вооружен. Сбивали тогда пачками американские стратегические бомбардировщики – те, что уничтожили Хиросиму и Нагасаки – В-29, а потом и "летающие крепости" В-52", — рассказывает Киселев.Война шла столь ожесточенно и тяжело для коалиции во главе с США, что в конце 1950 года американский командующий генерал армии Дуглас Макартур запросил у президента США 34 атомные бомбы и нанес на карту их цели. Президент Гарри Трумэн на сей раз дрогнул, ответил отказом, ведь у СССР к тому времени уже была своя бомба. К весне 1951-го Трумэн генерала Макартура просто уволил от греха.Кровавая война в итоге закончилась в 1953 году ничьей. Советская боевая авиация сыграла определяющую роль, позволив полностью освободить Северную Корею вплоть до 38 параллели. В общей сложности наши летчики уничтожили 1200 вражеских самолетов. 22 наших аса были удостоены звания Герой Советского Союза. США потеряли убитыми 30 тысяч человек и 100 тысяч ранеными. Китай – до 400 тысяч. Самые тяжелые потери – у корейского народа. С обеих сторон – до 4 миллионов, большинство – гражданские. И тем не менее, если бы не СССР, то такой страны, как КНДР, сейчас бы не было."Наша помощь тогда была решающей, а память о ней вошла в северокорейский генотип, — считает Киселев. — Отсюда скорость сближения сейчас. Нечего удивляться. Секретов нет. И понятна чувствительность к вопросам безопасности у Пхеньяна, и непреклонное желание обладать ядерным оружием в дополнение к ракетному арсеналу".Что касается Вьетнама, то и здесь генетика народной памяти в нашу пользу. На северный – просоветский – Вьетнам США напали в 1964 году. Сначала артиллерийские обстрелы с кораблей, потом, уже в 1965-м, – ковровые бомбардировки с воздуха. А затем и наземная операция. США бесславно воевали более десяти лет вплоть до поражения и бегства в 1975-м. Под 60 тысяч погибших американцев, более 300 тысяч ранены."Не помогло ни новейшее американское оружие, ни напалм, которым выжигали леса и деревни, ни химическое оружие. Ни миллионы литров дефолианта Agent Orange. Вьетнамский народ американцы в итоге не сломили, но вот исторический урок так и не усвоили", — сказал телеведущий.За годы войны США сбросили 7,5 миллиона бомб – в два раза больше, чем в годы Второй мировой войны. На головы вьетнамцев лили напалм. Огненный вал в мгновение пожирал целые деревни и города.Следуя тактике выжженной земли, американцы заливали джунгли адской смесью гербицидов и дефолиантов. К 1970-м годам Agent Orange во Вьетнаме была облита половина посевных площадей и лесных угодий. США распылили над страной 77 миллионов литров смертельной отравы, превратив в инвалидов три миллиона вьетнамцев и их потомков, которые страдают врожденными мутациями. Всего же число жертв войны превышает четыре миллиона.Вьетнам сопротивлялся жестко и изо всех сил. Появился даже термин – "бамбуковая дипломатия", ведь бамбук гнется, но не ломается. Конечно же, СССР пришел тогда Вьетнаму на помощь. Мы поставляли туда зенитно-ракетные комплексы С-75 "Двина" и готовили вьетнамцев управлять ими. Фактически мы построили Вьетнаму мощную систему ПВО. Всего – 95 ЗРК, плюс 5 тысяч зенитных орудий, не считая 120 вертолетов и двух тысяч танков. Уже в первый год войны во Вьетнам прибыли 36 истребителей МиГ-17. Летчиков обучили заранее. Потом Вьетнам стал получать и сверхзвуковые МиГ-21.В отличие от Корейской войны во Вьетнаме наши летчики в воздушных боях участия не принимали, но были инструкторами. В итоге США потеряли там до 2 тысяч самолетов. Превосходство в воздухе у Вьетнама было уже с 1967-го. В том году вьетнамцы сбили вдвое больше американских самолетов, чем потеряли сами.Дмитрий Киселев вспомнил, как во второй половине 60-х – начале 70-х все считали сбитые американские самолеты: "вот одна тысяча триста восемнадцатый, вот одна тысяча шестьсот пятьдесят седьмой...""А на Западе еще удивляются, отчего у нас такая скорость сближения? Не удивляйтесь. Вспомните свои преступления", — говорит Киселев.Именно авиация и система ПВО СССР не позволили тогда Соединенным Штатам свершить свое черное дело. Вьетнам будет благодарен за это всегда.О последствиях подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР — в материале "Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна"

https://ukraina.ru/20240617/1055698707.html

https://ukraina.ru/20240610/1055580365.html

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сша, россия, вьетнам, владимир путин, йенс столтенберг, нато, северная корея, ссср, эксклюзив, киселев, мид, fox news