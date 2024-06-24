"Сделает два решающих звонка в Киев и Москву": Орбан рассказал, кому под силу остановить конфликт - 24.06.2024 Украина.ру
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"Сделает два решающих звонка в Киев и Москву": Орбан рассказал, кому под силу остановить конфликт
"Сделает два решающих звонка в Киев и Москву": Орбан рассказал, кому под силу остановить конфликт - 24.06.2024 Украина.ру
"Сделает два решающих звонка в Киев и Москву": Орбан рассказал, кому под силу остановить конфликт
Конфликт на Украине сможет прекратить кандидат в президенты США Дональд Трамп, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова венгерского лидера приводит немецкое издание Die Welt
2024-06-24T11:44
2024-06-24T11:44
новости
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
украина
ес
конфликт
евросоюз
совет европы
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В июле начнётся председательство Венгрии в Совете Евросоюза. Накануне Орбан дал интервью медиа-группе Funke.По мнению венгерского премьера, он возлагает надежды на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В нём Орбан убеждён "на 101 процент".Венгерский премьер-министр подчеркнул, что его не волнуют интересы России или Украины."Больше всего я хочу, чтобы война закончилась и было прекращение огня […] В конце концов, речь идет о новой архитектуре европейской безопасности, в которой мы сможем жить мирно", - отметил он.Также Орбан убежден, что масштабного конфликта удалось бы избежать, если бы Ангела Меркель все еще была канцлером ФРГ. Она помогла бы изолировать конфликт, а не интернационализировать его, добавил премьер-министр Венгрии.Помимо этого, он полагает, что Европе политики типа Трампа, "люди, которые встряхивают систему".1 июля Венгрия примет на себя председательство в Совете ЕС на шесть месяцев. Во время председательства в Совете Венгрия, помимо прекращения военных действий на Украине, будет работать над повышением конкурентоспособности Европы, решением проблемы миграции и продвижением расширения ЕС в сторону Западных Балкан, заявил Орбан.Подробнее в материале Татьяны Стоянович Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? на сайте Украина.ру.
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новости, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, украина, ес, конфликт, евросоюз, совет европы
Новости, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Украина, ЕС, конфликт, Евросоюз, Совет Европы

"Сделает два решающих звонка в Киев и Москву": Орбан рассказал, кому под силу остановить конфликт

11:44 24.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Конфликт на Украине сможет прекратить кандидат в президенты США Дональд Трамп, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова венгерского лидера приводит немецкое издание Die Welt
В июле начнётся председательство Венгрии в Совете Евросоюза. Накануне Орбан дал интервью медиа-группе Funke.
По мнению венгерского премьера, он возлагает надежды на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В нём Орбан убеждён "на 101 процент".
"Президент США – единственный человек во Вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву ", - сказал Орбан.
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что его не волнуют интересы России или Украины.
"Больше всего я хочу, чтобы война закончилась и было прекращение огня […] В конце концов, речь идет о новой архитектуре европейской безопасности, в которой мы сможем жить мирно", - отметил он.
Также Орбан убежден, что масштабного конфликта удалось бы избежать, если бы Ангела Меркель все еще была канцлером ФРГ. Она помогла бы изолировать конфликт, а не интернационализировать его, добавил премьер-министр Венгрии.
Помимо этого, он полагает, что Европе политики типа Трампа, "люди, которые встряхивают систему".
1 июля Венгрия примет на себя председательство в Совете ЕС на шесть месяцев. Во время председательства в Совете Венгрия, помимо прекращения военных действий на Украине, будет работать над повышением конкурентоспособности Европы, решением проблемы миграции и продвижением расширения ЕС в сторону Западных Балкан, заявил Орбан.
Подробнее в материале Татьяны Стоянович Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанУкраинаЕСконфликтЕвросоюзСовет Европы
 
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